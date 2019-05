Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

Achim Beierlorzer wird neuer Trainer des 1. FC Köln

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln hat Achim Beierlorzer vom Zweitligisten Jahn Regensburg als neuen Trainer verpflichtet.



Das gab der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Beierlorzer hatte den bisherigen Kölner Ligakonkurrenten Jahn Regensburg seit 2017 als Nachfolger von Heiko Herrlich betreut und erhält in Köln einen Vertrag bis 2021.

Vorschlag des Mitgliederrates: Werner Wolf soll Köln-Präsident werden

KÖLN (dpa) - Werner Wolf soll am 8. September zum neuen Präsidenten des 1. FC Köln gewählt werden. Das teilte der künftige Fußball-Erstligist am Montag mit.



Der Mitgliederrat schlug zudem als neue Vizepräsidenten Eckhard Sauren und Jürgen Sieger vor. Das Votum für diese neue Besetzung an der Spitze des Zweitligameisters fiel einstimmig. Wolf ist ehemaliger Chef einer Brauereigruppe. Sollten die FC-Mitglieder dem Vorschlag im September zustimmen, wäre auch die Amtszeit der bisherigen Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach zu Ende.

Peter Sagan gewinnt Auftakt der Kalifornien-Rundfahrt

SACRAMENTO (dpa) - Radrennfahrer Peter Sagan hat die erste Etappe der Tour of California gewonnen.



Der slowakische Meister vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall setzte sich am Sonntag (Ortszeit) nach 143 Kilometern in Sacramento im Massensprint durch und übernahm gleichzeitig auch die Gesamtführung. Es war Sagans 17. Tageserfolg bei seiner zehnten Teilnahme. Als bester Deutscher wurde Max Walscheid vom Team Sunweb Dritter, sein Landsmann John Degenkolb (Trek-Segafredo) belegte den siebten Platz.

Nach Doping-Geständnis: Hondo könnte als Trainer gesperrt werden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der ehemalige Rad-Profi Danilo Hondo wird nach seinem Doping-Geständnis möglicherweise in den kommenden Jahren nicht mehr als Trainer arbeiten dürfen.



«Die sportrechtliche Konsequenz wäre eine Regelsperre von zwei Jahren nach dem zum Tatzeitpunkt 2011 einschlägigen Anti-Doping-Regelwerk», erklärte Lars Mortsiefer, Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA), am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sicher sei, dass Dopingverstöße aus dem Jahr 2011/2012 noch sportrechtlich verfolgbar seien.

Fall Caster Semenya: Südafrika kündigt Berufung gegen CAS-Urteil an

JOHANNESBURG (dpa) - Südafrikas Leichtathletik-Föderation ASA geht im Streit um die Hormonwerte der Olympiasiegerin Caster Semenya in die nächste Runde.



Nach medizinischer und rechtlicher Beratung werde fristgerecht beim Schweizer Bundesgericht Berufung gegen die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS eingelegt, erklärte das Sportministerium am Montag. Südafrika werde sich zudem bei der UN-Vollversammlung darum bemühen, eine Sanktionierung des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF wegen Verletzung der Menschenrechte zu erreichen, erklärte Ministerin Tokozile Xasa.