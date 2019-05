Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.19

BMW: Sponsoren-Verhandlungen mit FC Bayern gescheitert

MÜNCHEN (dpa) - Der erwartete Sponsorendeal des Münchner Autokonzerns BMW mit dem FC Bayern ist überraschend geplatzt.



«Die Verhandlungen sind beendet, und wir werden nicht Sponsor des FC Bayern München», sagte ein BMW-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Zu Details äußerte er sich zunächst nicht. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» berichtet. Im März hatten beide Seiten die Pläne für eine strategische Partnerschaft des Münchner Premium-Herstellers mit dem Deutschen Fußball-Rekordmeister bestätigt.

3. Liga: Cottbus und Lotte steigen ab, Braunschweig gerettet

LEIPZIG (dpa) - Der FC Energie Cottbus muss sich nach einem dramatischen Saisonfinale wieder aus dem Profi-Fußball verabschieden.



Der ehemalige Bundesligist steht nach einem 1:1 am Samstag bei Eintracht Braunschweig als weiterer Absteiger aus der 3. Fußball-Liga fest - wegen der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber Braunschweig. Zudem konnten die Sportfreunde Lotte durch ein 1:2 beim Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden ihre rechnerische Chance nicht nutzen und müssen die Klasse ebenfalls in Richtung Regionalliga verlassen. Als Absteiger vor dem 38. Spieltag hatten Schlusslicht VfR Aalen und Fortuna Köln bereits festgestanden.

Kohler gelingt Aufstieg in die 3. Liga mit Vikoria Köln

DÜSSELDORF (dpa) - Vikoria Köln ist mit Jürgen Kohler auf der Trainerbank der Aufstieg in die 3. Liga gelungen.



Am letzten Spieltag in der Fußball-Regionalliga West besiegten die Kölner am Samstag mit 1:0 (0:0) die U23 von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister von 1990 war erst vor fünf Tagen vom U19- zum Chef-Trainer ernannt worden. Bitter für die frühere Nationalstürmerin Inka Grings: Die Trainerin des SV Straelen verlor mit ihrem Team das Abstiegsendspiel bei der SG Wattenscheid 09 mit 0:3 (0:0). Während Straelen nach nur einem Jahr bereits wieder absteigt, feiert Wattenscheid mit Sportdirektor Peter Neururer den Last-Minute-Klassenerhalt.

Claudio Pizarro bleibt in Bremen - Vertragsverlängerung bis 2020

BREMEN (dpa) - Claudio Pizarro hängt beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ein weiteres Jahr dran.



Nach dem Abschied von Kapitän Max Kruse am Tag zuvor hat sich die 40 Jahre alte Vereinsikone für ein weiteres Jahr an der Weser entschieden. Dies wurde unter großem Jubel vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig am Samstag bekannt.

BMW-Pilot Eng feiert DTM-Premierensieg in Zolder

ZOLDER (dpa) - BMW-Fahrer Philipp Eng hat beim Deutschen Tourenwagen Masters souverän seinen ersten Sieg errungen.



Im dritten Lauf auf dem Kurs im belgischen Zolder verwies der Österreicher am Samstag seinen Teamkollegen Joel Eriksson auf den zweiten Rang. Den dritten Platz belegte mit Nico Müller der erste Audi-Pilot.

101. PGA Championship: Aus für Woods und Kaymer - Koepka dominiert

NEW YORK (dpa) - Masters-Sieger Tiger Woods und Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer sind bei der 101. PGA Championship vorzeitig ausgeschieden.



Beide scheiterten am Freitag (Ortszeit) beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York mit jeweils 145 Schlägen um einen Schlag am Cut.