Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

Hamilton auf Pole vor Bottas - Vettel Vierter, Desaster für Leclerc

MONTE CARLO (dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monte Carlo gesichert.



Der 34 Jahre alte Mercedes-Star verwies am Samstag mit Streckenrekordzeit in der Qualifikation zum Großen Preis von Monaco seinen Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull noch vor Sebastian Vettel im Ferrari. Dessen monegassischer Teamkollege Charles Leclerc kam nach einem taktischen Fehlgriff der Scuderia nicht über Platz 16 hinaus.

Trainer Tuchel verlängert bis 2021 bei Paris Saint-Germain

PARIS (dpa) - Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat den bis 2020 laufenden Vertrag mit Trainer Thomas Tuchel bis 2021 verlängert.



Dies teilte der Club am Samstag mit. Der 45-jährige Tuchel war vor einem Jahr nach Paris gewechselt und hatte mit dem Star-Ensemble den Meistertitel verteidigt. In der Champions League war Tuchels Mannschaft allerdings schon im Achtelfinale ausgeschieden und hatte den erstmaligen Gewinn des Königsklassen-Titels erneut frühzeitig verpasst. Auch im nationalen Pokal gab es für PSG mit der Niederlage im Endspiel eine Enttäuschung.

Schalke holt Tekpetey zurück und transferiert ihn wohl direkt weiter

PADERBORN/GELSENKIRCHEN (dpa) - Angreifer Bernard Tekpetey verlässt nach nur einem Jahr den SC Paderborn wieder.



Nachdem der Bundesliga-Aufsteiger den ghanaischen Fußball-Nationalspieler im Vorjahr vom FC Schalke 04 gekauft und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet hatte, zog der Revierclub nun eine vereinbarte Vertragsklausel über ein Rückkaufrecht in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Wahrscheinlich wird Schalke den 21-Jährigen aber direkt weitertransferieren, Fortuna Düsseldorf soll großes Interesse haben.

Attacke auf Ingolstädter Fans und Mitarbeiter - Polizei ermittelt

INGOLSTADT (dpa) - Zwei Busse mit Fans und Mitarbeitern des Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt sind am Freitagabend auf der Heimfahrt nach dem Relegationshinspiel beim SV Wehen Wiesbaden (2:1) in der Nähe von Würzburg attackiert worden.



Bei dem tätlichen Angriff durch etwa 30 blau-weiß maskierte Personen wurden laut Vereinsangaben vom Samstag drei Insassen verletzt. Einer davon musste in die Notaufnahme eingeliefert werden, konnte diese mittlerweile aber wieder verlassen. Die Polizei sprach am Samstag dagegen nur von einer verletzten Person. An einer Anzeigenerstattung habe kein Interesse bestanden. Es seien aber Ermittlungen aufgenommen worden.

Hamburger SV verpflichtet Torjäger Lukas Hinterseer

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wie erwartet Torjäger Lukas Hinterseer verpflichtet.



Der 28 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei vom Liga-Rivalen VfL Bochum an die Elbe, teilte der HSV am Samstag mit. Der Österreicher, der in der abgelaufenen Saison 18 Treffer für die Bochumer erzielte, erhält beim HSV einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Er ist der vierte Neuzugang der Hanseaten für die kommende Spielzeit.

Mainzer Torwart Huth wechselt nach Paderborn

MAINZ (dpa) - Torwart Jannik Huth verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und wechselt zum Ligarivalen SC Paderborn.



Der 25 Jahre alte Keeper erhält beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Huth durchlief bei den Mainzern alle Nachwuchsmannschaften und absolvierte insgesamt sieben Bundesligaspiele für die Rheinhessen. Im ersten Halbjahr 2018 war er an Sparta Rotterdam ausgeliehen.

Putinzewa gewinnt Nürnberger WTA-Turnier - Sieg gegen Zidansek

NÜRNBERG (dpa) - Die Kasachin Julia Putinzewa hat das Nürnberger Tennis-Turnier gewonnen und sich damit ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gesichert.



Die an Nummer eins gesetzte 24-Jährige bezwang am Samstag die slowenische Außenseiterin Tamara Zidansek 4:6, 6:4, 6:2. Putinzewa verwandelte bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung nach 2:17 Stunden ihren zweiten Matchball.

Abt bei Formel-E-Rennen in Berlin Sechster - Di Grassi siegt

BERLIN (dpa) - Audi-Werksfahrer Daniel Abt hat beim Formel-E-Rennen in Berlin als bester Deutscher den sechsten Platz belegt.



Der 26-Jährige aus Kempten konnte seinen Vorjahressieg in der vollelektrischen Rennserie nicht wiederholen und hatte am Samstag 6,551 Sekunden Rückstand auf seinen siegreichen Teamkollegen Lucas di Grassi. Der frühere Formel-1-Pilot aus Brasilien setzte sich auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof vor Polesetter Sébastien Buemi (Schweiz) und Jean-Eric Vergne aus Frankreich durch. Zweitbester Deutscher wurde Pascal Wehrlein als Zehnter.

Österreichischer Skirennfahrer Baumann will künftig für DSV starten

WIEN (dpa) - Der österreichische Skirennfahrer Romed Baumann will künftig für das deutsche Alpin-Team starten.



Der Österreischische Skiverband wolle dem 33-Jährigen «keine Steine in den Weg legen», berichtete die Nachrichtenagentur APA. Der Ski-Weltverband FIS soll sich demnach in der kommenden Woche auf seinem Kongress in Dubrovnik mit dem Wechsel beschäftigen. Der WM-Dritte in der Kombination von 2013 hätte in Österreich im kommenden Winter keinen Kaderplatz mehr erhalten und hat nach der Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

Brendel Vierter beim Weltcup-Auftakt der Kanuten - Liebscher Zweiter

POSEN (dpa) - Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel ist zum Weltcup-Auftakt auf seiner Paradestrecke im Einer-Canadier über 1.000 Meter auf Rang vier gefahren.



Der 31 Jahre alte Potsdamer, der im Vorjahr sein viertes WM-Gold in Serie holte, hatte am Samstag in Posen knapp eineinhalb Sekunden Rückstand auf den siegreichen Kubaner Jose Pelier Cordova. Zweiter wurde Brendels Dauerrivale Martin Fuksa aus Tschechien vor dem Polen Tomasz Kaczor. Im Einer über 500 Meter wurde Kajak-Vierer-Olympiasieger Tom Liebscher aus Dresden Zweiter hinter dem Portugiesen Fernando Pimenta.

Borger/Sude verpassen Halbfinale in Jinjiang - Ludwig/Kozuch Neunte

JINJIANG (dpa) - Karla Borger und Julia Sude haben auf der Beachvolleyball-Welttour im chinesischen Jinjiang das Halbfinale verpasst.



Das Nationalteam aus Stuttgart verlor beim Vier-Sterne-Turnier am Samstag sein Viertelfinale gegen die Brasilianerinnen Anna Patricia und Rebecca mit 1:2 (13:21, 21:15, 11:15). Dagegen verpassten Laura Ludwig und Margareta Kozuch die Runde der besten Acht und wurden Neunte.