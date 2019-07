Von: Redaktion DER FARANG | 11.07.19

Halep erreicht erstmals Tennis-Finale in Wimbledon

LONDON (dpa) - Die letztjährige French-Open-Gewinnerin Simona Halep hat in Wimbledon die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewahrt.



Die rumänische Tennisspielerin zog am Donnerstag dank eines verdienten 6:1, 6:3 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina erstmals in das Endspiel des Rasenturniers in London ein. Am Samstag trifft die 27-Jährige auf die US-Amerikanerin Serena Williams oder die tschechische Außenseiterin Barbora Strycova. In ihrem fünften Grand-Slam-Finale kann Halep Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Angelique Kerber werden.

Bundesligisten können in der Champions League mit Millionen planen

NYON (dpa) - Die vier deutschen Champions-League-Starter haben schon vor dem Anpfiff der Königsklasse 15,25 Millionen Euro sicher.



Wie aus der von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag veröffentlichten Verteilung des Geldes für die Saison 2019/20 hervorgeht, winken in der Gruppenphase zudem 2,7 Millionen Euro für jeden Sieg und 900 000 Euro für jedes Unentschieden. Die Achtelfinalisten kassieren jeweils 9,5 Millionen Euro, im Viertelfinale gibt es 10,5 Millionen Euro pro Club, im Halbfinale zwölf Millionen Euro. Der Sieger bekommt zusätzlich 19 Millionen Euro, der unterlegene Finalist immerhin noch 15 Millionen Euro. Zu den Fixbeträgen kommen noch teils erhebliche Einnahmen aus der Ausschüttung aus dem Marktpool hinzu.

Werner bricht RB-Training ab - Forsberg fehlt, Poulsen wieder dabei

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner musste am Donnerstag das Training beim Bundesligisten RB Leipzig abbrechen.



Nach den athletischen Krafteinheiten auf dem Rasen nahm der 23-Jährige nicht am laufintensiven Balltraining teil. Erst ruhte er sich im Fahrzeug der Rasencrew aus und fasste sich ab und zu ans Knie, dann verfolgte er die Einheit seiner Teamkollegen im Stehen. Der Schwede Emil Forsberg absolvierte aufgrund von Fußbeschwerden nur eine individuelle Einheit innerhalb der Fußball-Akademie.

AS Rom verpflichtet Lopez - teuerster Torwart der Vereinsgeschichte

ROM (dpa) - Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat den spanischen Nationaltorwart Pau Lopez für fünf Jahre verpflichtet.



Für den Transfer hat der Spitzenclub mehr Geld denn je für einen Torwart hingeblättert. Die Ablösesumme habe 23,5 Millionen Euro betragen, teilte der Hauptstadtclub am Donnerstag mit. «Es ist quasi unmöglich, Nein zu einem Club wie der Roma zu sagen», erklärte der 24-Jährige, der vom spanischen Erstligisten Betis Sevilla kommt. Lopez startete seine Profi-Karriere 2014 bei Espanyol Barcelona.

Arsenal-Kapitän Laurent Koscielny verweigert USA-Reise mit dem Club

LONDON (dpa) - Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Laurent Koscielny hat sich geweigert, mit dem FC Arsenal im Rahmen der Saisonvorbereitung eine geplante USA-Reise anzutreten.



Das gaben die Londoner am Donnerstag bekannt. Koscielny, der seit 2010 bei den Gunners unter Vertrag steht und Mannschaftskapitän ist, soll laut Berichten in britischen Medien um eine Vertragsauflösung gebeten haben, damit er sich einem anderen Verein anschließen kann. Girondins Bordeaux, Stade Rennes und Olympique Lyon sollen an dem 33-jährigen interessiert sein.

Skisprung-Olympiasieger Wank beendet Karriere und wird Betreuer

PLANEGG (dpa) - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wank beendet seine aktive Karriere und wird beim anstehenden Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten letztmals als Profi an den Start gehen.



Dies teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstag mit. Eigentlich wollte er für Olympia 2022 in Peking nochmals angreifen. Aber stattdessen wird der Skispringer künftig das Betreuerteam des neuen deutschen Bundestrainers Stefan Horngacher unterstützen. Wank hatte 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi die Goldmedaille mit der Mannschaft errungen.

Drei deutsche Beachvolleyball-Teams in Gstaad schon gescheitert

GSTAAD (dpa) - Für drei von fünf deutschen Beachvolleyball-Teams ist das Major-Turnier in Gstaad vorzeitig beendet.



Die Hamburger Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart haben verpassten nach jeweils zwei Niederlagen in der Gruppenphase die Playoffs. Das Männer-Duo Lars Ehlers und Nils Flüggen aus Hamburg ist ebenfalls nach zwei Niederlagen ausgeschieden. Dagegen können Isabel Schneider und Victoria Bieneck (beide Hamburg) sowie Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (Berlin/Stuttgart) weiter von einem Podestplatz beim Turnier der höchsten Kategorie träumen.

THW Kiel bei Vereins-WM: Pokal und 400.000 Dollar locken

KIEL (dpa) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat eine Wildcard für die Vereins-Weltmeisterschaft Super Globe in Damman/Saudi-Arabien erhalten.



Das teilte der THW am Donnerstag mit. Das Turnier wird vom 27. bis 31. August ausgetragen. Bei der 13. Auflage spielen erstmals zehn Mannschaften um den Titel. Der THW Kiel gewann den Titel 2011. Rekordsieger ist der FC Barcelona mit vier Erfolgen. Der Turniersieger kassiert 400.000 Dollar, der Zweite 250.000 und der Dritte 150.000 Dollar.

Gericht bestätigt Waffenverbot für Ex-Biathlet Stitzl

MÜNCHEN (dpa) - Die Behörden haben dem ehemaligen Assistenztrainer der deutschen Biathlon-Männer-Auswahl, Andreas Stitzl, sein Gewehr zu Recht abgenommen.



Das entschied das Verwaltungsgericht München am Donnerstag. Stitzls Anwalt kündigte an, in die nächste Instanz zu gehen. Das Gericht kam zum Ergebnis, «dass der Kläger durch diverse Schreiben im Jahr 2016 den Anschein erweckt hat, der sogenannten Reichsbürgerbewegung oder deren Ideologie nahezustehen.» Das Landratsamt Traunstein durfte dem Kläger somit seine waffenrechtlichen Erlaubnisse entziehen, teilte das Gericht mit. Stitzl hatte gegen den Entzug seiner Waffenbesitzkarte geklagt und sein Biathlon-Gewehr zurückgefordert. Im Prozess hatte er sich am Mittwoch vehement von der «Reichsbürger»-Ideologie distanziert.