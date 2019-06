Written by: Redaktion DER FARANG | 02/06/2019

Deutscher Achter gewinnt EM-Gold - Fünf deutsche Ruder-Siege

LUZERN (dpa) - Der Deutschland-Achter hat seine Siegesserie fortgesetzt und seinen EM-Titel erfolgreich verteidigt.

Im Finale am Sonntag auf dem Rotsee in Luzern wehrte das deutsche Paradeboot die Angriffe der Teams aus Großbritannien und den Niederlanden ab und gab den Konkurrenten in einem spannenden Finish das Nachsehen. Für einen vielbeachteten Coup sorgte Oliver Zeidler. Erstmals seit dem Sieg von Peter-Michael Kolbe 1973 stand wieder einer deutscher Einer-Fahrer bei einer EM auf dem obersten Podestplatz. Weitere Erfolge im Frauen-Doppelzweier, Frauen-Doppelvierer sowie im leichten Männer-Doppelzweier und ein dritter Rang im Vierer ohne Steuermann rundeten das positive Gesamtbild ab.

Federer bei French-Open-Comeback ohne Satzverlust im Viertelfinale

PARIS (dpa) - Roger Federer ist ohne Satzverlust in das Viertelfinale der French Open eingezogen.

In seinem 401. Match bei einem Grand-Slam-Tennisturnier siegte der 37 Jahre alte Schweizer am Sonntag gegen den Argentinier Leonardo Mayer 6:2, 6:3, 6:3. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger am Dienstag auf seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka oder den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Federer spielt zum ersten Mal seit 2015 wieder in Paris.

Wasserspringerin Punzel mit vier Titeln bei deutschen Meisterschaften

AACHEN (dpa) - Tina Punzel hat zum Abschluss der deutschen Meisterschaften der Wasserspringer ihre Titel drei und vier verbucht.

Die Dresdnerin gewann am Sonntag in Aachen mit der Berlinerin Lena Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett und mit Lou Massenberg aus Berlin den gleichen Wettbewerb in der Mixed-Wertung. Zuvor hatte Punzel mit Christina Wassen das Synchronspringen vom Turm aus zehn Metern Höhe und die Einzelkonkurrenz vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Olympia-Medaillengewinner Patrick Hausding aus Berlin gewann die Konkurrenzen vom Ein- und vom Drei-Meter-Brett.

U19-Junioren des BVB sind deutscher Meister - Finalsieg gegen VfB

GROßASPACH (dpa) - Die U19-Junioren von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund haben erneut die deutsche Meisterschaft gewonnen.

In einem trotz heißer Temperaturen sehr unterhaltsamen Finale in Großaspach setzte sich der BVB am Sonntag mit 5:3 (1:3) gegen die A-Jugend des VfB Stuttgart durch.

Zwei Kajak-Vierer-Siege beim Heim-Weltcup in Duisburg

DUISBURG (dpa) - Die beiden deutschen Kajak-Vierer haben am Sonntag beim Weltcup in Duisburg für die Siege gesorgt.

Im Kajak-Zweier über 1000 Meter verpasste das Duo Max Hoff/Jacob Schopf den zweiten Weltcupsieg nur hauchdünn um eine Hundertstelsekunde. Im Endspurt zogen die Franzosen Cyrille Carre/Etienne Hubert noch vorbei. Auch den Weltmeistern Yul Oeltze/Peter Kretschmer gelang nach dem perfekten Saisoneinstand in Posen diesmal kein Heimsieg. Im Zweier-Canadier über 1000 Meter mussten sie sich knapp den Chinesen Hao Liu/Pengfei Zheng geschlagen geben.

Frodeno und Kienle bestehen EM-Test mit Triathlon-Siegen

BAD SCHÖNBORN/SAMORIN (dpa) - Jan Frodeno und Sebastian Kienle haben ihre Härtetests für die Ironman-EM bestanden.

Vier Wochen vor dem Titelkampf in Frankfurt/Main gewann Triathlon-Olympiasieger Frodeno am Sonntag den 70.3 Kraichgau. Im Ziel in Bad Schönborn lag der zweimalige Ironman-Weltmeister nach 3:53:09 Stunden 12:50 Minuten vor dem Bochumer Patrick Dirksmeier. Kienle setzte sich im slowakischen Samorin ebenfalls über die Strecke von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen durch.

Volleyballer kassieren zweite Niederlage in Nationenliga

JIANGMEN (dpa) - Deutschlands Volleyballer haben ihre zweite Niederlage in der Nationenliga hinnehmen müssen.

Nach dem 0:3 gegen den Weltranglisten-Dritten Italien verlor die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani am Sonntag gegen den Iran mit 0:3 (28:30, 27:29, 20:25). Gegen Gastgeber China hatte die deutsche Mannschaft zum Auftakt des Turniers in Jiangmen mit 3:2 gewonnen.

Neymar wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwurf: «Normale Beziehung»

RIO DE JANEIRO (dpa) - Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat Vergewaltigungsvorwürfe zurückgewiesen.

«Wer mich kennt, der kennt auch meinen Charakter und meine Art und weiß, dass ich so etwas niemals tun würde», versicherte der Stürmer von Paris Saint-Germain in einem in der Nacht zum Sonntag auf Instagram geposteten Video. Zuvor hatten brasilianische Medien unter Berufung auf die Polizei des südamerikanischen Landes berichtet, eine Brasilianerin habe Anzeige gegen Neymar wegen Vergewaltigung erstattet.

DFB: Noch keine Entscheidung über Stimmverhalten bei Infantino-Wahl

PARIS (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat kurz vor der erwarteten Wiederwahl von Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten noch keine Entscheidung über sein Stimmverhalten getroffen.

Der DFB hat wie alle 211 FIFA-Mitgliedsländer beim Kongress des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch eine Stimme. Vor seinem Rücktritt im April hatte der ehemalige DFB-Chef Reinhard Grindel offen gelassen, ob Infantino, der keinen Gegenkandidaten hat, mit der deutschen Stimme rechnen kann. Grindel war einer der schärfsten Kritiker des Schweizers.

Boxweltmeister Joshua unterliegt Außenseiter Ruiz

NEW YORK (dpa) - Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte Samstagabend in New York den Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde.

Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA sowie der weniger bedeutsamen IBO. Vor mehr als 20 000 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden hatte Ruiz den Briten viermal zu Boden geschickt. Danach beendete der Ringrichter das Duell und erklärte Ruiz zum Sieger durch technischen K.o.

U21 startet in Vorbereitung auf Titelverteidigung - «Starker Kader»

NATZ-SCHABS (dpa) - U21-Nationalspieler Marco Richter sieht gute Aussichten für die Titelverteidigung der deutschen Nachwuchsauswahl bei der Fußball-Europameisterschaft.

«Ich traue der Mannschaft sehr viel zu, wir haben einen richtig starken Kader mit Spielern, die auch schon viel Bundesliga-Erfahrung haben. Wenn alle über das ganze Turnier fokussiert auftreten, traue ich der Mannschaft sogar den Titel zu», sagte der Profi vom FC Augsburg auf der Internetseite des Vereins. Mit 25 Spielern startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Sonntag in ihr EM-Trainingslager in Südtirol. Jonathan Tah und Lukas Klostermann fehlen zum Start der Turnier-Vorbereitung der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz noch, weil sie zunächst bei der A-Nationalmannschaft im Einsatz sind. Bis zum 11. Juni bereitet sich der deutsche Nachwuchs in Natz-Schabs auf das Turnier vor. Am Mittwoch muss Kuntz seinen finalen 23-köpfigen Kader benennen.

Nationalspieler Ginter feiert verspätet kirchliche Hochzeit

FREIBURG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter und seine Frau Christina haben am Wochenende im heimischen Breisgau ihre kirchliche Hochzeit nachgeholt.

Einen Gruß via Twitter schickte Ginters Club Borussia Mönchengladbach: «Herzlichen Glückwunsch zur kirchlichen Hochzeit, Matze.» Geheiratet hatte das Paar bereits im Mai 2018, doch für die kirchliche Zeremonie blieb wenig Zeit, da Ginter ins Trainingslager der Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung reisen musste. In diesem Sommer hat der Abwehrspielerspieler frei, auch bei der Abschlussreise mit der Borussia nach China war der 25-Jährige nicht dabei.

Oliver Zeidler gewinnt Gold bei Ruder-EM

LUZERN (dpa) - Der Deutsche Ruderverband hat wieder einen Einer-Fahrer von Weltklasseformat.

Mit seinem Sieg bei der EM in Luzern feierte Oliver Zeidler den bisher größten Erfolg seiner noch jungen Karriere im Skiff. Der 22 Jahre alte Ingolstädter, der bis vor zwei Jahren noch Leistungsschwimmer war, verwies am Sonntag im Finale der kontinentalen Titelkämpfe auf dem Rotsee die Konkurrenten Stef Broenink aus den Niederlanden und den Weißrussen Pilip Pavukou auf die Plätze zwei und drei. Damit geht er als Mitfavorit in die WM Ende August im österreichischen Ottensheim.

Russland könnte für Olympia 2020 Ausschluss drohen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Russland könnte einem Bericht der «Sunday Times» zufolge eine weitere Olympia-Sperre für die Sommerspiele 2020 in Tokio drohen.

Dies berichtet das Blatt am Sonntag auf seiner Homepage mit Bezug auf Vorwürfe rund um den russischen Hochspringer Danil Lyssenko. Der 22-Jährige hatte für die Leichtathletik-EM in Berlin im vergangenen Jahr kurzfristig sein Startrecht verloren, weil er die Dopingtester nicht über die sogenannten Whereabouts informiert habe - über seine täglichen Aufenthaltsorte für mögliche Tests in der Trainingsphase.