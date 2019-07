Von: Redaktion DER FARANG | 10.07.19

US-Fußball-Kapitänin Rapinoe wirft Trump Ausgrenzung vor

WASHINGTON (dpa) - Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe hat ihre Kritik an US-Präsident Donald Trump erneuert. «Ihre Botschaft grenzt Menschen aus.



Sie grenzen mich aus, Sie grenzen Menschen aus, die wie ich aussehen, Sie grenzen farbige Menschen aus, Sie grenzen Amerikaner aus, die Sie vielleicht unterstützen», sagte die Kapitänin des US-Teams am Dienstag (Ortszeit) dem Sender CNN. Trumps Slogan «Make America Great Again» («Macht Amerika wieder großartig») müsse überdacht werden, denn dieser blicke auf eine Zeit zurück, die nicht für alle großartig gewesen sei. Der Präsident habe die große Verantwortung, sich in dem Land um jeden einzelnen Menschen zu kümmern, dies müsse er besser machen, ergänzte die 34-Jährige und bekräftigte, dass sie nicht die Absicht habe, nach dem WM-Sieg ins Weiße Haus zu gehen.

Bundesliga-Referee Ittrich beklagt «Mobbing» durch Spieler

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat sich über den Umgang der Spieler mit den Referees beklagt.



«Das Angehen des Schiedsrichters, die FIFA sagt dazu Mobbing of the Referee», sei dabei das größte Problem. In einem Interview der Internetportale «Spox» und «Goal» (Mittwoch) erklärte der 40 Jahre alte Polizeibeamte aus Hamburg: «Wenn nach völlig klaren Entscheidungen fünf, sechs Mann ankommen und dir etwas erzählen wollen. Das stört mich.» Er habe kein Problem damit, mit dem Kapitän zu sprechen und zu diskutieren, «aber es kann nicht sein, dass einen ständig fünf, sechs Mann bedrängen. Ich kann mich auch wehren, aber da müssen wir uns eine Linie überlegen, wie wir damit umgehen», sagte Ittrich.

Rafinha sauer auf Bayern-Coach Kovac: «Abschiedsspiel weggenommen»

MÜNCHEN (dpa) - Nach einer persönlich durchwachsenen letzten Saison beim FC Bayern hat Abwehrspieler Rafinha Trainer Niko Kovac deutlich kritisiert.



Vor allem seine Nicht-Einwechslung am letzten Spieltag der vorigen Saison in der Fußball-Bundesliga nimmt der Brasilianer dem Coach übel. «Das war ein Tiefschlag, der negative Höhepunkt! Ich war so enttäuscht! Der Trainer wusste, dass es mein letztes Spiel ist», sagte Rafinha der «Sport Bild» (Mittwoch) und ergänzte: «Der Trainer hat mir mein Abschiedsspiel weggenommen.» Auch im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig (3:0) eine Woche später kam Rafinha nicht zum Einsatz.

Sehnenanriss: Eintracht Frankfurts Neuzugang Sow fällt länger aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Rekord-Einkauf Djibril Sow fällt mit einer Sehnenverletzung länger aus.



Der Schweizer Nationalspieler hat sich im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Thun einen Einriss der Sehne des hinteren rechten Oberschenkelmuskels zugezogen, wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte. Sow werde rund acht bis zehn Wochen und damit auch zum Saisonstart fehlen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war vom Schweizer Meister Young Boys Bern gekommen.

Hamburger Tennisprofi Zverev erhält Wildcard für Start am Rothenbaum

HAMBURG (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev kehrt nach drei Jahren in seine Heimatstadt zurück und schlägt bei den Hamburg European Open 2019 auf.



Die deutsche Nummer eins erhält eine Wildcard für den Start beim traditionsreichsten deutschen Tennisturnier, das vom 20. bis 28. Juli stattfindet. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Veranstalter Peter-Michael Reichel hatte Zverev am Dienstag an dessen Wohnsitz in Monte Carlo besucht und mit dem 22-Jährigen eine Vereinbarung zur Teilnahme an dessen Heimturnier geschlossen.

Formel 1 setzt weiter auf Silverstone - Neuer Vertrag bis Ende 2024

SILVERSTONE (dpa) - Die Formel 1 setzt weiter auf die britische Traditions-Rennstrecke in Silverstone.



Die Königsklasse des Motorsports verlängerte den Vertrag mit den britischen Veranstaltern, der am Jahresende ausgelaufen wäre, kurz vor dem Grand Prix am Wochenende bis Ende 2024. «Wir haben immer gesagt, dass unser Sport, wenn er eine langfristige Zukunft haben soll, seine historischen Austragungsorte bewahren muss», sagte Formel-1-Boss Chase Carey.

Kristina Vogel entscheidet bis Jahresende über berufliche Zukunft

BERLIN (dpa) - Die seit über einem Jahr querschnittsgelähmte frühere Bahnradsportlerin Kristina Vogel plant eine aktive Rückkehr in den Dienst der Bundespolizei.



«Ich muss mich bis Ende des Jahres entscheiden, was ich innerhalb der Behörde machen möchte», sagte die elfmalige Weltmeisterin im Interview von Deutschlandfunk Kultur (Mittwoch). Trotz der Behinderung habe sie «tausend Möglichkeiten» bei ihrem Arbeitgeber. Die zweimalige Olympiasiegerin ist seit dem 26. Juni 2018 nach einem Trainingsunfall unterhalb des siebten Brustwirbels gelähmt.