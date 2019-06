Von: Redaktion DER FARANG | 24.06.19

DFB-Keeperin Schult setzt wegen Erkältung mit Training aus

RENNES (dpa) - Ohne Stammtorhüterin Almuth Schult haben die deutschen Fußball-Frauen am Montag ihr erstes Training nach ihrer Rückkehr nach Rennes absolviert.



Die Torhüterin pausierte am Vormittag wegen einer leichten Erkältung. Ob Schult an der Krafteinheit am Nachmittag teilnehmen würde, war zunächst offen. Der DFB-Tross war am Sonntagabend nach Rennes zurückgekehrt, wo die Auswahl bereits ihr erstes WM-Gruppenspiel gegen China bestritten hatte. Am Samstag steht dort das Viertelfinale gegen Kanada oder Schweden an.

DFB-Direktor Bierhoff hofft auf längere Zusammenarbeit mit Kuntz

UDINE (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff setzt auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.



Das sagte Bierhoff nach dem 1:1 der deutschen U21 bei der EM in Udine gegen Österreich. Mit dem Remis schafften die deutschen Nachwuchs-Fußballer den Einzug ins EM-Halbfinale und die Qualifikation für Olympia 2020. Kuntz' Vertrag läuft noch bis zu den Spielen in Tokio, Gerüchte über seine Zukunft wollte Kuntz nicht kommentieren. «Das ist für mich jetzt echt überhaupt kein Thema», sagte der 56-Jährige, der mit der U21 vor zwei Jahren Europameister wurde.

«Weser-Kurier»: Werder will Kohfeldt-Vertrag vorzeitig verlängern

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen möchte den noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit seinem Trainer Florian Kohfeldt gern vorzeitig verlängern.



«Es stimmt, dass wir bei Florian und seinem Berater Marc Kosicke hinterlegt haben, dass wir uns eine Zusammenarbeit über 2021 hinaus vorstellen können», sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann dem «Weser-Kurier» (Montag). Der 36 Jahre alte Kohfeldt ist seit dem Herbst 2017 Cheftrainer der Bremer. Im Frühjahr 2018 verlängerte er seinen Vertrag bis 2021.

1. und 2. Fußball-Bundesliga verbuchen zweithöchsten Ticket-Verkauf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die 1. und 2. Bundesliga hatten 2018/2019 den zweithöchsten Zuschauer-Zuspruch ihrer Geschichte.



Dies geht zumindest aus den Zahlen der verkauften Tickets hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Montag in Frankfurt/Main veröffentlichte. Demnach wurden in der abgelaufenen Spielzeit 18.885.620 Eintrittskarten abgesetzt. Nicht berücksichtigt sind nicht genutzte Plätze. Einen höheren Absatz gab es nach DFL-Angaben nur in der Saison 2016/17 mit 19.049.362 Karten.

Trainer Benitez verlässt Newcastle United - Wechsel nach China?

NEWCASTLE (dpa) - Der spanische Startrainer Rafael Benitez verlässt nach drei Jahren den englischen Premier-League-Club Newcastle United.



Das teilten die Magpies am Montag mit. Der Verein hatte sich mit dem 59-Jährigen nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Im Gespräch ist ein Wechsel von Benitez nach China zu Dalian Yifang. Der Coach hatte Newcastle 2017 zurück in die Premier League geführt

IOC schließt Rekord-Sponsoringvertrag mit Coca-Cola und Mengniu Dairy

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat einen Rekord-Sponsoringvertrag mit dem Getränkehersteller Coca-Cola und China Mengniu Dairy unterschrieben.



Wie das IOC am Montag vor der Session in Lausanne mitteilte, ist der Kontrakt für zwölf Jahre von 2021 bis 2032 abgeschlossen worden. Er umfasst somit sechs Sommer- und Winterspiele. «Es ist eine neue Dimension der Partnerschaft», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Spekuliert wird, dass der Vertrag dem IOC rund drei Milliarden Dollar einbringen wird. Von 2013 bis 2016 hatte das IOC insgesamt rund 5,5 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen verbucht.

Ermittlungsverfahren im Fall Vogel noch nicht abgeschlossen

COTTBUS (dpa) - Gut ein Jahr nach dem schweren Trainingsunfall von Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel auf der Radrennbahn in Cottbus läuft die juristische Aufarbeitung weiter.



«Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen», erklärte am Montag Oberstaatsanwalt Horst Nothbaum von der Staatsanwaltschaft Cottbus. Laut Nothbaum stehen noch Nachforschungen in Richtung Niederlande aus. Vogel war am 26. Juni 2018 auf der Radrennbahn in Cottbus bei Tempo 60 mit einem niederländischen Junioren-Fahrer kollidiert, der unerwartet einen stehenden Start geübt hatte. Seit dem Unfall ist die 28-jährige Vogel querschnittsgelähmt. Sie hege dem Fahrer gegenüber keinen Groll, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Montag. «Es dürfte auch für ihn nicht leicht sein, wenn es heißt, dass er die Beste im Radsport in den Rollstuhl gebracht hat.»

Tennisspielerin Görges krank: Keine Wimbledon-Probe in Eastbourne

EASTBOURNE (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat ihre Teilnahme am Rasen-Tennisturnier in Eastbourne kurzfristig abgesagt.



Eine Woche vor dem Wimbledon-Auftakt zog die Weltranglisten-18. aus Bad Oldesloe wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zurück, wie die Spielerinnen-Organisation WTA am Montag auf Anfrage mitteilte. Am Sonntag hatte die 30-jährige Görges in Birmingham gegen die neue Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien verloren. Auch Barty tritt in Eastbourne nicht an. Sie will sich für Wimbledon schonen.

Radprofi Greipel zum neunten Mal bei der Tour de France dabei

BERLIN (dpa) - Radprofi André Greipel wird zum neunten Mal in seiner Karriere bei einer Tour de France um Etappensiege sprinten.



Der 36 Jahre gebürtige Rostocker wurde am Montag von seinem französischen Arkéa-Samsic-Team als einer von sechs Fahrern für die am 6. Juli in der belgischen Hauptstadt Brüssel beginnenden 106. Frankreich-Rundfahrt bekanntgegeben. Der seit diesem Jahr für Arkéa-Samsic fahrende Greipel konnte bei seinen bisherigen acht Tour-Teilnahmen insgesamt elf Tagessiege einfahren. Angeführt wird die vorläufige Auswahl des Zweitdivisionärs vom Franzosen Warren Barguil, der im Jahr 2017 die Bergwertung gewann.

Tischtennis-Mixed zieht in zwölf Minuten ins Halbfinale von Minsk ein

MINSK (dpa) - Patrick Franziska und Petrissa Solja spielen im Tischtennis-Mixed-Wettbewerb der Europaspiele in Minsk um die Medaillen.



Nur gut zwölf Minuten brauchte das deutsche Duo am Montag, um sich im Viertelfinale mit 3:0 gegen die Italiener Niagol Stoyanov und Giorgia Piccolin durchzusetzen. Am Dienstag trifft das an Nummer drei gesetzte Mixed auf die topgesetzten Slowaken Lubomir Pistej und Barbora Balazova. Der Sieger im Mixed-Turnier qualifiziert sich für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Deutsche Volleyballer verlieren gegen Bulgarien

CUIABÁ (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga erneut eine weitere Fünf-Satz-Niederlage kassiert.



Einen Tag nach dem 2:3 gegen Gastgeber Brasilien verlor der EM-Zweite am Sonntag (Ortszeit) in Cuiabá auch gegen Bulgarien mit 2:3. Mit weiterhin nur zwei Siegen liegt die deutsche Mannschaft in der Gesamttabelle auf Platz 14. Das Final-Turnier in den USA vom 10. bis 14. Juli ist längst nicht mehr erreichbar. Daran nehmen die besten fünf Teams sowie der Gastgeber der Endrunde teil. Insgesamt sind 16 Mannschaften in der Nations League vertreten.

Ex-Leichtathletik-Verbandschef Diack soll Prozess gemacht werden

PARIS (dpa) - Der frühere Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, Lamine Diack, soll in Frankreich wegen Korruption auf die Anklagebank.



Ermittlungsrichter ordneten einen Prozess gegen den 86 Jahre alte Senegalesen und seinen Sohn Papa Massata Diack an, wie am Montag aus Pariser Justizkreisen bekannt wurde. Das bedeutet noch nicht definitiv, dass es auch zu einem Prozess kommen wird - die Betroffenen können die Entscheidung vor Gericht anfechten. Bei Lamine Diack geht es um die Vorwürfe der Bestechung und der Geldwäsche. Die auf Finanzfälle spezialisierte Staatsanwaltschaft beantragte daher einen Gerichtsprozess in Paris.