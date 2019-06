Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.19

Bundestrainerin erwägt bei WM Änderungen gegen Südafrika

MONTPELLIER (dpa) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwägt personelle Änderungen für das abschließende WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Südafrika.



«Natürlich gibt es diese Überlegungen. Wir werden viele Faktoren mit einfließen lasen. Für uns ist es mehrheitlich egal, wer startet. Weil wir den Spielerinnen, die starten, und denen, die auf der Bank sitzen, vertrauen», sagte die 51-Jährige am Sonntag in Montpellier. Die Steuerung der Belastung spielt bei der Auswahl der Startelf für die Partie am Montag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) ebenso eine Rolle wie taktische Erwägungen. Möglich ist, dass die bei den 1:0-Siegen gegen China und Spanien nicht eingesetzten Feldspielerinnen Leonie Maier, Johanna Elsig, Linda Dallmann und Turid Knaak ihre Chance bekommen.

Werth gewinnt 15. Titel bei deutscher Dressur-Meisterschaft

BALVE (dpa) - Isabell Werth hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve ihren 15. nationalen Titel gewonnen.



Die 49-Jährige aus Rheinberg siegte am Sonntag in der Kür. Für den Auftritt mit ihrem Pferd Emilio erhielt die Rekordreiterin 88,150 Prozent. Hinter Werth kam Jessica Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (85,600) auf Platz zwei. Dritte wurde Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Damsey (84,275). Am Vortag hatte sich Werth im Grand Prix Special mit Platz zwei begnügen müssen. Es gewann Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime.

André Schubert neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel

KIEL (dpa) - André Schubert wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 47-Jährige erhalte einen Zweijahresvertrag, teilte der Club am Sonntag mit.



Er tritt die Nachfolge von Tim Walter an, der nach nur einem Jahr zum Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart gewechselt ist. Zuletzt war Schubert Trainer bei Eintracht Braunschweig. Er hatte die Niedersachsen im Oktober 2018 auf dem letzten Tabellenplatz in der 3. Liga übernommen und sie noch vor dem Abstieg gerettet. Er besaß in Braunschweig noch einen Vertrag bis 2021. Zuvor war Schubert unter anderem von 2015 bis 2016 für Borussia Mönchengladbach verantwortlich und hatte das Team in die Champions League geführt.

Alonso gewinnt mit Toyota erneut 24-Stunden-Rennen von Le Mans

LE MANS (dpa) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat seinen Vorjahressieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans wiederholt.



Der Spanier setzte sich am Sonntag mit seinen Teamkollegen Sebastién Buemi aus der Schweiz und Kazuki Nakajima aus Japan im Werks-Toyota durch. Dabei profitierten sie von zwei späten Reifenschäden am Toyota-Schwesterauto. Nakajima zog rund eine Stunde vor Rennende an dessen Schlussfahrer Jose Maria Lopez vorbei. Der Argentinier hatte bei der 87. Auflage des Klassikers zuvor mit Mike Conway (Großbritannien) und Kamui Kobayashi (Japan) lange souverän in Führung gelegen. Nach 385 Runden (5246,010 km) trennten die beiden Toyota-Teams lediglich 16,972 Sekunden.

Ex-Weltmeister Fury besiegt Außenseiter Schwarz in zweiter Runde

LAS VEGAS (dpa) - Der ehemalige Boxweltmeister Tyson Fury hat dem Deutschen Tom Schwarz keine Chance gelassen.



In einem Schwergewichtskampf unterlag Schwarz dem Briten in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Ringrichter Kenny Bayless brach den Kampf ab, nachdem Schwarz einen Schlaghagel von Fury hinnehmen musste. Kurz zuvor war er zu Boden gegangen und angezählt worden. Der 25 Jahre alte Magdeburger kassierte in seinem 25. Profi-Kampf die erste Niederlage. Allerdings hatte er seine bisherigen Siege fast ausschließlich gegen unterklassige Rivalen errungen. Klitschko-Bezwinger Fury bringt es in nunmehr 29 Kämpfen auf 28 Siege bei einem Unentschieden.

106. Tour de France wohl ohne Radprofi Degenkolb

LANGNAU (dpa) - Radprofi John Degenkolb wird aller Voraussicht nach nicht bei der am 6. Juli in Brüssel beginnenden 106. Tour de France an den Start gehen.



«Stand jetzt ist es so, dass ich die Tour de France dieses Jahr nicht fahre», sagte der 30-Jährige aus Oberursel dem Internetportal «radsport-news.com». Demnach wolle sich Degenkolbs US-Rennstall Trek-Segafredo voll auf die Unterstützung des Australiers Richie Porte im Kampf um die Gesamtwertung konzentrieren. «Eine Entscheidung, die ich voll akzeptiere, denn ich habe ja schon früher gesagt: Was gut ist fürs Team und die jeweiligen Ziele, ist gut für uns alle», erklärte Degenkolb. Eine finale Entscheidung sei rund drei Wochen vor dem Tour-Start jedoch noch nicht gefallen.

Golfer Kaymer bei 119. US Open vor Schlussrunde 41.

PEBBLE BEACH (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat sich bei der 119. US Open wieder stabilisiert und geht als 41. in die Schlussrunde.



Einen Tag nach seiner schwachen 75er-Runde spielte der 34-Jährige aus Mettmann am Samstag (Ortszeit) in Pebble Beach eine 71er-Runde und damit den Platzstandard. Insgesamt hat der frühere Weltranglistenerste nun 215 Schläge benötigt. Vor fünf Jahren hatte Kaymer bei der US Open seinen bislang letzten Sieg gefeiert. Von seinem erstem Triumph bei einem Major-Turnier darf Gary Woodland träumen. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner liegt an der kalifornischen Küste mit 202 Schlägen weiter knapp in Führung vor Olympiasieger Justin Rose (203) aus England.

Wechsel von Trainer Sarri von Chelsea zu Juventus Turin perfekt

LONDON (dpa) - Trainer Maurizio Sarri verlässt den Europa-League-Sieger FC Chelsea und wechselt zu Italiens Fußball-Meister Juventus Turin.



Der Coach habe um die vorzeitige Auslösung seines Zweijahresvertrags nach einer Saison gebeten, teilten die Londoner am Sonntag mit. In Turin erhält der 60-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2022, wie Juve bestätigte. Sarri folgt beim italienischen Spitzenclub um Superstar Cristiano Ronaldo auf Massimiliano Allegri. Dieser hatte Juve seit 2014 trainiert und will sich nun eine Auszeit nehmen. Sarri hat in Italien schon eine Reihe von Vereinen betreut, zuletzt war es der SSC Neapel.

Nationalmannschaft reitet in Polen auf Platz vier

SOPOT (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter wartet in der diesjährigen Nations-Cup-Serie weiter auf einen Erfolg.



Das Team von Bundestrainer Otto Becker kam am Sonntag beim Nationenpreis von Polen in Sopot nur auf Rang vier. Es siegte das belgische Team im Stechen vor Irland und Frankreich. Nur Daniel Deußer, der bereits zwei Tage zuvor den Großen Preis gewonnen hatte, blieb mit Jasmien in beiden Runden ohne Strafpunkt. Zum Team gehörten außerdem Gerrit Nieberg aus Münster mit Contagio, Jörne Sprehe (Fürth) mit Stakki's Jumper und Patrick Stühlmeyer (Osnabrück) mit Varihoka.

MotoGP in Barcelona: Marc Marquez feiert vierten Saisonsieg

BARCELONA (dpa) - Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim Katalonien-Grand-Prix in Barcelona den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert.



Der Spanier baute mit dem vierten Saisonsieg am Sonntag die Führung in der Meisterschaft weiter aus und profitierte vom Pech seiner WM-Rivalen. Honda-Teamkollege Jorge Lorenzo sorgte im Rennen nach wenigen Runden für eine Schrecksekunde. Der Spanier verschätzte sich beim Anbremsen und riss Andrea Dovizioso, Valentino Rossi und Maverick Viñales mit aus dem Rennen. Nur 13 der gestarteten 24 Fahrer sahen beim siebten Rennen der Saison die Zielflagge. Der Franzose Fabio Quartararo sicherte sich in Barcelona mit Platz zwei sein erstes Podium in der Königsklasse. Danilo Petrucci aus Italien kam als Dritter ins Ziel.

Moto2-WM: Marcel Schrötter in Barcelona Siebter

BARCELONA (dpa) - Für Motorradfahrer Marcel Schrötter ist beim Katalonien-Grand-Prix in Barcelona nur Platz sieben herausgesprungen.



Der Oberbayer aus Landsberg kämpfte sich am Sonntag im Moto2-Rennen von Startplatz zwölf bis in die Verfolgergruppe vor und kam 14,5 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel. Der Hoffnungsträger der deutschen Motorradsports verlor weitere Punkte auf die WM-Führenden, behauptete sich aber auf Position fünf der Fahrerwertung. Den Sieg holte sich vor den heimischen Fans der Spanier Alex Marquez und übernahm nach seinem dritten Sieg in Serie die Führung in der WM-Wertung. Der Schweizer Tom Lüthi kam als Zweiter ins Ziel, Jorge Navarro aus Spanien komplettierte das Podium.

Eishockey-Nationalspieler Kahun wechselt von Chicago nach Pittsburgh

PITTSBURGH (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun wechselt in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Chicago Blackhawks zu den Pittsburgh Penguins.



Sein bisheriges Team transferierte den 23 Jahre alten Stürmer im Tausch mit dem finnischen Verteidiger Olli Maatta zum fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger. Das teilten beide Teams am Samstagabend (Ortszeit) mit. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 war im vergangenen Sommer in die NHL gewechselt und hatte sich auf Anhieb etabliert. Kahun kam in allen 82 Hauptrundenspielen zum Einsatz und war mit 37 Punkten achtbester NHL-Neuling der Saison. Bei den Penguins verdient Kahun in der kommenden Saison 925 000 Dollar.