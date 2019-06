Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

Früherer UEFA-Präsident Platini in Polizeigewahrsam

PARIS (dpa) - Der für alle Fußballaktivitäten gesperrte frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden.



Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris. Hintergrund ist laut französischen Medien eine schon seit 2016 laufende Ermittlung zu der umstrittenen Vergabe der WM 2022 nach Katar. Unter anderem geht es um Bestechungsverdacht.

Kein Präsident mehr bei der DFL

NEU-ISENBURG (dpa) - Bei der Deutschen Fußball Liga wird es keinen Nachfolger für den ausscheidenden DFL-Präsidenten Reinhard Rauball geben.



Die 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga einigten sich bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag in Neu-Isenburg darauf, dass der ehrenamtliche Posten abgeschafft wird. Stattdessen tritt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert künftig auch als Sprecher des Präsidiums auf. Der 50 Jahre alte Topmanager erhält damit weitere Kompetenzen.

Borussia Dortmund verlängert vorzeitig mit Trainer Favre

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre haben den laufenden Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert.



Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Favre war vor einem knappen Jahr von den Dortmundern verpflichtet worden und hatte zunächst einen Kontrakt bis 2020.

Torhüter Jonathan Klinsmann wechselt nach St. Gallen

BERLIN (dpa) - Torhüter Jonathan Klinsmann verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in Richtung St. Gallen.



Der 22-Jährige unterschrieb beim Schweizer Fußball-Erstligisten einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Dienstag bekanntgab. Für den Sohn des einstigen Weltmeisters Jürgen Klinsmann war der Berliner Bundesligist die erste Station im Profifußball.

FC Augsburg verpflichtet Schweizer U21-Nationalspieler Vargas

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat den Schweizer U21-Nationalspieler Ruben Vargas verpflichtet.



Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom FC Luzern und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Deutsche Degenfechter enttäuschen bei EM

DÜSSELDORF (dpa) - Die deutschen Degenfechter mit dem Vorjahresdritten Richard Schmidt an der Spitze haben bei den Europameisterschaften in Düsseldorf enttäuscht.



Der Offenbacher belegte am Dienstag nach dem 11:15 gegen den Israeli Ido Harper nur Platz 45. Auch der nationale Titelträger Nikolaus Bodoczi und der Leverkusener Lukas Bellmann überstanden die Runde der besten 64 nicht. Am weitesten kam noch Stephan Rein aus Heidenheim, der unter den Top 32 jedoch gegen den Finnen Niko Vuorinen eine 14:12-Führung vergab und noch 14:15 unterlag.

Struff erreicht Achtelfinale beim Tennis-Turnier in Halle

HALLE (dpa) - Jan-Lennard Struff ist Alexander Zverev beim Rasentennis-Turnier in Halle/Westfalen ins Achtelfinale gefolgt.



Der Weltranglisten-35. setzte sich am Dienstag mit dem 6:4, 6:4 über Laslo Djere aus Serbien durch und trifft in der runde der letzten 16 auf den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow. Zverev hatte bereits tags zuvor nach dem 6:4, 7:5-Auftakterfolg gegen den Niederländer Robin Haase die Runde der letzten 16 erreicht. Der Münchner Peter Gojowczyk hatte dagegen beim 3:6, 4:6 gegen den Franzosen Richard Gasquet keine Chance.

Görges mit Auftaktsieg beim Tennis-Turnier in Birmingham

BIRMINGHAM (dpa) - Julia Görges ist mit einem 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg über die Ukrainerin Dajana Jastremska in das WTA-Tennis-Turnier von Birmingham gestartet.



Für den Erfolg in Runde eins benötigte die Nummer 19 der Weltrangliste aus Bad Oldesloe am Dienstag 1:47 Stunden. Die Gegnerin im Achtelfinale ist die Russin Jewgenia Rodina, die in ihrem ersten Match die Französin Kristina Mladenovic ausschaltete.

Ex-Bundestrainer Sturm kritisiert Nachwuchsarbeit der DEL-Clubs

LOS ANGELES (dpa) - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm wirft den DEL-Clubs nach wie vor zu wenig Nachwuchsförderung vor.



«Es hat sich nichts getan», sagte der aktuelle Co-Trainer der Los Angeles Kings aus der nordamerikanische Profiliga NHL im Interview der «Eishockey News» (Dienstag). Trotz der jüngsten Erfolge des Nationalteams sagte Sturm: «Ich schaue immer auf das große Bild und da sehe ich, dass es noch viel zu tun gibt!»