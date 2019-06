Von: Redaktion DER FARANG | 22.06.19

Hamilton holt sich die Pole Position in Frankreich

LE CASTELLET (dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Frankreich gesichert.



Der britische Formel-1-Titelverteidiger ließ am Samstag in der Qualifikation in Le Castellet seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas klar hinter sich. Dritter wurde der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Sein Teamkollege Sebastian Vettel kam nach mehreren Patzern nicht über den enttäuschenden siebten Platz hinaus. Für Hamilton war es die 86. Pole Position seiner Karriere. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag führt der fünfmalige Weltmeister in der Gesamtwertung klar vor Bottas und Vettel.

Tennisspielerin Görges zieht in Birmingham ins Endspiel ein

BIRMINGHAM (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat sich nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open stark zurückgemeldet.



Beim Rasen-Tennisturnier in Birmingham zog die 30-Jährige aus Bad Oldesloe am Samstag mit einem 6:4, 6:3 gegen die Kroatin Petra Martic ins Endspiel ein. Eine gute Woche vor dem Wimbledon-Beginn trifft die Nummer 19 der Weltrangliste am Sonntag auf Roland-Garros-Gewinnerin Ashleigh Barty aus Australien, die sich im Halbfinale 6:4, 6:4 gegen die Tschechin Barbora Strycova durchsetzte. Görges ist bei dem mit 1,006 Millionen Euro dotierten Rasenturnier an Position acht gesetzt und tritt in Birmingham mit der Weltranglisten-Zweiten Barty gemeinsam im Doppel an.

Kuntz vor EM-Duell mit Österreich: «Haben es selber in der Hand»

UDINE (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will sich vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Österreich nicht mit den Tücken des Modus' und einem möglichen Ausscheiden beschäftigen.



«Wir haben es selber in der Hand, das ist die beste Ausgangsposition, die man haben kann», sagte Kuntz vor der Partie am Sonntagabend (21.00 Uhr/ZDF) in Udine. Mit einem Sieg oder Remis wären die deutschen U21-Fußballer sicher im Halbfinale, bei einer Niederlage würde trotz zuvor zwei Siegen und 9:2 Toren in zwei Partien das vorzeitige Aus drohen. «Wir sind der Meinung, dass wir unser Spiel gewinnen wollen oder zumindest punkten. Dann brauchen uns nicht auf andere verlassen, wir haben es selber in der Hand», sagte auch Abwehrspieler Timo Baumgartl. «Wenn wir die Leistung von Serbien nochmal toppen, dann haben wir eine gute Chance, auch zu gewinnen.»

Golf-Turnier bei München: Schwacher Kaymer muss Führung abgeben

MOOSINNING (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer hat die Führung beim Heimturnier vor den Toren Münchens nach einem schwachen Samstag wieder verloren.



Der 34-Jährige aus Mettmann spielte in Moosinning eine enttäuschende 75er-Runde und fiel bei der BMW International Open mit insgesamt 208 Schlägen vom ersten auf den geteilten elften Rang zurück. Der zweimalige Majorsieger hat vor der Schlussrunde am Sonntag fünf Schläge Rückstand auf den Engländer Jordan Smith, der mit einer starken 66er-Runde die Spitzenposition übernahm. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer spielte sich bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung der European Tour nach einer 70er-Runde mit insgesamt 210 Schlägen auf den geteilten 19. Platz vor. Max Schmitt aus Andernach (211) liegt auf Rang 24.

Schützenpaar Reitz holt erste Medaille für deutsches Team in Minsk

MINSK (dpa) - Die Pistolenschützen Sandra und Christian Reitz haben am Samstag bei den Europaspielen die Bronzemedaille geholt.



Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole setzten sie sich im Kampf um Platz drei gegen Gastgeber Weißrussland durch. Es war die erste Medaille für das deutsche Team in Minsk. Der 32-jährige Olympiasieger von Rio de Janeiro und seine 35-jährige Frau streben auch bei den Spielen im kommenden Jahr in Tokio eine Medaille an. Der Mixed-Wettbewerb steht dort erstmals im olympischen Programm.

Eishockey-Profi Seider von Detroit an Nummer sechs gezogen

VANCOUVER (dpa) - Die Detroit Red Wings aus der nordamerikanischen NHL haben mit dem sechsten Pick bei der alljährlichen Talentziehung Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ausgewählt.



Das Team aus Michigan sicherte sich die Dienste des 18-jährigen Verteidigers am Freitag (Ortszeit) beim NHL-Draft 2019 im kanadischen Vancouver. Der 1,92 Meter große Seider ist nach Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl der am höchsten gezogene deutsche Eishockey-Spieler beim NHL-Draft. Der 23 Jahre alte Draisaitl wurde 2014 von den Edomonton Oilers an dritter Stelle ausgewählt.

Deutsche Säbelfechter im EM-Finale gegen Ungarn

DÜSSELDORF (dpa) - Die deutschen Säbelherren kämpfen zum Abschluss der Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf um Gold.



Im Halbfinale besiegte der Vorjahresdritte mit den Dormagenern Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner sowie Björn Hübner aus Werbach den WM-Zweiten Italien am Samstag mit 45:42. Gegner im Goldgefecht ist der WM-Dritte Ungarn, der im anderen Halbfinale gegen Rumänien mit 45:40 gewann. Im Viertelfinale hatte sich Deutschland gegen Frankreich mit 45:40 durchgesetzt.

Team Deutschland gewinnt Vier-Länderkampf in Berlin

BERLIN (dpa) - Angeführt von Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat das deutsche Leichtathletik-Team den Vierländerkampf «Berlin fliegt!» für sich entschieden.



Die deutsche Mannschaft (24 Punkte) setzte sich am Samstag auf dem Tempelhofer Feld knapp vor Großbritannien (23 Punkte), den USA (15) und China (12) durch. Es war der sechste Sieg der Gastgeber bei der neunten Auflage des Wettbewerbs in der Hauptstadt. Mit einem Satz auf 6,89 Meter sicherte sich Mihambo den Sieg im Weitsprung und die volle Punktzahl vor der siebenmaligen Weltmeisterin aus den USA Brittney Reese (6,68 Meter). Auch der Leverkusener Stabhochspringer Torben Blech trug mit 5,53 Metern volle acht Punkte für die deutsche Mannschaft bei.

Fortuna Düsseldorf leiht Iyoha an Zweitligist Holstein Kiel aus

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf leiht Angreifer Emmanuel Iyoha an den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel aus.



Erst am Mittwoch hatte der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2022 verlängert. In der vergangenen Saison war Iyoha noch an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehen worden. Dort machte er in der Rückrunde mit drei Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. «Wir wollen Emmanuel weiterhin beste Entwicklungsmöglichkeiten bieten und freuen uns daher sehr, dass er bei einem so interessanten und attraktiven Zweitligisten wie Holstein Kiel diese Chance bekommt», sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in einer Club-Mitteilung am Samstag.

Deutsche Volleyballer kassieren nächste Niederlage in Nationenliga

CUIABÁ (dpa) - Die deutschen Volleyballer verlieren in der Nationenliga weiter. Der EM-Zweite unterlag auch zum Auftakt der Veranstaltung in Brasilien gegen den aufschlagstarken Rekordweltmeister Russland mit 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25).



Bester deutscher Angreifer in Cuiabá war Simon Hirsch mit zwölf Punkten. Mit nur zwei Siegen aus zehn Partien liegt die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani in der Gesamttabelle auf Platz 14 und darf sich mit dieser Bilanz längst keine Hoffnungen mehr auf das Erreichen des Finalturniers machen. An dem Event in den USA vom 10. bis 14. Juli nehmen die besten fünf Teams sowie der Gastgeber der Endrunde teil. Insgesamt sind 16 Mannschaften in der Nations League vertreten.

Bogenschützinnen verpassen Bronze bei den Europaspielen

MINSK (dpa) - Die deutschen Bogenschützinnen haben sich am Samstag enttäuscht über den vierten Platz im Teamwettbewerb Recurve bei den Europaspielen in Minsk geäußert.



«Es war knapp. Und wir sind definitiv unter unseren Möglichkeiten geblieben», sagte Elena Richter nach der 4:5-Niederlage gegen Dänemark im Kampf um Platz drei. Nachdem sie am Freitag mit geliehenen Bögen antreten mussten, konnten Richter, Lisa Unruh und Michelle Kroppen zwar wieder mit den eigenen, mit Verspätung gelieferten Geräten antreten. «Ich hatte aber Schwierigkeiten, das Schießgefühl wieder zu bekommen», sagte Richter.

Keine Champions-League-Wildcard für Thüringer HC

BAD LANGENSALZA (dpa) - Die Handballerinnen des deutschen Pokalsiegers und Vizemeisters Thüringer HC spielen in der kommenden Saison nur im EHF-Cup.



Den Antrag für eine Wildcard in der Champions League hat die Europäische Handball-Föderation abgelehnt. Das teilte der THC am Samstag mit. «Wir sind von der Entscheidung der EHF überrascht und enttäuscht. Wir hatten uns gute Chancen für die Teilnahme an der Champions League als zweite deutsche Mannschaft ausgerechnet», sagte Team-Manager Maik Schenk. Teilnehmen darf der Meister SG BBM Bietigheim.