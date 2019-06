Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.19

Leichtathletik-Weltverband bestätigt Doping-Bann der Russen

MONTE CARLO (dpa) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat eine Verlängerung des Ausschlusses des russischen Verbandes bestätigt.



Damit steht die Teilnahme Russlands an der Leichtathletik-WM in Doha vom 27. September bis 6. Oktober weiter infrage. Der Verband RUSAF ist nach der Aufdeckung des Skandals um staatlich gelenktes Doping seit dem 13. November 2015 für internationale Wettkämpfe gesperrt. Die Aussperrung soll nun bis mindestens zur nächsten Council-Tagung vor der WM in Doha aufrecht erhalten bleiben. Dort werde die Task Force erneut berichterstatten. Trotz der Sperre des Verbandes können ausgewählte russische Sportler nach individueller Prüfung durch die IAAF bei den Titelkämpfen unter neutraler Flagge starten.

Müller beendet in Misano Rasts DTM-Sonntagsserie

MISANO (dpa) - Nico Müller hat im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) die Sonntagsserie des Gesamtführenden René Rast beendet.



Der Schweizer gewann in seinem Audi RS 5 DTM den sechsten Saisonlauf im italienischen Misano vor BMW-Pilot Philipp Eng und seinem Markenkollegen Rast. Der Mindener hatte saisonübergreifend die letzten fünf Sonntagsrennen für sich entschieden. Der 32-Jährige führt das Klassement nach einem Drittel der 18 Saisonrennen mit 93 Zählern vor Eng und Müller an.

Radprofi Boasson Hagen gewinnt Dauphiné-Auftakt - Politt Vierter

JUSSAC (dpa) - Nur knapp hat Radprofi Nils Politt den Etappensieg zum Auftakt des 71. Critérium du Dauphiné in Frankreich verpasst.



Der 25 Jahre alte Kölner sprintete am Pfingstsonntag nach anspruchsvollen 142 Kilometern von Aurillac nach Jussac auf den vierten Platz. Den Tagessieg sicherte sich bei der Tour-Generalprobe der Norweger Edvald Boasson Hagen vor den beiden Belgiern Philippe Gilbert und Wout Van Aert. Jonas Koch wurde als zweitbester Deutscher Siebter.

Champions Tour: Springreiter Deußer in Cannes auf Platz drei

CANNES (dpa) - Springreiter Daniel Deußer hat seine Führung in der Global Champions Tour erfolgreich verteidigt.



Eine Woche nach seinem Sieg im Großen Preis beim Derby-Turnier in Hamburg wurde der in Belgien lebende Hesse in Cannes Dritter. Im Stechen der mit 300.000 Euro dotierten Prüfung blieb der 37-Jährige auf Calisto Blue fehlerfrei. Der siegreiche Belgier Niels Bruyneels auf Gancia de Muze und der zweitplatzierte Brite Scott Brash auf Hello Mr. President waren aber schneller als der Deutsche. Insgesamt hatten zehn von 33 Startern den Entscheidungsdurchgang erreicht.

Deutsche Hockey-Damen besiegen Neuseeland in FIH Pro League

KREFELD (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben ihren vierten Tabellenplatz in der FIH Pro League gefestigt.



Der Olympia-Dritte setzte sich am Pfingstsonntag in Krefeld mit 2:1 (0:1) gegen Neuseeland durch. Den Siegtreffer vor 567 Zuschauern markierte Cécile Pieper (52. Minute). Zuvor hatte Pia Maertens (48.) die Führung der Neuseeländerin Kirsten Pearce (8.) ausgeglichen. Nur die besten vier der Neuner-Liga erreichen das Grand Final Ende Juni in Amsterdam und sind zudem für die Olympia-Qualifikation im Herbst gesetzt.

Volleyballer unterliegen in Nationenliga Gastgeber Kanada

OTTAWA (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben bei ihrem zweiten Nationenliga-Turnier einen Rückschlag erlitten.



Einen Tag nach dem 3:2 in Ottawa gegen Serbien unterlag der EM-Zweite dem Gastgeber Kanada in einem Marathonmatch mit 2:3 (25:23, 27:29, 18:25, 25:23, 12:15). Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani kassierte damit im fünften Spiel die dritte Niederlage. Bester deutscher Angreifer war Simon Hirsch mit 21 Punkten. Bei den Kanadiern war Sharone Vernon-Evans mit 24 Zählern spielbestimmend. Deutschland trifft zum Abschluss des Turniers noch auf Australien.

Christopher Linke stellt deutschen Rekord im 20 Kilometer Gehen ein

LA CORUNA (dpa) - Christopher Linke vom SC Potsdam hat bei der Challenge im spanischen La Coruna den deutschen Rekord im 20 Kilometer Gehen eingestellt.



In 1:18:42 Stunden bewältigte der 30-Jährige am Samstag die Distanz und egalisierte damit die 19 Jahre alte Bestmarke seines Vereinsgefährten Andreas Erm. Linke steigerte seine persönliche Bestmarke damit um 17 Sekunden. Die Siege in La Coruna gingen an den Japaner Yamanishi Toshikazu in 1:17:41 Stunden und Glenda Estefanía Morejón aus Ecuador (1:25:29).