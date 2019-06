Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

Meister Bayern eröffnet Bundesligasaison gegen Hertha BSC

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Rekordmeister Bayern München eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC.



Der Titelverteidiger genießt am 16. August (20.30 Uhr) Heimrecht. Die Partie gegen die Berliner wird live im ZDF und im Eurosport Player gezeigt. Zum Auftakt der 2. Bundesliga kommt es zum Duell der Bundesliga-Absteiger. Der VfB Stuttgart empfängt bereits am 26. Juli (20.30 Uhr/Sky) Hannover 96.

Embolo-Wechsel von Schalke zu Borussia Mönchengladbach perfekt

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - In Breel Embolo hat Borussia Mönchengladbach den ersten neuen Stürmer für die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga nach zähen Verhandlungen verpflichtet.



Der Schweizer Nationalspieler wechselt nach drei Jahren beim FC Schalke 04 zum Tabellenfünften. Über die Ablösesumme für den 22-Jährigen, der beim Revierclub noch einen Vertrag bis 2021 hatte, wurde nichts bekannt, sie dürfte aber im Bereich von zehn bis zwölf Millionen Euro plus weiterer Bonuszahlungen liegen.

Wegen Financial Fair Play: AC Mailand vom Europacup ausgeschlossen

LAUSANNE (dpa) - Der italienische Spitzenclub AC Mailand ist wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play für die kommende Saison aus dem Fußball-Europapokal ausgeschlossen worden.



Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS am Freitag. Milan hatte in der vergangenen Saison den fünften Platz belegt und wäre für die Europa League spielberechtigt gewesen. Der siebenmalige Gewinner der Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister war ursprünglich für die Spielzeit 2018/19 von der UEFA wegen eines deutlichen Transferminus in den Jahren zuvor ausgeschlossen worden. Dagegen hatte Milan vor dem CAS Einspruch eingelegt.

Kerber erreicht kampflos Tennis-Endspiel in Eastbourne

EASTBOURNE (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist beim Rasen-Tennisturnier in Eastbourne kampflos ins Endspiel eingezogen.



Ihre tunesische Gegnerin Ons Jabeur trat am Freitag verletzungsbedingt nicht zum Halbfinale an. Die Nummer 62 der Welt war am Donnerstag umgeknickt, hatte sich aber dennoch gegen die Französin Alizé Cornet behauptet. In ihrem zweiten Finale in diesem Jahr trifft die 31-jährige Kerber am Samstag auf die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova aus Tschechien, die der Niederländerin Kiki Bertens beim 6:1, 6:2 keine Chance ließ.

Tischtennis-Damen erreichen Finale der Europaspiele

MINSK (dpa) - Auch ohne die verletzte Petrissa Solja ist das deutsche Tischtennisteam am Freitag in das Team-Finale bei den Europaspielen eingezogen.



Die Mannschaft gewann ihr Halbfinale nach spannendem Verlauf mit 3:2 gegen Polen. Durch den Erfolg wahrte die Mannschaft die Chance, als Turniersieger in Minsk am Samstag frühzeitig die Olympia-Qualifikation zu sichern.

Boxerin Apetz verpasst Finale der Europaspiele

MINSK (dpa) - Die Kölnerin Nicole Apetz hat den Einzug in das Finale des Boxturniers bei den Europaspielen in Minsk verpasst.



In der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm unterlag sie am Freitag im Halbfinale mit 2:3 gegen die Italienerin Assunta Canfora. Durch ihre Teilnahme an der Vorschlussrunde hatte die Neurowissenschaftlerin Bronze aber bereits sicher.

Bayern-Basketballer binden Topspieler Djedovic bis 2023

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat nach dem Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft Rekordspieler Nihad Djedovic langfristig an sich gebunden.



Der 29 Jahre alte Deutsch-Bosnier verlängerte seinen Vertrag beim Titelträger um vier Jahre bis zum Sommer 2023, wie die Bayern am Freitag mitteilten.