Von: Redaktion DER FARANG | 23.06.19

Görges verliert Tennis-Finale in Birmingham - Barty jetzt Nummer eins

BIRMINGHAM (dpa) - Julia Görges hat den achten Titel ihrer Tennis-Karriere verpasst. Im Endspiel des WTA-Turniers in Birmingham verlor die 30-Jährige aus Bad Oldesloe am Sonntag gegen die French-Open-Siegerin Ashleigh Barty 3:6, 5:7.



Durch den Turniersieg krönte sich die Australierin zur neuen Nummer eins der Weltrangliste und löst die Japanerin Naomi Osaka ab. Barty ist die zweite Australierin nach Evonne Goolagong Cawley an der Spitze des Rankings.

Federer gewinnt zehnten Tennis-Titel in Halle

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Roger Federer hat zum zehnten Mal im westfälischen Halle gewonnen und einen weiteren Rekord in seiner Tennis-Karriere aufgestellt.



Der 37-jährige Schweizer gewann am Sonntag das Endspiel gegen David Goffin aus Belgien 7:6 (7:2), 6:1. Bei keinem anderen Turnier hat der Rekord-Grand-Slam-Champion so viele Titel geholt wie bei der mit rund 2,2 Millionen Euro dotierten Rasenveranstaltung in Ostwestfalen. In Wimbledon hat Federer ebenso wie in Dubai achtmal triumphiert, bei seinem Heimturnier in Basel neunmal.

«Kicker»: Flick wird Co-Trainer beim FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Hansi Flick wird laut einem Medienbericht neuer Co-Trainer beim FC Bayern München.



Wie der «Kicker» berichtet, erhält der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw beim deutschen Fußball-Meister einen Zweijahresvertrag. Beim Trainingsauftakt am 8. Juli soll der 54-Jährige bei den Münchnern dabei sein. Flick wird damit Nachfolger von Peter Hermann, der die Bayern nach der Saison verlassen hatte.

Deutschland-Achter weiterhin unbesiegt - Weltcuperfolg in Posen

POSEN (dpa) - Der Deutschland-Achter ist nicht zu schlagen.



Drei Wochen nach dem Gewinn des EM-Titels feierte das deutsche Ruder-Flaggschiff am Sonntag einen ungefährdeten Sieg beim Weltcup in Posen (Polen). Die Mannschaft um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) diktierte das Rennen in gewohnter Manier und setzte sich mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor Olympiasieger Großbritannien durch. Ein Weltcup-Sieg auf dem Maltasee gelang auch Jason Osborne (Mainz) und Johannes Rommelmann (Krefeld) im Leichtgewichts-Doppelzweier.

Mick Schumacher in Formel-2-Rennen erneut ausgeschieden

LE CASTELLET (dpa) - Mick Schumacher hat auch im zweiten Rennen des Formel-2-Wochenendes in Frankreich nicht das Ziel erreicht.



Einen Tag nach seinem Crash mit dem Teamkollegen in der ersten Runde schied der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag in der 15. Runde mit einem Defekt aus. Damit blieb der 20-Jährige in Le Castellet auch im sechsten Lauf der Nachwuchsserie nacheinander ohne Punkte. Den Sieg sicherte sich der Franzose Anthoine Hubert.

Bogenschützen holen dritte Medaille für deutsches Team in Minsk

MINSK (dpa) - Die Bogenschützen Cedric Rieger und Michelle Kroppen haben im Mixed-Wettbewerb mit dem olympischen Recurve-Bogen bei den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille geholt.



Sie setzten sich am Sonntag im Duell um Platz drei mit 6:2 gegen Gastgeber Weißrussland durch. Für das deutsche Team war es nach ebenfalls Bronze im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole und für die Judoka Pauline Starke (bis 57 kg) die dritte Medaille in Minsk.

Weitspringerin Mihambo siegt, will aber mehr - Bald Sprint-Start

BERLIN (dpa) - Nach dem EM-Triumph war Malaika Mihambo erst einmal zur Meditation in Indien.



Danach knackte sie die Sieben-Meter-Marke und trug jetzt in Berlin zum Länderkampfsieg des deutschen Teams bei. Noch aber fühlt sich die Weitspringerin nicht an ihrer Grenze angekommen. Den Weitsprung-Wettbewerb gewonnen, Olympiasiegerin Brittney Reese bezwungen, das deutsche Team zum Sieg beim Vierländerkampf «Berlin fliegt!» geführt - dennoch war Malaika Mihambo nicht zufrieden. «Nein, eigentlich nicht», sagte die neue Hoffnungsträgerin der deutschen Leichtathletik in Berlin. Die Siegerweite von 6,89 Meter sind nicht mehr ihr Maßstab.

Winterspiele-Wahl für 2026: Mailand Favorit im Duell mit Stockholm

LAUSANNE (dpa) - Auf der 134. Session des Internationalen Olympischen Komitees wird am Montag der Ausrichter der XXV. Winterspiele für 2026 gewählt.



Vor dem Finale des Zweikampfes gilt Mailand gegen Stockholm als Favorit. Mailand sieht sich im Vorteil, Stockholm verspricht magische Spiele. Einen Tag vor der Vergabe der XXV. Olympischen Winterspiele 2026 auf der Session des Internationalen Olympischen Komitees am Montag in Lausanne haben die beiden Kandidaten noch einmal für sich geworben. «Wir sind der Vorreiter, und wir sind stolz auf diese Tatsache», sagte Giovanni Malago, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens.