Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

Polizeikosten: Deutsche Fußball Liga lehnt Bremer Vorschlag weiter ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat erneut bekräftigt, den Bremer Vorstoß zu einer Beteiligung der Vereine an Polizeikosten bei Hochrisikospielen abzulehnen.



Einen bundesweiten Fonds, den Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag vorstellte, leiste demnach «keinen Beitrag dazu, Polizei- Einsatzstunden zu reduzieren und Probleme zu lösen», wie die DFL schrieb. Demnach gebe es außer in Bremen in keinem anderen Bundesland eine gesetzliche Gebührenregelung. Die DFL behalte sich weiter einen Gang zum Bundesverfassungsgericht vor.

Infantino-Stellvertreter Ahmad zu Korruptionsvorwürfen befragt

PARIS (dpa) - Nur einen Tag nach der Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino ist sein afrikanischer Stellvertreter Ahmad Ahmad in Paris ins Zentrum von Korruptionsermittlungen gerückt.



Wie der Fußball-Weltverband am Donnerstag bestätigte, wurde der Funktionär aus Madagaskar von den Behörden befragt. Details zu den Vorwürfen gegen Ahmad Ahmad wurden aber nicht genannt. Dem Vernehmen nach soll es um finanziellen Transaktionen in seiner Funktion als Präsident des Afrikanischen Fußball-Verbandes (CAF) gehen.

HSV muss wieder bezahlen - Gesamtstrafe 294 150 Euro

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans zum wiederholten Mal eine Geldstrafe bezahlen.



Weil Hamburger Anhänger beim 0:2 im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am 28. April Pyrotechnik zündeten, wurde der Club vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.800 Euro verurteilt. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, hat der Verein dem Urteil bereits zugestimmt. In der Saison 2018/19 kassierte der HSV insgesamt neun Pyro-Strafen in einer Gesamthöhe von 294.150 Euro.

Titelverteidigerin Halep scheitert bei French Open an Anisimova

PARIS (dpa) - Vorjahressiegerin Simona Halep ist im Viertelfinale der French Open an der 17 Jahre alten Amanda Anisimova gescheitert.



Die 27 Jahre alte Rumänin verlor am Donnerstag in Paris 2:6, 4:6 gegen den US-Teenager. Anisimova ist die Nummer 51 der Weltrangliste und hatte es als erste im 21. Jahrhundert geborene Tennisspielerin in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Im Halbfinale trifft die Tochter russischer Eltern auf Ashleigh Barty. Die an Nummer acht gesetzte Australierin gewann gegen Madison Keys aus den USA 6:3, 7:5. Das andere Halbfinale bestreiten Johanna Konta aus Großbritannien und die Tschechin Marketa Vondrousova.

Verletzter Neymar muss für Copa América absagen

BRASILIA (dpa) - Fußball-Star Neymar muss wegen einer Knöchelverletzung auf seine Teilnahme an der Copa América verzichten.



Der 27-Jährige habe sich im Testspiel gegen Katar einen Bänderriss zugezogen und werde nicht rechtzeitig fit für die Südamerika- Meisterschaft, teilte Brasiliens Fußballverband am Donnerstagmorgen mit. Neymar war beim 2:0 gegen den Asienmeister am Mittwoch nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Der Profi von Paris Saint-Germain hatte zu Jahresbeginn wegen einer Verletzung am Mittelfuß pausiert.

US-Medienmogul neuer Besitzer von Fußball-Erstligist AC Florenz

ROM (dpa) - Der US-Medienmogul Rocco Commisso ist neuer Besitzer des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz.



Das teilte der Club aus Florenz am Donnerstag mit. Commisso soll Medienberichten zufolge bis zu 170 Millionen Euro für die Übernahme gezahlt haben. «Ich bin schon lange ein Fan des italienischen Fußballs, und mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie geehrt ich mich fühle, dabei zu helfen, die Geschichte eines legendären Clubs wie Fiorentina mitzuschreiben», zitierte ihn die Website des Vereins.

Lazio Rom verlängert mit Coach Inzaghi bis 2021

ROM (dpa) - Lazio-Trainer Simone Inzaghi soll noch bis 2021 beim italienischen Hauptstadtclub bleiben.



Der Vertrag des 43-Jährigen sei verlängert worden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Inzaghi spielte selbst mehrere Jahre bei Lazio und war 2016 für seinen ersten Job als Trainer nach Rom zurückgekehrt. Die Römer beendeten die Saison in der Serie A auf dem achten Platz, gewannen aber den Pokal. Inzaghis Name war auch im Rahmen der Spekulationen um die Nachfolge von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin gefallen.

Flensburgs Handballer Rasmus Lauge ist Spieler der Saison

HAMBURG (dpa) - Rasmus Lauge vom Meister SG Flensburg-Handewitt ist von den Trainern und Managern der Handball-Bundesligisten zum Spieler der Saison 2018/19 gewählt worden.



Auch die beiden anderen Ehrungen gingen in den Norden. Wie der Liga-Verband HBL am Donnerstag mitteilte, sind Alfred Gislason und Niklas Landin vom THW Kiel zum Trainer sowie zum Torhüter der Serie ernannt worden.

Afrikanisches Champions-League-Finale: Tunis empört über Neuansetzung

TUNIS/RABAT (dpa) - Die Neuansetzung des Endspiels der afrikanischen Champions League hat in Tunesien Wut ausgelöst.



Der Club Esperance Tunis kündigte am Mittwochabend in einer Erklärung an, gegen den Beschluss des Afrikanischen Fußball-Verbands CAF Berufung einlegen zu wollen. Der Verein werde alles tun, um sein Recht zu verteidigen. Esperance zeigte sich empört über die Entscheidung, das Finale auf neutralem Boden auszutragen. Sicherheitsbedenken wies der Verein als unbegründet zurück.