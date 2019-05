Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

Hamilton fährt Bestzeit zum Auftakt in Monaco - Vettel Fünfter

MONTE CARLO (dpa) - Lewis Hamilton ist zum Auftakt des Großen Preises von Monaco die beste Runde gefahren.



Nachdem der fünfmalige Formel-1-Weltmeister seine Medientermine am Mittwoch wegen des Todes von Niki Lauda abgesagt hatte, war am Donnerstag in Monte Carlo beim ersten Freien Training keiner schneller als der 34 Jahre alte Brite. Hamilton verwies Max Verstappen im Red Bull mit aber nur 59 Tausendstelsekunden Vorsprung Rang zwei. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Auf Rang vier folgte Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse verwies Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel im zweiten Ferrari auf Platz fünf.

Profi-Boxer Felix Sturm bleibt in Untersuchungshaft

KÖLN (dpa) - Der frühere Profibox-Weltmeister Felix Sturm bleibt in Untersuchungshaft. Der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Köln verwarf am Donnerstag eine Haftbeschwerde von Sturm.



Der Strafsenat bestätigte damit eine Entscheidung des Landgerichts Köln vom April. Damit entfällt auch die Möglichkeit einer Entlassung bei Zahlung einer Kaution. Nach Auffassung des Senats besteht ein dringender Tatverdacht, Sturm werden Steuerdelikte vorgeworfen. Darüber besteht laut Gericht weiter der Haftgrund der Fluchtgefahr.

Kölns neuer Trainer Beierlorzer voller Elan - «Wollen uns etablieren»

KÖLN (dpa) - Mit großer Zuversicht und ambitionierten Zielen ist Achim Beierlorzer in seine Tätigkeit als neuer Cheftrainer des 1. FC Köln gestartet.



«Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe und die Mannschaft», sagte der 51 Jahre alte Nachfolger von Markus Anfang. Von der Qualität des Teams ist der mit einem Vertrag bis 30. Juni 2021 ausgestattete Beierlorzer völlig überzeugt. «Wir wollen uns in der Bundesliga etablieren und mit den hinteren Plätzen nichts zu tun haben», sagte er am Donnerstag bei seiner Vorstellung.

FC St. Pauli verliert Meier und holt Zander

HAMBURG (dpa) - Stürmer Alex Meier wird den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli verlassen. Das teilte der kaufmännische Geschäftsführer und Interimssportchef Andreas Rettig am Donnerstag mit.



Es sei eine Trennung ohne «Groll und Misstöne» gewesen. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig von Eintracht Frankfurt war Anfang des Jahres zum FC St. Pauli zurückgekehrt. In 16 Spielen der Rückrunde erzielte Meier sechs Tore. Wo Meier seine Karriere fortsetzt, ist derzeit offen. Derweil wurde der seit zwei Jahren von Werder Bremen ausgeliehene Luca Zander fest verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag bis Juni 2023 ausgestattet.

Korruptionsvorwurf: Ermittlungen gegen PSG-Präsidenten Al-Khelaifi

PARIS (dpa) - Wegen des Vorwurfs der «aktiven Korruption» hat die Pariser Staatsanwaltschaft gegen Nasser Al-Khelaifi, den Boss des Fußball-Clubs Paris Saint-Germain und Chef der katarischen Sendergruppe beIN, ein Ermittlungsverfahren eröffnet.



Es gehe um Dohas Bewerbungen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 und 2019, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Paris. Die Hauptstadt Katars hatte sich für die Austragung im Jahr 2017 und 2019 beworben, den Zuschlag aber erst im zweiten Anlauf bekommen.

Bremens Trainer Kohfeldt fordert Vereinfachung des Videobeweises

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat eine Vereinfachung des Videobeweises gefordert.



«Ich würde ihn auf faktische Entscheidungen beschränken: Abseits oder nicht, Ball im Aus oder nicht, dazu die Torlinientechnologie», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten im Interview mit dem Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag). Vor allem aufgrund der vielen Fehlentscheidungen beim Dauerthema Handspiel gab es in den vergangenen Wochen viele Diskussionen um den Videoschiedsrichter.

Torhüter Gabor Kiraly beendet Fußball-Karriere mit 43 Jahren

BERLIN (dpa) - Der frühere Bundesliga-Torwart Gabor Kiraly beendet im Alter von 43 Jahren seine Fußball-Karriere.



Das gab der ehemalige ungarische Nationalkeeper, der auch durch seine kultigen grauen Jogginghosen viel Aufmerksamkeit erregte, auf seiner Homepage bekannt. Kiraly spielte unter anderem von 1997 bis 2004 bei Hertha BSC und von 2009 bis 2014 beim TSV 1860 München in Deutschland. Zuletzt spielte Kiraly, der in seiner Heimat längst Legendenstatus besitzt, bei Haladás Szombathely in seiner Geburtsstadt. Bei der EM 2016 stellte der 108-malige Nationalspieler die Bestmarke für den ältesten Spieler in der EM-Geschichte auf.

Medien: Schlaudraff Favorit auf Sportchef-Posten bei Hannover 96

HANNOVER (dpa) - Jan Schlaudraff soll neuer Sportchef beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 werden.



Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der frühere Fußball-Profi bei Hauptgesellschafter Martin Kind als Top-Favorit auf die Nachfolge von Horst Heldt, von dem sich der Club im April trennte. Ursprünglich war Schlaudraff vor knapp einem Monat nur als Assistent der Sportlichen Leitung eingestellt worden. Nach Informationen des «Sportbuzzer» wird es neben Schlaudraff noch einen zusätzlichen Kaderplaner geben. Erst nach der Installierung des neuen Managers wird es auch eine Entscheidung in Sachen Trainer geben.

Erster Neuzugang für Aufsteiger Paderborn: Mamba kommt aus Cottbus

PADERBORN (dpa) - Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga seinen ersten Neuzugang verpflichtet.



Der 24 Jahre alte Angreifer Streli Mamba, der zuletzt für den Drittligisten Energie Cottbus spielte, unterschrieb einen für die nächsten drei Jahre gültigen Vertrag. Das teilte die Paderborner am Donnerstag mit.

Mick Schumacher startet ins Formel-2-Rennen in Monaco von Platz vier

MONTE CARLO (dpa) - Mick Schumacher startet von Platz vier in das erste von zwei Formel-2-Rennen an diesem Wochenende in Monaco.



Der 20-Jährige belegte am Donnerstag in einer zweiteiligen Qualifikation in seiner Gruppe den zweiten Platz mit nur sieben Tausendstelsekunden Rückstand auf den Briten Callum Ilott. Die Pole Position sicherte sich der Niederländer Nyck de Vries, der im Klassement den dritten Platz belegt.

Hertha gewinnt auf US-Tour dank Pekarik gegen Minnesota United

BERLIN (dpa) - Hertha BSC hat das erste von zwei Freundschaftsspielen im Rahmen einer Tour durch die USA gewonnen.



Der Fußball-Bundesligist aus Berlin setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) bei Minnesota United FC aus der Major League Soccer mit 1:0 (1:0) durch. Den Siegtreffer vor 18 703 Zuschauern im Allianz Field von Minneapolis erzielte Peter Pekarik (43. Minute). Hertha reist erstmals seit 49 Jahren durch die USA und ist bei dem zehntägigen Trip auch als Botschafter der deutschen Hauptstadt unterwegs.