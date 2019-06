Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.19

Zehenbruch: Nationalspielerin Marozsan fällt für WM-Vorrunde aus

LILLE (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen müssen mindestens in der kompletten Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ohne Dzsenifer Marozsan auskommen.



Die DFB-Spielmacherin erlitt im Auftaktmatch gegen China einen Bruch des mittleren Zehs am linken Fuß, wie Bundestrainerin Marina Voss-Tecklenburg am Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am Mittwoch in Valenciennes bekanntgab. Die 27 Jahre alte Marozsan vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon wird mindestens auch im dritten Gruppenspiel in Montpellier gegen Südafrika am kommenden Montag fehlen.

«Kicker»-Umfrage: Kai Havertz bester Feldspieler der Saison 2018/19

DÜSSELDORF (dpa) - Der Leverkusener Kai Havertz ist nach Ansicht seiner Kollegen bester Feldspieler der Bundesligasaison 2018/19.



Der 20-Jährige gewann die am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Fachmagazins «Kicker» unter 250 Erstligaprofis mit 20,8 Prozent knapp vor Marco Reus von Borussia Dortmund. Für Reus sprachen sich 20,0 Prozent seiner Kollegen aus. Gewinner unter den Trainern ist mit 40,4 Prozent Adi Hütter von Eintracht Frankfurt. Zweiter wurde Routinier Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf. Absteiger unter den Spielern ist mit 17,6 Prozent Jérôme Boateng von Meister Bayern München. BVB-Profi Jadon Sancho ist mit 30,4 Prozent Aufsteiger der vergangenen Spielzeit. Zum besten Torwart kürten 25,6 Prozent Peter Gulacsi von RB Leipzig.

VfL Wolfsburg verpflichtet Brasilianer Paulo Otavio

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den brasilianischen Linksverteidiger Paulo Otavio vom FC Ingolstadt verpflichtet. Das bestätigten beide Vereine am Dienstag.



Der dritte Wolfsburger Neuzugang nach Kevin Mbabu (Young Boys Bern) und Joao Victor (Linzer ASK) unterschrieb bei dem Europa-League-Teilnehmer einen Vierjahresvertrag. «Paulo ist ein Spieler, der über ein gutes Tempo verfügt, Einsatzbereitschaft mitbringt und dazu auch viele weitere Fähigkeiten hat», sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. Der neue VfL-Trainer Oliver Glasner kennt den 24 Jahre alten Paulo Otavio bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Linz.

Ex-Nationalspieler Aogo bekommt keinen neuen Vertrag in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Absteiger VfB Stuttgart verzichtet in der 2. Fußball-Bundesliga neben dem bisherigen Kapitän Christian Gentner auch auf den ehemaligen Nationalspieler Dennis Aogo.



Der Ende des Monats auslaufende Vertrag des 32 Jahre alten Defensivspielers werde nicht verlängert, teilten die Schwaben am Dienstag mit. Aogo spielte seit Sommer 2017 in Stuttgart und kam seitdem auf 44 Einsätze in der Bundesliga.

Ferrari treibt Einspruch gegen Kanada-Urteil voran

MARANELLO (dpa) - Ferrari arbeitet weiter am Veto gegen das umstrittene Urteil der Formel-1-Rennkommissare von Kanada. «Wir treiben den Einspruch voran», teilte der italienische Formel-1-Rennstall am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.



Ferrari hat 96 Stunden nach Ablauf des Großen Preises von Kanada am Sonntagabend (MESZ) Zeit, gegen den aberkannten Sieg von Starpilot Sebastian Vettel zu protestieren. Der viermalige Weltmeister war bei dem Rennen zwar als Erster ins Ziel gekommen. Wegen eines Fahrmanövers gegen Titelverteidiger und Fünffach-Champion Lewis Hamilton im Mercedes war Vettel allerdings mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe belegt worden, die ihn in der Endabrechnung hinter Hamilton auf Platz zwei rutschen ließ.

Saison-Aus für Durant: Warriors in NBA-Finals ohne Basketball-Star

TORONTO (dpa) - Kevin Durant wird den Golden State Warriors in der entscheidenden Phase der Playoff-Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga fehlen.



Der gerade wiedergenesende 30-Jährige zog sich am Montag (Ortszeit) beim 106:105-Sieg des Titelverteidigers bei den Toronto Raptors eine Verletzung an der rechten Achillessehne zu. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag soll genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. Es besteht der Verdacht, dass sich Durant die Achillessehne gerissen hat. Dies würde eine mehrmonatige Pause für ihn bedeuten. Die Warriors verhinderten mit dem Sieg den vorzeitigen Titelgewinn von Toronto und verkürzten in der Serie über maximal sieben Spiele auf 2:3.

Deutsches Tennis-Duell in Stuttgart: Zverev trifft auf Brown

STUTTGART (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev trifft in seinem ersten Spiel beim Stuttgarter Rasenturnier auf seinen Landsmann Dustin Brown.



Der 34-Jährige aus Winsen gewann am Dienstag 6:4, 7:6 (7:3) gegen John Millman aus Australien. Zverev, Nummer fünf der Weltrangliste, hatte als topgesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos. Jan-Lennard Struff bestätigte seine starke Form mit dem 7:5, 6:4-Erfolg über den Kanadier Denis Shapovalov. Struff trifft im Achtelfinale aus den Serben Miomir Kecmanovic, der am Montag Philipp Kohlschreiber bezwungen hatte.

Olympiasiegerin Welte bestätigt Karriereende nach Tokio 2020

BERLIN (dpa) - London-Olympiasiegerin Miriam Welte wird 2020 nach den Olympischen Spielen in Tokio ihre Bahnrad-Karriere beenden.



Dies bestätigte die 32-Jährige am Dienstag im Interview des SWR. «Wenn ich es schaffe, in Tokio dabei zu sein - die Olympia-Qualifikation läuft, wir sind aber noch nicht qualifiziert -, dann werde ich meine aktive Karriere beenden», sagte Welte. Für die Kaiserslauterin wäre es in Tokio die dritte Olympia-Teilnahme. 2012 hatte sie sensationell mit Kristina Vogel die Goldmedaille in Teamsprint gewonnen, in Rio gewann das Erfolgsduo Bronze. Nach dem tragischen Unfall von Vogel, die nach einem Sturz im Sommer 2018 querschnittsgelähmt ist, musste Welte mit einer neuen Partnerin starten. Mit Emma Hinze gewann Welte in diesem Frühjahr WM-Bronze.

Biathlon-WM in Oberhof vom 8. bis 19. Februar 2023

OBERHOF (dpa) - Die Biathlon-WM im thüringischen Wintersportort Oberhof findet vom 8. bis 19. Februar 2023 statt.



Den Termin gab der Weltverband IBU am Dienstag nach einer Vorstandssitzung in Frankfurt/Main bekannt. Außerdem wurde entschieden, dass die WM der Skijäger in Pokljuka/Slowenien vom 10. bis 21. Februar 2021 durchgeführt wird. Beide Titelkämpfe waren bereits im Vorjahr fest vergeben worden, bislang fehlten jedoch noch die genauen Termine. 2023 kommt es erstmals seit 2012 wieder zu einer WM in Deutschland, vor sieben Jahren waren die Biathleten zu ihrem Saison-Highlight in Ruhpolding zu Gast. Oberhof war 2004 letztmals WM-Austragungsort.