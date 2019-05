Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

Bayern-Boss Rummenigge: Kovac-Verbleib von «niemand infrage gestellt»

BERLIN (dpa) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Gerüchten über eine angeblich erwogene Trennung von Trainer Niko Kovac widersprochen.



«Es hat doch niemand infrage gestellt, dass er nächste Saison noch unser Trainer ist», sagte Rummenigge am Freitag auf einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung in Berlin. Der Coach hatte nach einer lange durchwachsenen Saison zuletzt den Titel in der Fußball-Bundesliga geholt und kann im Finale um den DFB-Pokal am Samstag gegen RB Leipzig das Double gewinnen. Trotzdem hieß es, dass die Bayern-Bosse nicht voll an Kovac glaubten.

HSV trennt sich von Sportvorstand Becker - Boldt Nachfolger

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich von Sportvorstand Ralf Becker getrennt. Das teilt der Club am Freitag mit.



Der Aufsichtsrat des Vereins zog damit Konsequenzen aus dem enttäuschenden Saisonverlauf und dem verpassten Wiederaufstieg. Becker war seit Mai 2018 Sportvorstand beim HSV. Nachfolger wird zuletzt bei Bayer Leverkusen tätige Jonas Boldt.

Crash und Strafen: Mick Schumacher nach turbulentem Rennen 14.

MONTE CARLO (dpa) - Formel-2-Pilot Mick Schumacher hat am Freitag nach einem für ihn turbulenten ersten Rennen in Monte Carlo nur den 14. Platz belegt.



Nach einem missglückten Start von Position vier kollidierte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher später mit der Kolumbianerin Tatiana Calderón. Beide Wagen blieben in einer Kurve stehen. Dahinter bildete sich binnen Sekunden ein Stau. Das Rennen musste für über eine halbe Stunde unterbrochen werden. Danach erhielt Schumacher eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Verlassens der Strecke und eine Durchfahrtsstrafe.

Eishockey-Nationalteam in Weltrangliste zurück auf Platz sieben

BRATISLAVA (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam wird sich nach der besten WM-Vorrunde überhaupt in der Weltrangliste vom achten auf den siebten Platz verbessern.



Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nach dem 1:5 im Viertelfinale gegen Tschechien mitteilte, wird Deutschland nach der Turnier-Premiere des neuen Bundestrainers Toni Söderholm wieder an der Schweiz vorbeiziehen.

Bundesliga-Aufsteiger Paderborn verpflichtet Luca Kilian

DÜSSELDORF (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den zweiten Spieler für die neue Saison verpflichtet.



Wie der Club am Freitag bekanntgab, unterschrieb Junioren-Nationalspieler Luca Kilian von Borussia Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des BVB. Zuvor hatten die Ostwestfalen bereits Offensivspieler Streli Mamba von Energie Cottbus verpflichtet.

Schalke will Platz am Stadion nach Rudi Assauer benennen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 will das Lebenswerk von Rudi Assauer würdigen.



Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, soll ein Platz auf dem Stadion-Gelände nach dem im Februar gestorbenen Manager benannt werden. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitete der Revierclub der Stadt Gelsenkirchen. Die Entscheidung über den Vorschlag fällt im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss der Stadt am 12. Juni.

Marcello Lippi wird erneut Nationaltrainer in China

PEKING (dpa) - Der Italiener Marcello Lippi kehrt als Trainer zur chinesischen Fußball-Nationalmannschaft zurück.



Lippi werde ab Juni vor dem Beginn der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2022 erneut den Posten des Cheftrainers übernehmen, teilte der chinesische Verband am Freitag mit. Der 71-Jährige war bereits seit 2016 Coach der chinesischen Mannschaft, hatte seinen Vertrag im Januar aber nicht mehr verlängert. Zu Lippis größten Erfolgen gehört der Titelgewinn mit Italien bei der WM 2006 in Deutschland.

NBA-Playoffs: Toronto übernimmt Halbfinal-Führung gegen Milwaukee

MILWAUKEE (dpa) - Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert und stehen damit kurz vor der ersten Finalteilnahme in ihrer Teamgeschichte.



Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Milwaukee Bucks 105:99 (46:49). Im Finale steht bereits mit den Golden State Warriors der amtierende Champion.

Tennisspielerin Lottner qualifiziert sich für French Open

PARIS (dpa) - Antonia Lottner hat über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld der French Open geschafft.



Die 22 Jahre alte Stuttgarterin setzte sich am Freitag in Paris in der entscheidenden Qualifikationsrunde 6:3, 6:4 gegen die Spanierin Georgina Garcia Perez durch. Lottner ist die siebte deutsche Dame im Hauptfeld des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison.

Zwei deutsche Beach-Duos in China im Achtelfinale

JINJIANG (dpa) - Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Karla Borger und Julia Sude haben auf der Beachvolleyball-Welttour im chinesischen Jinjiang das Achtelfinale erreicht.



Das Duo Ludwig/Kozuch setzte sich am Freitag in der ersten K.o.-Runde beim Vier-Sterne-Turnier mit 2:1 (19:21, 21:18, 15:13) gegen Miki Koshikawa und Megumi Murakami aus Japan durch. Borger und Sude hatten sich als Erste ihres Pools unter anderem mit einem Sieg gegen Ludwig/Kozuch direkt für die Runde der besten 16 Teams qualifiziert.