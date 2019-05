Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.19

NADA leitet Disziplinarverfahren gegen Eisschnellläufer Lehmann ein

BERLIN (dpa) - Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland leitet ein Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht gegen den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ein.



Das teilte die NADA am Freitag mit. Grund ist ein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Zuvor hatte die ARD-Doping-Redaktion berichtet, dass ein Eisschnellläufer in die Blutdoping-Affäre um den Erfurter Mediziner Mark S. verwickelt sein soll. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft hatte den Namen bislang nicht bestätigt. Lehmann nahm an drei Olympischen Winterspielen teil, beste Platzierung war Rang sieben in der Teamverfolgung in Turin 2006. Zuletzt hatte er im Olympiastützpunkt Berlin als Nachwuchstrainer gearbeitet und war in der vorigen Woche freigestellt worden.

PSG-Star Neymar nach Streit mit Fan für drei Spiele gesperrt

PARIS (dpa) - Fußball-Star Neymar von Meister Paris Saint-Germain ist nach einer Auseinandersetzung mit einem provokanten Fan beim verlorenen Pokalfinale gegen Rennes für drei Spiele gesperrt worden.



Die Strafe trete ab dem 13. Mai in kraft, teilte der Französische Fußballverband am Freitag mit. Für zwei weitere Partien werde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Paris-Saint-Germain hat angekündigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Der Brasilianer Neymar fiel bei dem Spiel Ende April negativ auf, als er einem filmenden Fan auf der Ehrentribüne auf dem Weg zur Siegerehrung erst in den Arm griff und diesem dann ins Gesicht fasste.

VfL Wolfsburg verpflichtet Brasilianer Joao Victor aus Linz

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Brasilianer Joao Victor verpflichtet.



Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Damit folgt der Südamerikaner seinem derzeitigen Trainer Oliver Glasner, der ab dem 1. Juli neuer Trainer des VfL wird. Als Ablösesumme ist ein Betrag zwischen zwei und drei Millionen Euro im Gespräch. Der Angreifer ist nach Kevin Mbabu (Young Boys Bern) der zweite Wolfsburger Neuzugang.

Zeitung: Barça buhlt nach Champions-League-Aus wieder um Griezmann

MADRID/BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat einem Medienbericht zufolge sein Interesse an Frankreichs Weltmeister-Stürmer Antoine Griezmann wieder verstärkt.



Die Clubführung der Katalanen halte die Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro offenbar für «angemessen», um die Offensive mit einem Spieler vom Format des 28 Jahre alten Angreifers von Atlético Madrid zu verstärken, berichtete «Mundo Deportivo» am Freitag. Bereits im vergangenen Sommer hatte Barcelona versucht, Griezmann ins Team zu holen. Er hattte seinen Vertrag beim Ligarivalen Atlético bis 2023 verlängert.

Söderholm warnt Eishockey-Team vor WM-Auftakt: «Man muss liefern»

KOSICE (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm warnt seine Spieler vor dem WM-Auftaktgegner Großbritannien. «Das ist auf keinen Fall ein leichter Gegner.



Ich kann das nicht deutlich genug sagen. Die sind organisiert. Man muss liefern», sagte Söderholm vor dem ersten Spiel der Deutschen bei der Weltmeisterschaft im slowakischen Kosice am Samstag gegen den Aufsteiger. Gegen die Briten ist ein Sieg für das deutsche Team Pflicht, wenn das Ziel Viertelfinale erreicht werden soll. Bereits am Sonntag steht gegen Dänemark das zweite Spiel an.

VfB Stuttgart verpflichtet Sohn von Ex-Bundesligaprofi Klimowicz

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.



Der 18 Jahre alte Argentinier Mateo Klimowicz - Sohn des Ex-Bundesligaprofis Diego Klimowicz - wechselt vom Zweitligisten Instituto AC Córdoba zu den Schwaben und bekommt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist bezahlt 1,5 Millionen Euro Ablöse und hält dafür 90 Prozent der Transferrechte, wie aus einem anfangs der Woche in Argentinien veröffentlichten Dokument hervorgeht.

Entscheidung über Grubauers WM-Teilnahme noch nicht gefallen

KOSICE (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat seine Bereitschaft zur WM-Teilnahme signalisiert.



Der 27 Jahre alte Goalie der Colorado Avalanche könnte nach dem NHL-Playoff-Aus seines Teams am Sonntag in der Slowakei landen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, hieß es beim Deutschen Eishockey-Bund am Freitag. Zunächst stehen für Grubauer noch einige Abschlussgespräche bei seinem Team in Denver an.

NBA-Playoffs: Philadelphia und Portland erzwingen Entscheidungsspiele

PHILADELPHIA (dpa) - Die Philadelphia 76ers um Basketball-Jungstar Ben Simmons haben im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen.



Die Sixers gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das sechste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Toronto Raptors 112:101. Die Portland Trail Blazers konnten mit einem 119:108 über die Denver Nuggets ebenfalls das vorzeitige Playoff-Aus verhindern.