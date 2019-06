Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.19

Bericht: Brasilien-Star Neymar einigt sich mündlich mit FC Barcelona

PARIS/BARCELONA (dpa) - Der Wechsel des brasilianischen Superstars Neymar von Paris Saint-Germain zurück zum FC Barcelona steht nach Angaben der spanischen Zeitung «Sport» bevor.



Der 27 Jahre alte Stürmer habe eine mündliche Vereinbarung mit den Katalanen für die kommenden fünf Spielzeiten getroffen, schreibt das Blatt am Dienstag. Sein Wunsch, wieder für Barça zu spielen, sei so groß, dass er die Bedingungen von Präsident Josep Maria Bartomeu akzeptiert habe.

Medien: Trainer Florian Kohfeldt vor Verlängerung bei Werder Bremen

BREMEN (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen.



Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 36 Jahre alte Coach für einen Verbleib an der Weser über den 30. Juni 2021 hinaus entschieden und wird das Angebot der Hanseaten annehmen.

Timo Boll spielt in Minsk um Medaille und Olympia-Qualifikation

MINSK (dpa) - Tischtennis-Profi Timo Boll hat bei den Europaspielen in Minsk das Halbfinale erreicht.



Der Rekord-Europameister setzte sich am Dienstag nach hartem Kampf mit 4:1 Sätzen gegen den 43-jährigen Weißrussen Wladimir Samsonow durch. Der an Nummer eins gesetzte Boll trifft am Mittwoch (11.00 Uhr MESZ) auf den Kroaten Tomislav Pucar. Die ersten Drei des Einzelturniers qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Formel-1-Krisenteam Williams trennt sich von Technik-Direktor Lowe

GROVE (dpa) - Formel-1-Krisenteam Williams hat sich offiziell von Technik-Direktor Paddy Lowe getrennt.



Der 57-Jährige verlässt den englischen Traditionsrennstall und tritt auch mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand zurück. Das ehemalige Weltmeister-Team des legendären früheren Teamchefs Frank Williams ist schon seit Jahren chancenlos.