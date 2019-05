Written by: Redaktion DER FARANG | 27/05/2019

Löw: Job als Bayern-Co-Trainer könnte für Flick «interessant sein»

MÜNCHEN (dpa) - Joachim Löw hat Hansi Flick gelobt und sich zu den Gerüchten um einen möglichen Job des 54-Jährigen als Co-Trainer von Niko Kovac beim FC Bayern München geäußert.



Er könne sich «vorstellen, dass diese Rolle für Hansi interessant sein könnte», sagte der Bundestrainer dem «Kicker» (Montag). Er kenne allerdings die Planungen der Bayern nicht. Löws ehemaliger Assistent bei der Fußball-Nationalmannschaft habe beim DFB «eine sehr gute Arbeit geleistet, außerdem hat er eine Bayern-Vergangenheit», sagte Löw. Flick war als Spieler zwischen 1985 und 1990 für die Münchner aktiv.

Supercup zwischen Bayern und Borussia Dortmund am 3. August

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Supercup 2019 zwischen Double-Sieger FC Bayern und dem Bundesligazweiten Borussia Dortmund findet am 3. August statt.



Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mit. Über Spielort und Anstoßzeit soll in Kürze entschieden werden. Seit 2011 fand die Partie aber immer im Stadion des Vizemeisters beziehungsweise Pokalsiegers statt. Im vergangenen Jahr hatten sich die Münchner mit 5:0 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt.

Bericht: Man City trifft Sané-Berater für Vertragsgespräche

MANCHESTER (dpa) - Manchester City will Medienberichten zufolge nochmal einen Versuch starten, den Vertrag mit dem vom FC Bayern München umworbenen Leroy Sané zu verlängern.



Wie die «Manchester Evening News» am Montag berichten, wolle sich der englische Meister in dieser Woche mit den Beratern des Fußball-Nationalspielers zusammensetzen, um über das Thema zu sprechen. Sanés Vertrag beim Team von Trainer Pep Guardiola läuft noch bis zum Sommer 2021. Der 23 Jahre alte Sané, der im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 zu Man City gewechselt war, soll angeblich mehrere Angebote des Premier- League-Clubs zur Verlängerung seines Kontrakts abgelehnt haben.

Medien: Anfang, Kocak und Slomka sind Trainerkandidaten in Hannover

HANNOVER (dpa) - Markus Anfang, Kenan Kocak und der frühere 96-Coach Mirko Slomka sind nach übereinstimmenden Medienberichten die drei verbliebenen Kandidaten für den Trainerposten beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96.



Laut «Bild» und «Sportbuzzer» hat sich Hauptgesellschafter Martin Kind in der vergangenen Woche sowohl mit Anfang als auch mit Kocak getroffen. Beide waren in der vergangenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für den 1. FC Köln beziehungsweise den SV Sandhausen tätig. Zu Slomka hat Kind ohnehin regelmäßig Kontakt, weil der 51-Jährige in Hannover lebt und den Verein in den Jahren 2011 und 2012 in die Europa League führte.

Nach Kerber auch Görges bei French Open schon ausgeschieden

PARIS (dpa) - Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber ist auch Julia Görges bei den French Open schon früh gescheitert.



Die deutsche Nummer zwei verlor am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris gegen die Estin Kaia Kanepi 5:7, 1:6. Nach 92 Minuten verwandelte die Nummer 88 der Tennis-Welt ihren dritten Matchball gegen die 70 Plätze besser eingestufte Görges. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe hatte zuletzt in Rom verletzt aufgegeben und für das Heimturnier in Nürnberg abgesagt. Görges schied nach Kerber und Antonia Lottner als dritte deutsche Spielerin in Runde eins aus.

Qualifikant Hanfmann und Mischa Zverev verlieren in Paris

PARIS (dpa) - Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist bei den French Open gegen Rekordsieger Rafael Nadal erwartungsgemäß ausgeschieden.



Der 27-Jährige war am Montag beim 2:6, 1:6, 3:6 gegen den elfmaligen Roland-Garros-Champion chancenlos. Nadal trifft bei der Sandplatz-Veranstaltung in Paris jetzt auf den Stuttgarter Yannick Maden oder Kimmer Coppejans aus Belgien. Mischa Zverev, der ältere Bruder des Weltranglisten-Fünften Alexander Zverev, hatte zuvor 3:6, 4:6, 3:6 gegen den Franzosen Richard Gasquet verloren.

Skirennfahrer Reichelt in Doping-Affäre befragt - Habe «nichts getan»

INNSBRUCK (dpa) - Bei den umfangreichen Doping-Untersuchungen der «Operation Aderlass» ist auch Skirennfahrer Hannes Reichelt von den Ermittlern befragt worden.



Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montag mit. Der 38 Jahre alte Sportler wurde demnach schon am Freitag von Beamten des Bundeskriminalamts vernommen. «Ich weiß nicht, wo das alles herkommt. Ich weiß nur, dass ich nichts getan habe», sagte der Super-G-Weltmeister von 2015 der «Kronen Zeitung», die zuerst berichtet hatte. «Nie, nie nahm ich irgendwelche verbotenen Substanzen ein.»

Golfer Kaymer 40. bei PGA-Turnier in Texas - Kevin Na siegt

FORT WORTH (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat auf der PGA-Tour ein Top-20-Resultat verpasst.



Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am Sonntag (Ortszeit) in Fort Worth eine schwache 73er-Schlussrunde und beendete das Turnier mit insgesamt 282 Schlägen auf dem geteilten 40. Rang. Den Sieg bei dem mit 7,3 Millionen Dollar dotierten Turnier im Colonial Country Club im US-Bundesstaat Texas sicherte sich der US-Amerikaner Kevin Na (267 Schläge) vor seinen Landsmännern Tony Finau (271) und Andrew Putnam sowie Cheng Tsung Pan aus Taiwan (beide 272).