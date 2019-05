Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

Inter Mailand holt Ex-Nationaltrainer Antonio Conte

MAILAND (dpa) - Antonio Conte wird neuer Trainer von Inter Mailand. Das teilte der italienische Fußballclub am Freitag mit.



Der Ex-Coach des FC Chelsea und von Juventus Turin soll den Club wieder zu einem der besten der Welt machen. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein zunächst keine Angaben. Einen Tag zuvor hatten sich die Lombarden nach zwei Spielzeiten von Luciano Spaletti getrennt. Conte hatte Juventus zu drei und Chelsea zu einem Meistertitel geführt. Von 2014 bis zur EM 2016 war er italienischer Nationaltrainer.

Löw in Klinik - Zwei Länderspiele ohne Fußball-Bundestrainer

BERLIN (dpa) - Joachim Löw kann die deutsche Fußball-Nationalelf in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland nach einem Sportunfall nicht betreuen.



Der Bundestrainer muss sich stationär behandeln lassen, teilte der DFB am Freitag mit. Bei dem Unfall sei eine Arterie gequetscht worden. Assistenztrainer Marcus Sorg soll am 8. Juni gegen Weißrussland und drei Tage später gegen Estland als Chef auf der Bank sitzen. «Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen», wird Löw in einer DFB-Mitteilung zitiert.

Für 30 Millionen: WErder Bremen vor Verkauf des Stadionnamens

BREMEN (dpa) - Werder Bremen steht vor dem Verkauf des Stadionnamens Weserstadion. Nach übereinstimmenden Medienberichten tragen die Hanseaten ab der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga ihre Heimspiele im «Wohninvest Weserstadion» aus.



Die Bremer werden demnach die Namensrechte für die kommenden zehn Jahre an das Immobilien-Unternehmen Wohninvest Holding GmbH aus Fellbach in Baden-Württemberg abtreten. Der Club wird dafür jährlich drei Millionen Euro erhalten. Werder wollte sich dazu am Freitag nicht äußern.

Selimbegovic wird Nachfolger von Beierlorzer in Regensburg

REGENSBURG (dpa) - Mersad Selimbegovic wird neuer Trainer des SSV Jahn Regensburg und tritt die Nachfolge von Achim Beierlorzer.



Der 37-jährige Bosnier erhielt am Freitag beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Beierlorzer hatte im Sommer 2017 von das Team von Heiko Herrlich übernommen, der zu Bayer Leverkusen gewechselt war. Beierlorzer trainiert künftig Erstliga-Rückkehrer 1. FC Köln.

Hamburger SV holt Darmstadts Torwart Heuer Fernandes

HAMBURG (dpa) - Der Wechsel von Daniel Heuer Fernandes von SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Rivalen Hamburger SV ist perfekt.



Die Hamburger bestätigten am Freitag die Verpflichtung des Torhüters. Der 26-Jährige soll die neue Nummer eins beim HSV werden. Die bisherige Nummer eins des HSV, U21-Europameister Julian Pollersbeck, soll auf dem Transfermarkt angeboten werden und den klammen Hamburgern größeren finanziellen Spielraum einbringen.

Torwartwechsel in Mönchengladbach: Grün kommt, Nicolas verliehen

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seine Torwartpositionen verändert.



Als neuer Schlussmann kommt Max Grün vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 ins Team. Der 32-Jährige erhält einen Vertrag bis 2020 und soll Nachwuchstorhüter Moritz Nicolas, die Nummer drei der Borussia, ersetzen. Der 21-Jährige wechselt für zwei Jahre auf Leihbasis zum Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin und verlängerte gleichzeitig seinen Vertrag bei den Gladbachern bis zum 30. Juni 2023.

Mainz 05 verleiht Stürmer Issah nach Utrecht

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Abass Issah für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht.



Der 20 Jahre alte Stürmer aus Ghana, der im vergangenen Sommer vom slowenischen Club Olimpija Ljubljana gekommen war, absolvierte in der abgelaufenen Saison lediglich ein Bundesligaspiel für die Rheinhessen. In Utrecht soll Issah nun Spielpraxis sammeln.

Wettskandal im spanischen Fußball: Zwei Verdächtige bleiben in Haft

MADRID (dpa) - Im mutmaßlichen Manipulationsskandal im spanischen Fußball hat das zuständige Gericht Untersuchungshaft für zwei der sechs Verdächtigen angeordnet.



Dabei handele es sich um einen ehemaligen spanischen Nationalverteidiger von Rekordmeister Real Madrid und einen Ex-Profi vom FC Sevilla, berichtete das spanische Fernsehen am Freitag. Ihnen würden Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe, Korruption im Sport und Betrug vorgeworfen. Vier weitere Verdächtige wurden hingegen vorläufig freigelassen, darunter ein Club-Präsident. Beim dem Skandal geht es um den Verdacht der Spielabsprachen in der ersten, zweiten und dritten Liga.

Fußball-Frauen: DFB lobt Rekordprämie für WM-Titel aus

DÜSSELDORF (dpa) - Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich den WM-Titel gewinnen, bekäme jede Spielerin eine DFB-Prämie von 75.000 Euro - so viel wie nie zuvor.



Die leistungsbezogene Regelung sieht vor, dass der WM-Triumph mit 65.000 Euro honoriert wird, dazu käme ein Bonus von 10.000 Euro für die erfolgreiche Olympia-Qualifikation. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Zum Vergleich: Die Männer hätten für den WM-Gewinn 2018 in Russland pro Spieler 350.000 Euro eingestrichen, gingen nach dem Vorrunden-Aus aber leer aus.

Toronto gewinnt Auftaktspiel im NBA-Finale gegen Golden State

TORONTO (dpa) - Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben im Finale der nordamerikanischen NBA einen überraschenden Auftakterfolg gefeiert.



Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das erste Spiel der Finalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 118:109 (59:49). Der 27-jährige Leonard erzielte 23 Punkte und holte acht Rebounds. Pascal Siakam war mit 32 Punkten der erfolgreichste Werfer auf Seiten der Raptors. Der Topscorer im Spiel war Golden States Superstar Stephen Curry (34 Zähler).

Boll und Franziska im Doppel-Finale der China Open

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Spieler Timo Boll und Patrick Franziska haben bei den China Open in Shenzhen das Endspiel im Doppel erreicht.



Die beiden gewannen am Freitag zunächst in einem deutschen Viertelfinale gegen Dimitrij Ovtcharov und Ricardo Walther in 3:0 Sätzen und besiegten danach auch noch Jang Woojin und Lim Jonghoon aus Südkorea mit 3:2. Endspiel-Gegner am Samstag sind die beiden chinesischen Weltmeister Ma Long und Wang Chuqin. Im Einzel hat von den sieben deutschen Startern nur Rekord-Europameister Boll die Runde der besten Acht erreicht.