Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

Struff verpasst French-Open-Viertelfinale - Niederlage gegen Djokovic

PARIS (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier klar verpasst.



Der 29 Jahre alte Warsteiner verlor am Montag im Achtelfinale der French Open gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 3:6, 2:6, 2:6. Nach 1:33 Stunden verwandelte der 32 Jahre alte Serbe seinen ersten Matchball. Trotz des Achtelfinal-Scheiterns wird sich Struff in der neuen Weltrangliste am kommenden Montag erstmals unter die besten 40 verbessern und kann sich mit einem Preisgeld von 243.000 Euro trösten. Djokovic trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Italiener Fabio Fognini.

Ersatz-Bundestrainer Sorg: Löw hat letztes Wort bei Aufstellung

VENLO (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw entscheidet auch aus dem Krankenstand über die Aufstellung der Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen.



«Der Bundestrainer hat das letzte Wort, natürlich wird das auch in diesem Fall so sein», sagte Löw-Vertreter Marcus Sorg am Montag im Trainingslager der DFB-Auswahl im niederländischen Venlo. Löw fehlt bei den Spielen am Samstag in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland wegen einer Durchblutungsstörung. Das Trainerteam tausche aber Meinungen mit Löw telefonisch aus, sagte Sorg. Schon klar ist, dass Kapitän Manuel Neuer in Weißrussland im Tor stehen wird. Das bestätigte Torwarttrainer Andreas Köpke. Abwehrspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach fehlte beim ersten Training noch, er stößt nach seiner Hochzeit verspätet zum Team.

FC Liverpool will Vertrag mit Trainer Klopp verlängern

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool will den Vertrag mit Trainer Jürgen Klopp offenbar vorzeitig verlängern.



Ein Langzeit-Kontrakt mit dem Fußball-Lehrer habe nach Angaben der britischen Zeitung «Guardian» nach dem Gewinn der Champions League Priorität für den Club-Besitzer Fenway Sports Group. Der 51 Jahre alte Coach besitzt derzeit einen bis 2022 laufenden Vertrag beim englischen Erstligisten. Klopp hatte im Herbst 2015 in Liverpool die Nachfolge von Brendan Rodgers angetreten und einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Bereits im Sommer des folgenden Jahres verlängerte der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach bis 2022.

DFB-Frauen zuversichtlich zur WM nach Frankreich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind voller Zuversicht zur Weltmeisterschaft in Frankreich aufgebrochen.



Nach dem Treffen in einem Frankfurter Nobel-Hotel flog die DFB-Delegation am Montagnachmittag nach Rennes, wo für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am kommenden Samstag das Auftaktspiel in der Gruppe B gegen China ansteht. «Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht», sagte die Bundestrainerin vor dem Abflug. Weitere Vorrundengegner des Olympiasiegers sind Spanien am 12. Juni in Valenciennes und Südafrika am 17. Juni in Montpellier.

Alle 36 Bewerber erhalten Lizenzen für Bundesliga und 2. Bundesliga

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Alle 36 Vereine erhalten für die kommende Saison die Lizenz in der Bundesliga und 2. Bundesliga.



Die Entscheidung des Lizenzierungsausschusses unter der Leitung des Vorsitzenden Helmut Hack teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf ihrer Internetseite mit. Die DFL überprüfte «neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Clubs auch infrastrukturelle, rechtliche, personell-administrative, medientechnische und sportliche Kriterien», hieß es in der Mitteilung.

Mainz 05 verpflichtet Schweizer Nationalspieler Fernandes

MAINZ (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes verpflichtet.



Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Premier-League-Club West Ham United zum Fußball-Bundesligisten, bei dem er am Montag einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2023 unterschrieb. Fernandes war in der abgelaufenen Saison an den AC Florenz ausgeliehen. Für den Meisterschafts-16. der italienischen Serie A bestritt er 33 Spiele, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte.

Zeitung: Frankfurt und Madrid kommen sich bei Jovic-Transfer näher

MADRID/FRANKFURT (dpa) - Der millionenschwere Rekordtransfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Luka Jovic zu Real Madrid rückt offenbar näher.



Nach einem Bericht des spanischen Sportblattes «Marca» sollen sich die beiden Clubs so gut wie einig über den Wechsel sein. Demnach fordere Frankfurt jetzt 70 Millionen Euro für den 21-Jährigen - letztlich würden sich die Vereine wohl auf eine Summe zwischen 65 und 70 Millionen Euro einigen, schrieb «Marca». Frankfurt sei bei den Verhandlungen in einer starken Position, da sich auch andere Spitzenclubs, wie etwa der FC Barcelona, für den Serben interessierten.

Hoeneß «bisschen skeptisch» bei Sané - James-Abgang steht bevor

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß hegt weiter Zweifel, ob der Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München glücken kann.



«Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt; es geht um Beträge, die sind Wahnsinn», sagt Hoeneß im «Kicker» (Montag). Laut Medienberichten will City einen neuen Versuch starten, den Vertrag mit dem 23-jährigen Sané zu verlängern. Er besitzt in England noch einen Kontrakt bis Ende Juni 2021. Gefallen sein soll die Entscheidung über die Zukunft von James Rodríguez. Laut «Kicker» haben die Bayern-Bosse intern vereinbart, «dass die Option, ihn nach zweijähriger Leihe nun für 42 Millionen Euro fest von Real Madrid zu verpflichten, nicht wahrgenommen wird».

Video-Beweis feiert Premiere bei UEFA-Nationalmannschaftswettbewerb

NYON (dpa) - Der Video-Schiedsrichter feiert Premiere in einem Nationalmannschaftswettbewerb der UEFA.



Nachdem der Videobeweis in den Finalspielen der Europa und Champions League zum Einsatz kam, wird er von Mittwoch an auch beim Final-Four-Turnier der Nations League eingesetzt. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Montag mit. Das erste Halbfinale bestreiten Gastgeber Portugal und die Schweiz am Mittwoch in Porto (20.45 Uhr). Einen Tag später treffen die Niederlande und England in Guimarães (20.45 Uhr) aufeinander.

Innenminister Seehofer: Olympia-Bewerbung für 2036 «nicht denkbar»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat einer möglichen Bewerbung Deutschlands um die Austragung der Olympischen Spiele 2036 eine klare Absage erteilt.



In einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag) begründete der CSU-Politiker die Ablehnung mit der belasteten Olympia-Historie in Deutschland, wo die Sommerspiele 1936 während der Nazi-Diktatur stattfanden. «Wie würde man das in der Welt sehen? Die Deutschen feiern hundertjähriges Jubiläum bezogen auf die Nazi-Olympiade? Das kann nicht sein», sagte Seehofer.

Golden State schlägt Toronto und gleicht NBA-Finalserie aus

TORONTO (dpa) - Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben im Finale der nordamerikanischen NBA mit einem Auswärtssieg zum 1:1 ausgeglichen.



Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (Ortszeit) das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Toronto Raptors 109:104 (54:59). Klay Thompson mit 25 Punkten und Curry mit 23 Punkten waren die erfolgreichsten Schützen für die Warriors. Bei Toronto überzeugte erneut Kawhi Leonard mit 34 Punkten Das dritte Spiel findet am Mittwoch im kalifornischen Oakland statt.

Dritter in Ohio: Golfer Kaymer verpasst ersten Sieg seit fünf Jahren

DUBLIN/OHIO (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat am Finaltag des PGA-Turniers in Dublin im US-Bundesstaat Ohio seinen ersten Turniersieg seit fünf Jahren verspielt.



Der 34-Jährige aus Mettmann benötigte am Sonntag (Ortszeit) im Muirfield Village Golf Club 72 Schläge und belegte nach vier Runden mit insgesamt 273 Schlägen den dritten Platz. Kaymer musste sich am Ende noch dem US-Amerikaner Patrick Cantlay (269) und dem Australier Adam Scott (271) geschlagen geben. Der 27-jährige Cantlay spielte auf dem schweren Par-72-Kurs eine überragende 64er-Schlussrunde. Kaymer war mit zwei Schlägen Vorsprung auf Scott als Spitzenreiter in den Finaltag des mit 9,1 Millionen US-Dollar dotierten Events gestartet.