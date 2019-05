Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

Tim Walter wird neuer Trainer des VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Tim Walter wird zur kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der bisherige Coach des Zweitligisten Holstein Kiel unterschrieb bis zum 30. Juni 2021, teilte der abstiegsbedrohte Verein am Montag mit.

Toni Kroos verlängert bei Real Madrid bis 2023

MADRID (dpa) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert.



«Das ist ein besonderer Tag für mich. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten vier Jahren gemeinsam viel Erfolg haben werden», sagte der 29 Jahre alte Profi am Montag nach der Vertragsunterzeichnung in Madrid. Kroos hatte mehrfach gesagt, er erwäge, bis zum Karriereende bei den Königlichen zu bleiben.

«Kicker»: Bayern-Verpflichtung von Leroy Sané «gut möglich»

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist nach einem Bericht des «Kicker» ein Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern München.



Wie das Fachblatt am Montag meldete, wird die Personalie des Flügelspielers von Manchester City bei den Münchnern geprüft. Da Pep Guardiola den 23-Jährigen laut dem Bericht loswerden möchte, könne Sané «preisgünstiger und - das ist gut möglich - bald FCB-Profi» werden.

Kerber rutscht in Tennis-Weltrangliste ab

BERLIN (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist eine Woche vor Beginn der French Open in der Tennis-Weltrangliste um zwei Plätze abgerutscht.



Die 31-Jährige aus Kiel belegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking Platz fünf. In der Herren-Weltrangliste liegt Alexander Zverev wie Kerber auf Rang fünf. Der 22 Jahre alte Hamburger spielt in dieser Woche kurzfristig beim ATP-Turnier in Genf.

US-Golfstar Koepka gewinnt die 101. PGA Championship

NEW YORK (dpa) - Golfstar Brooks Koepka hat die 101. PGA Championship gewonnen und seinen Titel damit erfolgreich verteidigt.



Der 29 Jahre alte US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York eine 74er-Runde und benötigte insgesamt 272 Schläge.

Alonso verpasst Qualifikation für Indy 500

INDIANAPOLIS (dpa) - Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Qualifikation zum diesjährigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis völlig überraschend verpasst.



Der Spanier war einer von lediglich drei Fahrern, die sich am Sonntag (Ortszeit) nicht für einen der verbliebenen drei Startplätze qualifizieren konnten. Die Pole Position für die 103. Auflage des Rennklassikers sicherte sich der Franzose Simon Pagenaud. Die Indy500 am kommenden Sonntag über 500 Meilen ist das berühmteste Rennen des amerikanischen Formel-1-Pendants, der IndyCar-Serie.