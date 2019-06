Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

RB Leipzig: Rangnick nicht mehr angestellt und Krösche Sportdirektor

LEIPZIG (dpa) - Ralf Rangnick wird in Zukunft nicht mehr beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, sondern bei Red Bull beschäftigt sein.



Der 60-Jährige soll als «Head of Sport und Development Soccer» in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen. Neuer Sportdirektor bei RB Leipzig wird der vorherige Paderborner Markus Krösche, wie Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Dienstag bestätigte. Der 38-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Wechselpoker beendet: Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid

MADRID/FRANKFURT (dpa) - Der millionenschwere Wechsel des serbischen Torjägers Luka Jovic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum spanischen Spitzenverein Real Madrid ist perfekt.



Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. Jovic unterschreibt bei den Königlichen nach Vereinsangaben der Spanier einen Fünfjahresvertrag. Im Gespräch war eine Ablösesumme zwischen 60 und 70 Millionen Euro.

FC Bayern zieht 42-Millionen-Euro-Option bei James nicht

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayern München wird die Kaufoption beim kolumbianischen Nationalspieler James Rodríguez nicht ziehen, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der «Sport Bild» (Mittwoch) bestätigte.



«Die Entscheidung bei James ist im Prinzip gefallen. Er war bei mir und hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er den Verein bittet, die Option nicht zu ziehen», sagte Rummenigge. «Unter diesen Voraussetzungen macht es keinen Sinn. Er möchte spielen, Stammspieler sein. Das ist hier nicht gewährleistet.»

Kapitän Neuer: Nationalteam hat derzeit keinen Mannschaftsrat

VENLO (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem großen Umbruch im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Russland derzeit kein internes Führungsgremium.



«Es gibt keinen offiziellen Mannschaftsrat», berichtete Kapitän Manuel Neuer am Dienstag im Trainingslager der DFB-Auswahl. Es gebe aktuell lediglich «verschiedene Runden», in denen «themenbezogen» Teambelange besprochen würden, sagte der Torhüter. Etliche langjährige Führungsspieler sind im Verlauf der vergangenen Saison von Bundestrainer Joachim Löw bei der Nationalmannschaft aussortiert worden.

DFB unterstützt Wiederwahl von Infantino als FIFA-Präsident

PARIS (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund wird beim FIFA-Kongress für eine erneute Amtszeit von Gianni Infantino als Weltverbandschef stimmen.



Wie der DFB am Dienstag mitteilte, sprach sich das gesamte Präsidium für eine Unterstützung des Schweizers aus. Infantino hat beim FIFA-Kongress am Mittwoch in Paris keinen Gegenkandidaten. Seine Bestätigung im Amt bis 2023 gilt als sicher. Der DFB hatte sein Wahlverhalten lange offengelassen.

Marco Reus zum VDV-Spieler der Saison gewählt

DUISBURG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus vom deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund ist von seinen Profikollegen zum VDV-Spieler der Saison 2018/19 gewählt worden.



Nach Angaben der Spielergewerkschaft vom Dienstag erhielt der Offensivspieler 31,4 Prozent der Stimmen. Für den 30-Jährigen ist es nach 2012 und 2014 bereits der dritte Erfolg bei dieser Wahl. Platz zwei belegte Angreifer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt (20,9 Prozent) vordem Leverkusener Kai Havertz (12,4 Prozent). Als VDV-Trainer der Saison hat sich der Frankfurter Chefcoach Adi Hütter (41,8 Prozent). Newcomer der Saison ist der Dortmunder Jadon Sancho.

Altkanzler Schröder hört als Aufsichtsrats-Chef bei Hannover 96 auf

HANNOVER (dpa) - Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht mehr Aufsichtsrats-Chef der Profifußball-Gesellschaft von Hannover 96.



Der 75-Jährige legte das Amt «aus persönlichen Gründen und wegen seiner zahlreichen beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten» nach zweieinhalb Jahren nieder, teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mit. Schröder hatte den Aufsichtsratsvorsitz der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA im Dezember 2016 übernommen.

Blutdopingskandal womöglich noch größer: «Sind noch nicht am Ende»

BERLIN (dpa) - Der Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. könnte sich noch erheblich ausweiten.



«Da werden neue Erkenntnisse kommen. Ich will nicht ausschließen, dass sich der Kreis von 21 Sportlern deutlich erweitert. Wir sind guter Dinge, dass alles ans Tageslicht kommen wird», sagte Lars Mortsiefer als Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur am Dienstag in Berlin. «Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Wir sind mittendrin. Wir haben es mit einem der größten Dopingskandale und einem internationalen Netzwerk zu tun»