Von: Redaktion DER FARANG | 12.07.19

Griezmann wechselt zum FC Barcelona

BARCELONA (dpa) - Der französische Star-Stürmer Antoine Griezmann wechselt zum FC Barcelona.

Der 28-Jährige habe einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, teilte der spanische Fußball-Meister am Freitag mit. Die Katalanen zahlten die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro an Griezmanns bisherigen Verein Atlético Madrid. In Griezmanns Vertrag beim FC Barcelona wird eine Ablösesumme von 800 Millionen Euro festgelegt.

Pavard startet mit hohen Zielen beim FC Bayern



MÜNCHEN (dpa) - Nach dem Bundesliga-Abstieg mit dem VfB Stuttgart will Weltmeister Benjamin Pavard beim FC Bayern München Erfolge wie mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft feiern.

«Ich habe Hunger. Ich habe Lust, alle Titel zu gewinnen, die Champions League, die Meisterschaft», sagte der 23 Jahre alte Abwehrspieler am Freitag bei seiner Vorstellung in München. Vor der Herausforderung FC Bayern habe er keine Angst. Er sei es mit Frankreich gewohnt, zu gewinnen.

Salihamidzic vereidigt schmalen Kader

MÜNCHEN (dpa) - Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat in der Debatte um die Transferpolitik des FC Bayern München auf die hohe Bedeutung des internen Betriebsfriedens hingewiesen.

Man wolle «gute Stimmung in der Mannschaft haben und nicht nur Theater», sagte der Ex-Profi am Freitag in München hinsichtlich unzufriedener Reservisten: «Darum dieser schmale Kader.» Aktuell umfasst das Aufgebot des deutschen Fußball-Meisters 17 Feldspieler plus drei Torhüter.

Wolfsburg vor großem Deal: Philipp soll kommen, Brekalo müsste gehen

WOLFSBURG (dpa) - Beim VfL Wolfsburg bahnen sich zwei Millionentransfers an. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung hat sich der Fußball-Bundesligist mit Stürmer Maximilian Philipp von Borussia Dortmund auf einen Wechsel nach Wolfsburg geeinigt.

Der VfL will demnach für den 25-Jährigen eine Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro zahlen. Voraussetzung für den Transfer ist allerdings, dass der Europa-League-Teilnehmer vorher seinen kroatischen Offensivspieler Josip Brekalo zu ähnlichen Konditionen verkauft. An dem 21-Jährigen sind mehreren Medienberichten zufolge vor allem Benfica Lissabon und auch der AC Mailand interessiert.

Gasly im ersten Silverstone-Training vorn - Vettel Sechster

SILVERSTONE (dpa) - Red-Bull-Pilot Pierre Gasly hat im ersten Formel-1-Training zum Großen Preis von Großbritannien überraschend die Bestzeit gesetzt.

In Silverstone landete der 23-jährige Franzose in 1:27,173 Minuten knapp eine halbe Sekunde vor dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes, Dritter wurde Gaslys niederländischer Teamkollege Max Verstappen. Weltmeister Lewis Hamilton steuerte den zweiten Mercedes auf Rang vier, Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich zum Auftakt mit Rang sechs begnügen.

Patrick Franziska überrascht Top-Chinesen

GEELONG (dpa) - Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat bei den Australian Open in Geelong für eine große Überraschung gesorgt.

Der Weltranglisten-17. vom 1. FC Saarbrücken besiegte am Freitag im Achtelfinale die ehemalige Nummer eins Fan Zhendong aus China in 4:2 Sätzen. Gegner in der Runde der besten Acht ist am Samstag der Vizeweltmeister Mattias Falck aus Schweden. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov verlor dagegen gegen den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China in 0:4 Sätzen.

Letzte deutsche Beachvolleyball-Teams scheitern in Gstaad

GSTAAD (dpa) - Die letzten verbliebenen deutschen Beachvolleyball-Teams sind beim ersten Auftritt nach der Heim-WM gescheitert.

Für Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur sowie für Victoria Bieneck und Isabel Schneider kam beim Fünf-Sterne-Turnier in Gstaad das Aus am Freitag in der ersten K.o.-Runde.

Wasserspringer Hausding im WM-Finale vom Ein-Meter-Brett

GWANGJU (dpa) - Wasserspringer Patrick Hausding hat bei der Schwimm-WM nach einem nervenaufreibenden Vorkampf das Finale vom Ein-Meter-Brett erreicht.

Der Rekordeuropameister qualifizierte sich am Freitag in Gwangju im nicht-olympischen Wettbewerb als Neunter mit 357,20 Punkten für die Entscheidung der besten zwölf Kunstspringer am Sonntag. Sein 22 Jahre alter Teamkollege Frithjof Seidel sammelte als 34. WM-Erfahrung und verpasste den Endkampf deutlich.

Deutsche Fußballerinnen halten zweiten Platz der Weltrangliste

ZÜRICH (dpa) - Trotz des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft stehen die deutschen Fußball-Frauen weiterhin auf Platz zwei der Weltrangliste.

Angeführt wird die am Freitag veröffentlichte Tabelle nach wie vor von den alten und neuen Weltmeisterinnen aus den USA: Mit ihrem erneuten Titelgewinn stehen die Amerikanerinnen mit einem Rekordvorsprung von 121 Punkten auf Platz eins.

Nächster Star-Transfer in der NBA: Westbrook zu Houston Rockets

HOUSTON (dpa) - Basketball-Superstar Russell Westbrook verlässt sein bisheriges Team Oklahoma City Thunder und wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Houston Rockets.

Im Gegenzug für ihren Schlüsselspieler lassen die Texaner Chris Paul nach Oklahoma zum Team des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder ziehen.