Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

Argentinien bei der Copa América vor dem Aus - 1:1 gegen Paraguay

BELO HORIZONTE (dpa) - Superstar Lionel Messi droht mit Argentinien das Aus in der Vorrunde bei der Copa América.



Der zweimalige Weltmeister kam im zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend (Ortszeit) im brasilianischen Belo Horizonte nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Paraguay hinaus und liegt mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz in Gruppe B. Kolumbien hatte zuvor durch ein 1:0 gegen Katar mit sechs Punkten das Weiterkommen geschafft. Messi bewahrte im Stadion Minerão die Argentinier mit einem verwandelten Elfmeter in der 57. Minute vor einer Niederlage. Zuvor war Paraguay durch Richard Sánchez in Führung gegangen (37.). Zum Abschluss benötigt Argentinien im Spiel gegen Katar unbedingt einen Sieg, um das Aus noch abzuwenden.

Ajax Amsterdam verlängert mit Erfolgstrainer Erik ten Hag bis 2022

AMSTERDAM (dpa) - Der niederländische Fußballmeister Ajax Amsterdam hat den Vertrag mit Trainer Erik ten Hag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.



Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Ursprünglich lief der Kontrakt des 49-Jährigen bis 2020. «Auf zu weiteren großen Erfolgen», sagte ten Hag in einem auf Twitter geposteten Video. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München II hatte Ende Dezember 2017 den Traditionsverein übernommen und führte Ajax in dieser Saison mit begeisterndem Fußball ins Halbfinale der Champions League. Dazu holte er mit dem Club das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Mehrjährige Sperren nach Attacken auf Schiedsrichter

MOERS (dpa) - Nach Attacken gegen zwei Schiedsrichter bei einem Amateur-Fußballspiel hat ein Sportgericht mehrjährige Spiel- und Platzverbote verhängt.



Ein Betreuer des TuS Asterlagen darf sieben Jahre lang keine Funktion in einem Verein ausüben. Außerdem dürfe er nach einer Entscheidung des Sportgerichts des Fußballkreises Moers anderthalb Jahre keinen Fußballplatz betreten, sagte ein Sprecher des Fußballverbands Niederrhein. Zudem erhielt ein Spieler fünfeinhalb Jahre Spiel- und ein Jahr Platzverbot. Der Betreuer soll einen Schiedsrichter-Assistenten zu Fall gebracht und anschließend auf ihn eingetreten haben. Der Spieler soll den Schiedsrichter geschlagen und getreten haben.

Deutsche Florettherren erreichen EM-Finalgefecht gegen Frankreich

DÜSSELDORF (dpa) - Die deutsche Herrenflorett-Mannschaft hat erstmals seit dem Titelgewinn 2013 wieder das Finale einer Europameisterschaft erreicht. Peter Joppich aus Koblenz, der Düsseldorfer Benjamin Kleibrink, André Sanita aus Bonn und der Tauberbischofsheimer EM-Neuling Luis Klein besiegten am Donnerstag in der Vorschlussrunde Weltmeister Italien überraschend mit 45:40.



Gegner im Gold-Gefecht von Düsseldorf ist am Abend der WM-Fünfte Frankreich, der Titelverteidiger und Olympiasieger Russland mit 45:29 bezwang. Nach dem 45:38 im Achtelfinale gegen Spanien besiegte das deutsche Quartett als EM-Fünfter von 2018 den Vorjahresdritten Polen im Viertelfinale mit 45:39. Das deutsche Damensäbel-Quartett verlor sein Viertelfinale gegen Olympiasieger und Titelverteidiger Russland mit 34:45 und belegte nach einem 42:45 im Platzierungsgefecht gegen Polen Rang sechs.

Volleyballerinnen mit klarem Sieg zum Abschluss der Nationenliga

NINGBO (dpa) - Nach dem Sieg über Weltmeister Serbien haben die deutschen Volleyballerinnen zum Abschluss der Nationenliga-Vorrunde auch Bulgarien bezwungen.



Beim Turnier im chinesischen Ningbo gewann die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski am Donnerstag deutlich mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:13) und feierte einen erfolgreichen Abschied aus dem Turnier. Die DVV-Auswahl hatte schon vor den zwei Partien keine Chance mehr auf den Einzug in das Final-Event. Sie beendete die Liga mit sieben Siegen und acht Niederlagen in der unteren Tabellenhälfte der insgesamt 16 Vorrundenteams. Das Finalturnier bestreiten nur die besten sechs Mannschaften vom 3. bis zum 7. Juli.

Drohnen sollen für Sicherheit beim Afrika-Cup sorgen

KAIRO (dpa) - Drohnen und ein massenhafter Abgleich von Ausweisdaten sollen beim am Freitag beginnenden Afrika-Cup in Ägypten für ausreichend Sicherheit sorgen. Fans würden so fotografiert oder gefilmt und diese Bilder dann mit Ausweisen abgeglichen, sagte der Vizepräsident des Ägyptischen Fußballverbands, Ahmed Schubir.



Die Drohnen sollen auch das Verhalten von Fans in Stadien beobachten. Nach mehreren tragischen Vorfällen findet das bis 19. Juli laufende Turnier unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. 2012 waren bei Fan-Ausschreitungen in politisch aufgeheizter Stimmung mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. 2015 starben bei einem Match am Stadtrand Kairos bei einer Massenpanik 22 Menschen. Zudem kommt es in Ägypten immer wieder zu Anschlägen.

Europaspiele: Eröffnung ohne Spitzenpolitiker aus EU-Staaten

MINSK (dpa) - Führende Politiker aus Nachfolgestaaten von ehemaligen Sowjetrepubliken stehen auf der Gästeliste der Eröffnungsfeier für die 2. Europaspiele in Minsk ganz oben, Staats- oder Regierungschefs aus EU-Staaten haben die Veranstalter hingegen nicht angekündigt.



Neben dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew haben sich für die Feier am Freitag im Dinamo-Stadion (19.00 Uhr/MESZ) laut einer Mitteilung des Organisationskomitees unter anderen die Staatsoberhäupter Ilcham Alijew (Aserbaidschan), Salome Surabischwili (Georgien) und Igor Dodan (Moldau) sowie die Präsidenten Alexander Vucic (Serbien) und Milorad Dodik (Bosnien-Herzegowina) angesagt. Weißrussland ist als Gastgeber der Spiele umstritten, weil das Land von Alexander Lukaschenko autokratisch geführt wird und als letzter europäischer Staat die Todesstrafe vollstreckt.

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin verpflichtet Stürmer Ujah

BERLIN (dpa) - Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat für seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga Stürmer Anthony Ujah verpflichtet.



Der 28 Jahre alte Nigerianer wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zu den Eisernen und erhält einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2022. Dieser gilt auch für die 2. Liga, wie der Club aus Köpenick am Donnerstag mitteilte. In der abgelaufenen Saison kam der 1,78 Meter große Nationalspieler in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Treffer. Insgesamt kommt der frühere Profi des 1. FC Köln in 171 Bundesliga-Spielen auf 51 Tore.

Mexiko erreicht Gold-Cup-Viertelfinale nach Sieg gegen Kanada

DENVER (dpa) - Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert.



Das Team von Trainer Gerardo Martino gewann am Mittwoch (Ortszeit) in Denver 3:1 (1:0) gegen die Auswahl Kanadas, bei der Alphonso Davies von Bayern München durchspielte. Die Führung des Titelfavoriten erzielte Roberto Alvarado (40. Minute). Nach der Halbzeitpause erhöhte Andrés Guardado (54.). Kanadas Lucas Cavallini sorgte in der 75. Minute für den 1:2-Anschlusstreffer, ehe Guardado (77.) erneut traf. Nach zwei Siegen hat sich Mexiko als erstes Team für das Viertelfinale des Kontinentalwettbewerbs qualifiziert. Im dritten und letzten Gruppenspiel trifft der Favorit am Sonntag auf Martinique. Die Kanadier spielen gegen Kuba.