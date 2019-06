Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

Hertha BSC bekommt mindestens 125 Millionen von Investor

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann mit mindestens 125 Millionen Euro Investorengeld planen.

Wie die Berliner am Donnerstag bestätigten, wird Unternehmer Lars Windhorst diese Summe in den Club investieren. Der Geldgeber erwirbt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor 37,5 Prozent am Hauptstadtclub. Maximal kann Tennor künftig 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, der Profi-Abteilung des Vereins, besitzen. Für die zusätzlichen Anteile müsste in einem zweiten Schritt weiteres Geld bezahlt werden. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» über den Deal berichtet. Insgesamt könnte Hertha laut «Bild»-Zeitung bis zu 225 Millionen Euro erhalten, wenn die weiteren Anteile verkauft werden.

Kerber mit überzeugendem Sieg ins Halbfinale von Eastbourne

EASTBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat mit dem überzeugenden Halbfinal-Einzug beim Tennis-Turnier in Eastbourne weiteres Selbstvertrauen für die anstehende Titelverteidigung in Wimbledon gesammelt.

Die Norddeutsche gewann im Viertelfinale am Donnerstag 6:4, 6:3 gegen die Rumänin Simona Halep. Nach dem Erfolg im Duell der ehemaligen Weltranglisten-Ersten trifft Kerber an diesem Freitag auf Ons Jabeur aus Tunesien.

Schalke-Trainer Wagner will Teamgeist und Mentalität forcieren

GELSENKIRCHEN (dpa) - David Wagner will vor dem Trainingsauftakt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 keine detaillierten tabellarischen Ziele formulieren.

«Über Ziele zu reden, wäre totaler Quatsch. Wichtig ist, dass wir einen Fußball spielen, der die Leute anspricht», sagte Wagner am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung als neuer Chef-Trainer des Traditionsvereins. Neben Wagner hatten auch der Technische Direktor Michael Reschke und Sascha Riether als Koordinator der Lizenzspielerabteilung ihre ersten öffentlichen Auftritte in neuer Funktion. Schalke nimmt am 1. Juli die Vorbereitung auf die nächste Saison auf.

Mega-Offerte aus Madrid: Atlético bietet 126 Millionen für Joao Félix

MADRID/LISSABON (dpa) - Der spanische Fußball-Erstligist Atlético Madrid hat das höchste Angebot seiner Clubgeschichte für den portugiesischen Jungstürmer João Félix abgegeben.

Die Rojiblancos wollten 126 Millionen Euro für den Angreifer zahlen, teilte Benfica Lissabon mit, wo der 19-jährige Shootingstar derzeit unter Vertrag steht. Eine Zustimmung zur Offerte, die über der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro liegt, gilt als so gut wie sicher. In Madrid soll Félix den vermutlich zum Meister FC Barcelona wechselnden französischen Weltmeister Antoine Griezmann ersetzen.

Neue Konkurrenz für ter Stegen: Barça kauft Valencias Torwart Neto

BARCELONA (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bekommt beim FC Barcelona neue Konkurrenz.

Die Katalanen verpflichteten bis 2023 den brasilianischen Keeper Neto vom FC Valencia für 26 Millionen Euro, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Bei dem Kauf handelt es sich quasi um ein Tauschgeschäft. Denn der bisher bei Barça unter Vertrag stehende Niederländer Jasper Cillessen wechselt für 35 Millionen Euro Ablösesumme nach Valencia.

Klose bleibt beim FC Bayern - Ex-Profi Demichelis trainiert U19

MÜNCHEN (dpa) - Ex-Nationalspieler Miroslav Klose wird auch in der kommenden Saison als Nachwuchstrainer beim FC Bayern München arbeiten.

Der 41 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 wird aber nicht die U19-Junioren übernehmen, sondern weiter die U17 trainieren. Neuer Chefcoach der A-Jugend wird Ex-Profi Martin Demichelis. Auf diese Lösung verständigten sich nach Clubangaben vom Donnerstag Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Klose.

Pokalspiele von Dortmund und Bayern live im Free-TV

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Erstrundenauftritte von Cupverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen.

Los geht es mit dem BVB, dessen Gastspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am 9. August (20.45 Uhr) in Sport1 zu sehen ist. Am 12. August (20.45 Uhr) zeigt die ARD die Partie der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Spiele der 1. Hauptrunde live.

Lazaro wechselt von Hertha BSC zu Inter Mailand

BERLIN (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Valentino Lazaro wechselt vom Bundesligisten Hertha BSC zum italienischen Traditionsclub Inter Mailand.

Das berichten das Fachmagazin «Kicker» und die «Berliner Morgenpost» am Donnerstag in ihren Online-Ausgaben. Eine Bestätigung für das Geschäft gab es von den Vereinen zunächst nicht. Wie der «Kicker» berichtet, beschert der Transfer des 23 Jahre alten Lazaros den Berlinern eine Rekordablösesumme von 22 Millionen, die noch auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen kann.

Liverpool verpflichtet 17-jährigen Verteidiger Sepp van den Berg

LONDON (dpa) - Der FC Liverpool hat den 17 Jahre alten Verteidiger Sepp van den Berg vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verpflichtet.

Der junge Abwehrspieler erhalte von Juli an einen langfristigen Vertrag, teilte der Club von Trainer Jürgen Klopp am Donnerstag mit, ohne nähere Details zu nennen. Van den Berg komme auch wegen Erfolgscoach Klopp zu den Reds.

Bericht: Kabak vor Wechsel von Stuttgart zu Schalke 04

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der türkische Fußball-Nationalspieler Ozan Kabak befindet sich nach Informationen der «Sport Bild» vom Donnerstag vor einem Transfer zum Bundesligisten FC Schalke 04.

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger vom VfB Stuttgart hat sich demnach gegen einen Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern München entschieden. Kabak war erst vor einem halben Jahr für rund elf Millionen Euro vom türkischen Fußball-Spitzenclub Galatasaray Istanbul zum VfB gewechselt. Dank einer Ausstiegsklausel kann er den Absteiger aber nun für 15 Millionen Euro verlassen.

FC Augsburg holt dänischen U21-Nationalspieler Pedersen

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat den dänischen U21-Nationalspieler Mads Pedersen verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Nordsjaelland und erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Aufsteiger Union Berlin verpflichtet Niederländer Becker

BERLIN (dpa) - Kurz vor dem Trainingsstart hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin den niederländischen Angreifer Sheraldo Becker verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023, wie Union am Donnerstag mitteilte. Becker kommt vom ADO Den Haag aus den Niederlanden.

«Operation Aderlass»: Radprofis Denifl und Preidler gesperrt

INNSBRUCK (dpa) - Die österreichischen Radprofis Stefan Denifl und Georg Preidler sind wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden.

Das gab die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) am Donnerstag bekannt. Die beiden Sportler gerieten durch die Razzien der «Operation Aderlass» in Erfurt und bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in Tirol ins Visier der Ermittler. Denifl soll von Juni 2014 bis Ende 2018 Eigenblutdoping betrieben haben, Preidler vom 1. Februar 2018 bis 23. Dezember 2018. Denifls Sieg bei der Österreich-Rundfahrt 2017 sowie sein Etappensieg bei der Vuelta (2017) wurden gestrichen.

Drei Silbermedaillen für deutsche Kanuten bei den Europaspielen

MINSK (dpa) - Der erfolgsverwöhnte deutsche Kajak-Vierer musste sich bei den Europaspielen in Minsk im Rennen über 500 Meter knapp Russland geschlagen geben und damit die erste Niederlage seit drei Jahren einstecken.

Neben Tom Liebscher, Max Rendschmidt, Ronny Rauhe und Max Lemke paddelten am Donnerstag ebenfalls Lisa John (Köpenick) im Einer-Canadier sowie Franziska John (Potsdam) und Tina Dietze (Leipzig) im Zweier-Kajak (jeweils 200 Meter) auf den zweiten Rang.

Manager Joachim Cast muss beim VfB Stuttgart gehen

KITZBÜHEL/STUTTGART (dpa) - Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sich von seinem Manager Sportorganisation Joachim Cast getrennt.

Das erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten im Trainingslager in Kitzbühel und bestätigte einen Bericht der «Stuttgarter Nachrichten». Der 51 Jahre alte frühere Zweitliga-Profi kam 2015 unter dem damaligen Sportvorstand Robin Dutt zum VfB und war seitdem unter anderem für die technische Abwicklung von Transfers, die Vertragsgestaltung und die Planung von Trainingslagern zuständig gewesen. Sein Nachfolger ist Markus Rüdt. Der 38-Jährige war bisher administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfB und nennt sich künftig Direktor Sportorganisation.

Japan 2020: Goldmedaillen-Gewinner Yamashita neuer NOK-Präsident

TOKIO (dpa) - Gut 400 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist Yasuhiro Yamashita zum neuen Präsidenten des Japanischen Olympischen Komitees (NOK) ernannt worden.

Yamashita, Goldmedaillen-Gewinner von 1984 im Judo, trat am Donnerstag die Nachfolge von Tsunekazu Takeda an, der nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Er sei sich der Verantwortung bewusst, die er als Präsident des NOK etwa ein Jahr vor der Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele auf sich nehme, sagte Yamashita bei einer Pressekonferenz. Er werde das Olympische Komitee mit «vereinten Anstrengungen» führen, damit die Großveranstaltung ein Erfolg werde.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Djibril Sow von Young Boys Bern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Rekordtransfer des Schweizer Nationalspielers Djibril Sow perfekt gemacht.



Der hessische Fußball-Bundesligist bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers vom Schweizer Meister Young Boys Bern, über die zuerst der «Kicker» berichtet hatte. Sow erhält in Frankfurt einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. «Djibril Sow ist ein Spieler, der zuletzt international die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Er war durchaus begehrt und umso schöner ist es, dass er sich für Eintracht Frankfurt entschieden hat», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. «Wir sind von seiner Leistungsstärke und Entwicklungsfähigkeit überzeugt. Mit seinen technischen, strategischen und athletischen Fähigkeiten wird er uns weiterhelfen.» Die Ablösesumme für Sow liegt nach Informationen der «Bild»-Zeitung bei gut neun Millionen Euro und könne sich bei Erfolgen und Einsätzen auf elf bis zwölf Millionen Euro erhöhen. Teuerster Einkauf der Hessen war bisher Stürmer Sébastien Haller, der 2017 für sieben Millionen Euro vom FC Utrecht gekommen war. Sow gilt als Wunschprofi von Eintracht-Trainer Adi Hütter, der das Talent gefördert hat. Der Coach holte den viermaligen Schweizer Nationalspieler 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Bern. Ein Jahr später wurden sie dort gemeinsam Meister.