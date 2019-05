Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.19

Nachwuchscoach Covic wird zur neuen Saison Cheftrainer bei Hertha BSC

BERLIN (dpa) - Ante Covic wird zur kommenden Saison Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.



Der bisherige Nachwuchscoach der Berliner folgt auf Pal Dardai, wie der Hauptstadtclub am Sonntag mitteilte. Der 43 Jahre alte bisherige Coach der U23 erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Der gebürtige Berliner Covic spielte von 1996 bis 2000 und dann wieder von 2003 an für die Hertha und trainiert seit fünfeinhalb Jahren die zweite Mannschaft des Clubs. Zum Trainingsauftakt am 1. Juli wird Hertha seinen neuen Cheftrainer offiziell vorstellen.

Kiel macht Titelrennen mit Sieg gegen Flensburg wieder spannend

KIEL (dpa) - Der THW Kiel hat das dramatische Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt mit 20:18 (11:11) gewonnen und den Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder spannend gemacht.



Durch den 59. Sieg im 99. Nordderby verkürzte der Rekordmeister den Rückstand auf den Titelverteidiger, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, auf zwei Minuspunkte. Domagoj Duvnjak war mit fünf Toren am Sonntag vor 10 285 Zuschauern in der ausverkauften Kieler Sparkassen-Arena bester Werfer beim Sieger, bei dem Torwart Niklas Landin überragte. Für die SG traf Lasse Svan (5) am häufigsten.

NHL-Goalie Grubauer in der Slowakei gelandet - Montag erstes Training

KOSICE (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer will nach seiner Ankunft in der Slowakei bereits am Dienstag das dritte deutsche WM-Spiel gegen Frankreich bestreiten.



Der 27 Jahre alte NHL-Keeper der Colorado Avalanche sollte sich nach der beschwerlichen Anreise aus Denver mit zweimaligem Umsteigen in München und Wien zunächst ausruhen und akklimatisieren. Mit seinem NHL-Team war der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres erst am Mittwochabend (Ortszeit) in den Playoffs gescheitert. Nach Verbandsangaben soll Grubauer am Montagnachmittag erstmals mit dem Team trainieren.

Mick Schumacher in Formel 2 nach Strafe nur Zwölfter

BARCELONA (dpa) - Rennfahrer Mick Schumacher ist auch im zweiten Formel-2-Rennen in Barcelona punktlos geblieben.



Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher kam im Sprintrennen am Sonntag zwar als Achter ins Ziel, wurde wegen eines harten Überholmanövers kurz vor dem Ende aber mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden belegt. Dadurch rutschte der 20-Jährige noch auf den zwölften Platz zurück. Schon am Samstag hatte Schumacher nach einem verkorksten Auftritt im Hauptrennen als 15. die Punkte verpasst. Den Sprint-Sieg sicherte sich der Niederländer Nyck de Vries.

Schumacher-Dokumentation kommt ins Kino

BERLIN (dpa) - Michael Schumachers Leben kommt auf die große Leinwand.



Die Dokumentation «Schumacher» über den Rekordweltmeister der Formel 1 werde vom 5. Dezember an im Kino laufen, teilten das Management des 50-Jährigen und die Macher des Films am späten Samstagabend mit. Darin werde auch bislang nie gezeigtes Archivmaterial zu sehen sein. Familienmitglieder wie Ehefrau Corinna, Vater Rolf und seine Kinder Gina und Mick sollen in Interviews über den siebenmaligen Champion der Königsklasse des Motorsports sprechen.

Nürnbergs Sportvorstand: Neuer Trainer «nächste Woche»

NÜRNBERG (dpa) - Nürnbergs neuer Sportvorstand Robert Palikuca will in den kommenden Tagen die Trainerfrage beim fränkischen Bundesliga-Absteiger klären.



Der neue Coach werde «nächste Woche» vorgestellt, sagte Palikuca im TV-Sender Sky. Nach einem 0:4 zuhause gegen Borussia Mönchengladbach ist der 1. FC Nürnberg vorzeitig abgestiegen. Interimscoach Boris Schommers bekräftigte, den «Club» in der kommenden Saison als Cheftrainer betreuen zu wollen. Palikuca soll aber den Österreicher Damir Canadi, derzeit Trainer beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen, favorisieren.

Ironman-Weltmeister Lange gewinnt seinen Saisonauftakt in Vietnam

DA NANG (dpa) - Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat seine Triathlon-Saison mit einem Sieg in Streckenrekordzeit eröffnet.



Der zweimalige Champion gewann am Sonntag den Ironman70.3 Vietnam. Lange benötigte für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen 3:49:09 Stunden. Der 32-Jährige Hesse verwies die beiden Australier Tim van Berkel (+ 1,48 Minuten) und Tim Reed (+ 3,05 Minuten) auf die Plätze zwei und drei. Für Lange war es der erste Sieg über die halbe Ironman-Distanz seit seinem Erfolg im Oktober 2017 auf Rügen.