Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

Zverev scheitert im Viertelfinale des Tennis-Turniers in Halle

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Alexander Zverev ist im Viertelfinale des Rasen-Tennisturniers in Halle ausgeschieden.



Nach einem gewonnenen ersten Satz unterlag der Weltranglisten-Fünfte am Freitag dem Belgier David Goffin 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Bei 4:5 hatte Zverev noch zwei Matchbälle abgewehrt, nach 2:16 Stunden entschied der Weltranglisten-33. Goffin die Partie für sich. Damit verpasste der 22-jährige Zverev sein drittes Halbfinale bei der mit rund 2,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung nach 2016 und 2017, als er jeweils das Endspiel erreicht hatte. Zverev hatte sich am Montag am Knie verletzt, sich aber dennoch entschieden, weiter anzutreten.

Mercedes-Duo im ersten Formel-1-Training in Frankreich vorn

LE CASTELLET (dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat im ersten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Frankreich die Bestzeit erobert.



Der britische Titelverteidiger verwies am Freitag in Le Castellet seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland mit 0,069 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc aus Monaco vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel kehrte mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Hamilton als Fünfter zurück in die Garage. Die technischen Neuerungen am Ferrari des 31 Jahre alten Hessen zeigten auf den ersten Übungsrunden noch nicht die erhoffte Wirkung. Der Rheinländer Nico Hülkenberg belegte beim Heimspiel seines Arbeitgebers Renault Rang zwölf.

Matthias Sammer nicht mehr Bundesliga-Experte bei Eurosport

HAMBURG (dpa) - Der frühere Fußball-Europameister Matthias Sammer wird nicht mehr als Bundesliga-Experte bei Eurosport auftreten.



In einer Mitteilung des Senders nannte der 51-Jährige am Freitag persönliche Gründe. «Ich habe für mich persönlich und für meine Familie die Entscheidung getroffen, künftig beruflich etwas kürzer zu treten», sagte Sammer. Ihm sei der Entschluss nicht leicht gefallen. Er kündigte an, Eurosport in «beratender Funktion» verbunden zu bleiben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bleibt Sammer externer Berater bei seinem einstigen Club und deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund.

1.000 Dopingtests bei Europaspielen - Proben werden eingefroren

MINSK (dpa) - Mehr als 1.000 Dopingproben werden bei den an diesem Freitag in Minsk beginnenden Europaspielen vorgenommen.



«Wir überlegen ganz genau, welche Sportarten sind auf welche Art und Weise zu testen», sagte Klaus Steinbach, der Leiter der Medizinischen Kommission des Europäischen Olympischen Komitees (EOC), in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Deutschen Olympischen Sportbunds. Die Kontrollen nimmt die Nationale Antidoping-Agentur Weißrusslands vor, die Analysen macht das Labor im österreichischen Seibersdorf. Nach Angaben Steinbachs, des früheren Schwimmers und Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees, werden die Proben von Minsk für mögliche Nachkontrollen eingefroren und nach den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vernichtet.

Anhörung von Ferrari im Streitfall um Vettel abgeschlossen

LE CASTELLET (dpa) - Im Streitfall um Sebastian Vettels Strafe beim Formel-1-Rennen in Kanada beraten die Rennkommissare nach einer Anhörung des Ferrari-Teams das weitere Vorgehen.



Der Sportdirektor des Rennstalls, Laurent Mekies, hatte zuvor am Freitag in Le Castellet vor dem Grand Prix von Frankreich das Beweismaterial der Scuderia präsentiert. Nach 35 Minuten verließ Mekies die Anhörung auf dem Circuit Paul Ricard wieder. Vettel hatte wegen eines Manövers gegen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton beim Rennen in Montréal am 9. Juni eine Fünf-Sekunden-Strafe erhalten und daher den Sieg nachträglich an den Briten verloren. Mekies sagte nun, Ferrari habe «überwältigende Beweise», dass Vettel in der strittigen Situation keinen Regelbruch begangen habe.

DFB-Frauen starten in Kassel gegen Montenegro in EM-Qualifikation

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands Fußball-Frauen starten mit einem Familien-Event in Kassel in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2021.



Die Partie gegen Montenegro am 31. August im Auestadion wird bereits um 12.30 Uhr angepfiffen, um möglichst vielen Familien mit Kindern den Besuch zu ermöglichen. Dies beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt. Für die deutschen Frauen ist es der erste Auftritt nach der WM, wo das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an diesem Samstag im Achtelfinale auf Nigeria trifft.

Deutschland-Achter fährt mit Vorlaufsieg ins Finale

POSEN (dpa) - Der Deutschland-Achter ist erfolgreich in die Weltcup-Saison gestartet. Am Freitag gelang dem Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes im polnischen Posen im ersten Rennen ein souveräner Sieg vor Neuseeland.



Damit qualifizierte sich die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) drei Wochen nach dem EM-Sieg auf direktem Weg fürs Finale am Sonntag. Auch Oliver Zeidler (Ingolstadt) löste seine Aufgabe problemlos. Der Europameister im Einer gewann seinen Vorlauf sicher vor dem Schweden Anders Backeus und zog ins Viertelfinale ein. Insgesamt musste sich die deutsche Ruderflotte, die vor drei Wochen noch fünf EM-Siege in den olympischen Klassen feierte, mit vier Vorlaufsiegen zufrieden geben.

Odense BK: RB Leipzig holt 16 Jahre altes Dänen-Talent

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig hat den 16 Jahre alten dänischen Junioren-Nationalspieler Gustav Grubbe verpflichtet.



Das teilte sein bisheriger Verein Odense Boldklub am Freitag mit. Der Odense-Mitteilung zufolge unterzeichnete der Abwehrspieler einen Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten, der bis 30. Juni 2023 gültig ist. Grubbe selbst erklärte in der Mitteilung auf der Vereins-Homepage des dänischen Clubs, dass er zunächst in der U17 der Leipziger spielen soll.

Nach Pokal-Endspiel: Geldstrafen für Bayern und RB Leipzig

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bayern München und RB Leipzig sind nach Verfehlungen ihrer Fans beim Pokal-Endspiel vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit Geldstrafen belegt worden.



Der Pokalsieger aus München muss wegen des mehrmaligen Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände im Bayern-Fanblock 47.000 Euro zahlen. Die Leipziger wurden am Freitag aus dem gleichen Grund zur Zahlung von 7.000 Euro verurteilt.

Ex-Bundesligaprofi Thurk verstärkt Mainzer Trainerteam

MAINZ (dpa) - Michael Thurk kehrt zum FSV Mainz 05 zurück. Der frühere Bundesligaprofi wird ab sofort dritter Co-Trainer bei den Rheinhessen, für die er zwischen 1999 und 2006 insgesamt 202 Partien bestritt.



Der 43-Jährige unterschrieb am Freitag einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2021 und unterstützt künftig Chefcoach Sandro Schwarz, mit dem er einst zusammenspielte. 2004 gehörten beide zu den Helden des ersten Bundesliga-Aufstiegs in der Vereinsgeschichte. Weitere Profistationen von Thurk waren Energie Cottbus, Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg und der 1. FC Heidenheim. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete Thurk unter anderem als DFB-Stützpunkttrainer. Im Vorjahr erwarb er die A-Trainerlizenz.

Basketballerinnen gelingt starker Start bei den Europaspielen

MINSK (dpa) - Die Basketballerinnen haben für einen perfekten Start des deutschen Teams in die Europaspiele in Minsk gesorgt.



Mit einem souveränen 21:8-Sieg gegen Rumänien legte das Team um die für die Universität Oregon spielende Berlinerin Satou Sabally am Freitagmorgen im Drei-gegen-drei-Turnier den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale. «So hatten wir uns das vorgestellt», sagte Sabally, der wie ihrer beim polnischen Club AZS UMCS Lublin beschäftigten Mitspielerin Ama Degbeon acht Zähler gelangen, «wir wollten ein Zeichen setzen.» In den weiteren Gruppenspielen trifft das deutsche Team, das eine Medaille anstrebt, am Samstag auf Ungarn und Tschechien. Die ersten beiden der Vierergruppen ziehen in die Runde der letzten acht ein.

Spanischer Stürmerstar Fernando Torres beendet Karriere

TOSU (dpa) - Der frühere spanische Welt- und Europameister Fernando Torres hat das Ende seiner Fußball-Karriere angekündigt.



Nach 18 aufregenden Jahren sei der Moment gekommen, die Laufbahn zu beenden, sagte der 35-Jährige in einem am Freitag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Torres, der derzeit für den japanischen Club Sagan Tosu spielt, lud zu einer Pressekonferenz am kommenden Sonntag ein, auf der er Details erläutern wolle. Der Stürmer war 2010 Weltmeister geworden und hatte 2008 und 2012 den Europameistertitel geholt. Im Finale der EM 2008 in Wien erzielte er gegen Deutschland den 1:0-Siegtreffer für Spanien. Torres hatte seine Karriere bei Atlético Madrid begonnen. Von dort wechselte er 2007 zum FC Liverpool und spielte anschließend noch für den FC Chelsea, den AC Mailand sowie erneut für Atlético, bevor er nach Japan ging.