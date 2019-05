Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

Karlsruher SC kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück

MÜNSTER (dpa) - Der Karlsruher SC hat den Aufstieg in die 2. Fußball- Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht.



Nach dem 4:1 (2:0) beim SC Preußen Münster am Samstag kann der KSC einen Spieltag vor dem Saisonende nicht mehr von den direkten Aufstiegsrängen der 3. Liga verdrängt werden. Torjäger Marvin Pourié (33. Minute), Damian Roßbach (45.+2), Anton Fink (55.) und Martin Röser (57.) schossen die Badener zum erhofften Auswärtserfolg. Für die Gastgeber war lediglich Martin Kobylanski (67.) erfolgreich, Preußens Mittelfeldspieler Sandrino Braun sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (84.).

Rangnick beteuert: Sehe meine Zukunft bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Ralf Rangnick hat nach Spekulationen über seinen bevorstehenden Weggang beteuert, dass er bei RB Leipzig bleibt. «Ja, ich habe noch für zwei Jahre Vertrag.



Ich sehe meine Zukunft hier», sagte der 60 Jahre alte Schwabe dem TV-Sender Sky vor dem letzten Heimspiel in dieser Fußball-Bundesligasaison am Samstag gegen den FC Bayern. Rangnick gibt den Trainerposten bei RB wie vor einem Jahr bereits festgelegt nach dieser Spielzeit an Julian Nagelsmann ab, der von 1899 Hoffenheim nach Leipzig wechselt.

Endgültig fix: NHL-Torhüter Grubauer kommt zur Eishockey-WM

KOSICE (dpa) - Die WM-Teilnahme von Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist perfekt. Der NHL-Goalie soll nach dem Playoff-Aus der Colorado Avalanche am Sonntag im slowakischen Kosice eintreffen.



Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Samstag vor dem ersten WM-Spiel gegen Großbritannien mit. Auch am Sonntag gegen Dänemark (beide Spiele 16.15 Uhr/Sport1 und DAZN) muss Bundestrainer Toni Söderholm noch auf den 27 Jahre alten Rosenheimer verzichten. Grubauer soll am Montag erstmals trainieren und könnte am Dienstag gegen Frankreich (20.15 Uhr) für die DEB-Auswahl spielen.

Juve-Trainer Allegri: Gespräch über Zukunft nächste Woche

TURIN (dpa) - Juventus-Trainer Massimiliano Allegri will kommende Woche bei einem Treffen mit Club-Präsident Andrea Agnelli über seine Zukunft beim italienischen Fußball-Rekordmeister sprechen.



«Vor dem Rückspiel gegen Ajax habe ich ihm gesagt, dass ich bleiben würde», sagte Allegri am Samstag in Turin. «Diese Woche sehen wir uns und sprechen über alles.» Seit Wochen wird spekuliert, dass der 51-Jährige den Club im Sommer nach fünf Jahren verlassen könnte. Juventus Turin hatte in diesem Jahr zwar den achten Meistertitel in Serie perfekt gemacht, war aber erneut in der Champions League gescheitert und im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden.

Hamilton Schnellster im Formel-1-Abschlusstraining

BARCELONA (dpa) - Titelverteidiger Lewis Hamilton hat die Konkurrenz im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Spanien abgehängt.



Der Mercedes-Pilot war am Samstag in Barcelona bei seiner Bestzeit mehr als eine halbe Sekunde schneller als Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas, der sich im zweiten Silberpfeil einen Ausritt ins Kiesbett leistete. Wegen des Malheurs des Finnen war das Training kurz unterbrochen. Ferrari-Star Sebastian Vettel kam nicht über Platz vier hinaus.

Golden State erreicht Playoff-Halbfinale der NBA

HOUSTON (dpa) - Die Golden State Warriors haben in den Playoffs der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Halbfinale erreicht.



Ohne den verletzten Topspieler Kevin Durant siegten die Warriors gegen die Houston Rockets mit 118:113 (57:57) und entschieden die Best-of-Seven-Serie damit im sechsten Spiel am Freitag (Ortszeit) für sich. Gegner im Halbfinale, das zugleich das Finale der Western Conference ist, sind entweder die Denver Nuggets oder die Portland Trail Blazers.