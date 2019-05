Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

Trainer Hecking erhält Einjahresvertrag beim Zweitligisten HSV

HAMBURG (dpa) - Dieter Hecking ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.



Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach der verpassten Bundesliga-Rückkehr den Club schon nach sieben Monaten verlassen musste. Hecking erhielt am Mittwoch einen Einjahresvertrag. Sollte der Aufstieg gelingen, verlängert sich der Kontrakt automatisch. Hecking trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre lang Mönchengladbach.

Nach Pyro-Vorfällen: Über 100 000 Euro Geldstrafe für FC Bayern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München wird für das Fehlverhalten seiner Anhänger kräftig zur Kasse gebeten.



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Münchner wegen Vorfällen mit Pyrotechnik und Rauchtöpfen zu einer Strafe von 107 400 Euro, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Der FC Bayern hat das Urteil akzeptiert.

Hitzlsperger lässt Gentner-Zukunft weiter offen - Klement zum VfB

STUTTGART (dpa) - Sportvorstand Thomas Hitzlsperger lässt nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga die Zukunft von Kapitän Christian Gentner beim VfB Stuttgart weiter offen.



Er werde in der kommenden Woche auf die Ex-Nationalspieler Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck zugehen, deren Verträge Ende Juni auslaufen, sagte der 37-Jährige am Mittwoch.

Fußball-Bundesliga hat torreichste Saison seit 32 Jahren hinter sich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Fußball-Bundesliga gab es in der abgelaufenen Spielzeit so viele Tore wie seit 32 Jahren nicht mehr.



973 Treffer in 306 Partien bedeuteten einen Schnitt von 3,2 Treffern pro Partie und damit einen Bestwert in diesem Jahrtausend, wie die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mitteilte. Die höchste deutsche Spielklasse verzeichnet damit deutlich mehr Treffer als die englische Premier League (2,8), die italienische Serie A (2,7) sowie die spanische La Liga (2,6). Die meisten Treffer in den 34 Spielen erzielte Meister München (88), Absteiger Nürnberg dagegen nur 26.

Aufsteiger Paderborn bindet Kai Pröger bis 2022

PADERBORN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den Vertrag mit Offensivspieler Kai Pröger vorzeitig bis 30. Juni 2022 verlängert.



Das teilte der Fußball-Verein am Mittwoch mit. Pröger, der erst im Winter vom Regionalligisten Rot-Weiss Essen zu den Ostwestfalen wechselte, steuerte vier Tore und drei Vorlagen zum Aufstieg bei. Sein Teamkollege Philipp Klement verlässt die Paderborner hingegen in Richtung VfB Stuttgart.

MSV Duisburg kann für 3. Fußball-Liga planen

DUISBURG (dpa) - Der MSV Duisburg kann vorerst für die nächste Saison in der 3. Fußball-Liga planen.



Laut einer Information des Traditionsclubs habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entsprechende Signale gegeben und dem MSV mitgeteilt. Der MSV Duisburg hatte am Dienstag fristgerecht die Unterlagen für die Lizenz in der 3. Liga eingereicht. Zuvor hatte der DFB dem Absteiger aus der 2. Bundesliga die Lizenz nur mit Bedingungen erteilt.

Eishockey-Nationalspieler Bergmann wechselt nach San José

SAN JOSÉ (dpa) - Der deutsche Nationalspieler Lean Bergmann wechselt zu den San Jose Sharks in die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL.



Der 20 Jahre alte Stürmer hatte in der vergangenen Saison 20 Tore für die Iserlohn Roosters erzielt und war eigentlich von Adler Mannheim verpflichtet worden. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in der Slowakei kam Bergmann in fünf Spielen für das Nationalteam zum Einsatz.

Auch Maden chancenlos gegen Nadal - nach 1:6, 2:6, 4:6 ausgeschieden

PARIS (dpa) - Zwei Tage nach der klaren Niederlage von Yannick Hanfmann ist auch Yannick Maden bei den French Open gegen Rafael Nadal ausgeschieden.



Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Stuttgart war am Mittwoch beim 1:6, 2:6, 4:6 gegen den Roland-Garros-Rekordsieger chancenlos. Der 32 Jahre alte Spanier hat die Sandplatz-Veranstaltung in Paris elf Mal gewonnen und trifft im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale auf den Belgier David Goffin.

Stürmer Hrgota verlässt Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Stürmer Branimir Hrgota wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt auflaufen.



Verein und Profi haben sich auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten. Hrgota spielte in der vergangenen Saison unter Trainer Adi Hütter keine Rolle mehr und wird sich für die nächste Spielzeit einem anderen Verein anschließen.

Werder Bremen verpflichtet Bayern-Leihgabe Marco Friedl fest

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den bislang nur ausgeliehenen 21 Jahre alten Abwehrspieler Marco Friedl endgültig vom FC Bayern München verpflichtet.



Das gaben die Bremer am Mittwoch bekannt, ohne Details zu den Ablösemodalitäten oder der Laufzeit seines neuen Vertrags zu nennen. Der österreichische U21-Nationalspieler war im Januar 2018 zunächst auf Leihbasis von den Bayern zu Werder gekommen.

Deutscher Handballbund plant Bewerbung um WM 2027

STUTTGART (dpa) - Der Deutsche Handballbund (DHB) möchte nach der erfolgreichen Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Januar auch die WM 2027 ausrichten.



Der DHB beabsichtige eine entsprechende Bewerbung um die Ausrichtung des Turniers, teilte der Verband am Mittwoch mit. Zudem will er gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM 2025 ausrichten. Deutschland wird bereits Gastgeber der Männer-EM 2024.

Ex-Bundestrainer Menz wieder Trainer bei Jenas Basketballern

JENA (dpa) - Der frühere Basketball-Bundestrainer Frank Menz kehrt als Trainer und Sportdirektor zu Bundesliga-Absteiger Science City Jena zurück.



Wie die Thüringer am Mittwoch mitteilten, erhält Menz einen Vierjahresvertrag. Zuletzt war der 55-Jährige von 2016 bis 2019 Trainer des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig und beendete dieses Engagement aus persönlichen Gründen am Saisonende. Menz betreute die deutsche Nationalmannschaft von Ende 2012 bis zum Frühjahr 2014. Von 2002 bis 2006 war Menz bereits Jenaer Cheftrainer.

Volleyballerinnen verlieren in Nationenliga gegen Türkei

ANKARA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga eine Niederlage gegen Gastgeber Türkei hinnehmen müssen.



Einen Tag nach dem Sieg gegen Russland verlor die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwoch in Ankara gegen den EM-Dritten mit 0:3 (21:25, 16:25, 15:25). Der Sieg gegen Russland war der erste für Deutschland gewesen. Zuvor hatte die deutsche Auswahl die ersten drei Spiele beim Turnier in Polen verloren. Nach der Niederlage gegen die Türkei um den früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti treffen die Deutschen am Donnerstag (13.30 Uhr) zum Abschluss auf Japan.

Volleyballer ohne Kapitän Kampa zum Start in Nationenliga

JIANGMEN (dpa) - Ohne Kapitän Lukas Kampa starten die deutschen Volleyballer in die Nationenliga.



Der 32 Jahre alte Zuspieler fehlt der Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani in den ersten beiden Wochen, weil er Ende vergangener Woche zum zweiten Mal Vater geworden ist. Dies teilte der Deutsche Volleyball-Verband am Mittwoch vor dem ersten Turnier in Jiangmen mit. In China trifft der EM-Zweite am Freitag (14.00 Uhr) auf den Gastgeber, am Samstag (10.00 Uhr) auf Italien und zum Abschluss am Sonntag auf den Iran (10.00 Uhr).

Nürnbergs Trainer Canadi: Große Zweitliga-Namen als «Herausforderung»

NÜRNBERG (dpa) - Als neuer Trainer des 1. FC Nürnberg freut sich Damir Canadi auf eine 2. Fußball-Bundesliga mit mehreren Traditionsteams.



«Ich hätte es mir natürlich ein wenig einfacher vorgestellt. Aber das ist die Herausforderung. Ich freue mich sehr darauf und denke, dass werden tolle Spiele», sagte der neue FCN-Coach in einem Interview bei Club TV. Der 49-Jährige hat bei Gegnern wie dem VfB Stuttgart, Hannover 96 oder dem Hamburger SV ein Erstliga-Gefühl. «Absolut. Wenn du solche Traditionsclubs in der 2. Liga vorfindest.»

Ruderer kämpfen in Luzern um EM-Medaillen - Achter favorisiert

LUZERN (dpa) - Für die deutschen Ruderer steht die erste echte internationale Standortbestimmung der noch jungen vorolympischen Saison an.



Bei der EM an diesem Wochenende auf dem Luzerner Rotsee soll sich zeigen, ob die Mannschaft stark genug für die WM Ende August in Ottensheim (Österreich) ist. Dort geht es nicht nur um Medaillen, sondern auch um Startplätze für Tokio 2020. Nach der deutschen Kleinboot-DM in Köln und der Internationalen Wedau-Regatta in Duisburg haben die Disziplintrainer eine erste Auswahl bei der Besetzung ihrer Boote getroffen. Im Fokus stehen die auf zwei Positionen veränderten Weltmeister aus dem Deutschland-Achter. Obwohl die Vorbereitung durch zwischenzeitliche Erkrankungen von Crewmitgliedern gestört wurde, rückt Trainer Uwe Bender nicht von seiner ambitionierten EM-Zielsetzung ab: «Wir nehmen uns die Titelverteidigung vor. Das muss unser Anspruch sein.»