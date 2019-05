Written by: Redaktion DER FARANG | 09/05/2019

Eintracht will gegen Chelsea ein «Fußball-Wunder» schaffen

LONDON (dpa) - Im Spiel des Jahres beim FC Chelsea will Eintracht Frankfurt seine großartige Saison mit dem Einzug ins Endspiel der Fußball-Europa-League vorläufig krönen.

«Wir hoffen, dass die Reise nicht hier endet, sondern uns nach Baku führt», sagte Kapitän David Abraham vor dem Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN). Trainer Adi Hütter setzt in London auf die Rolle des Underdogs. «Vielleicht wäre es schon ein Wunder, wenn es Eintracht Frankfurt ins Finale schaffen könnte. Um dieses Wunder zu schaffen, muss alles aufgehen», sagte er.

Prinz William freut sich auf englisches Champions-League-Finale

LONDON (dpa) - Nach den spektakulären Halbfinal-Auftritten des FC Liverpool und von Tottenham Hotspur in der Champions League freut sich Prinz William auf das Endspiel am 1. Juni in Madrid.

«Zwei englische Mannschaften im Champions-League-Finale!», twitterte William am Mittwochabend über den offiziellen Account des Kensington-Palasts, nachdem sich Tottenham mit einem 3:2 bei Ajax Amsterdam in buchstäblich letzter Minute erstmals den Einzug ins Endspiel gesichert hatte. «Gratulation an die Spurs für ein weiteres unglaubliches Comeback.»

Bayer Leverkusen verpflichtet Nationalspieler Kerem Demirbay

LEVERKUSEN (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay zum Bundesligisten Bayer Leverkusen ist perfekt.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim zu den Rheinländern und erhält in Leverkusen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Den Wechsel bestätigten beide Vereine am Donnerstag. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 28 Millionen Euro.

FC Bayern ohne Neuer nach Leipzig - Martínez fehlt vermutlich auch

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss das Auswärtsspiel gegen RB Leipzig ohne Manuel Neuer und voraussichtlich auch ohne Javi Martínez bestreiten.

«Manuel Neuer ist noch nicht so weit. Er wird nicht mit nach Leipzig fahren», sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Neuer und Kovac hatten nach einem Muskelfaserriss des Torhüters ursprünglich das Comeback für das Leipzig-Spiel angepeilt. Nun hofft der Coach, dass der Fußball-Nationaltorhüter in der kommenden Woche ins Teamtraining einsteigen kann. Den Einsatz von Martínez schloss Kovac für die Partie am Samstag noch nicht aus. Aber nachdem der Spanier im Training am Mittwoch einen Schlag auf die Wade abbekommen hatte, plant der Trainer nicht mit dem Mittelfeldakteur.

Medien: Achim Beierlorzer wird neuer Trainer des 1. FC Köln

KÖLN (dpa) - Fußball-Lehrer Achim Beierlorzer wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung und von «Sport Bild» neuer Trainer des Bundesliga-Rückkehrers 1. FC Köln.

Die Zusage des 51-Jährigen sei längst da, hieß es am Donnerstag. Die Personalie müsse von den zuständigen Gremien der Rheinländer nur noch genehmigt werden. Der FC teilte mit, man kommentiere keine Personalspekulationen. Beierlorzer ist derzeit Chefcoach des Kölner Ligakonkurrenten Jahn Regensburg und tritt am Sonntag mit seiner aktuellen Mannschaft beim Zweitligameister in Köln an.

Nach NHL-Aus: Grubauers WM-Teilnahme soll am Freitag feststehen

KOSICE (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hofft nach dem Playoff-Aus von Philipp Grubauer in der NHL auf eine schnelle WM-Teilnahme des besten deutschen Torhüters.

Ob und wann der 27 Jahre alte Goalie der Colorado Avalanche zur Weltmeisterschaft ins slowakische Kosice nachkommen kann, soll am Freitagmorgen feststehen. Grubauer war am Mittwochabend (Ortszeit) mit Colorado im Playoff-Viertelfinale an San Jose gescheitert war.

Ecclestone noch immer überzeugt: Vettel kann Weltmeister werden

BARCELONA (dpa) - Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone setzt trotz des schwachen Ferrari-Saisonstarts im WM-Titelrennen weiter auf Sebastian Vettel.

«Ich bin weiter davon überzeugt, dass Vettel die Weltmeisterschaft gewinnen kann», sagte der 88 Jahre alte Brite der «Gazzetta dello Sport» (Donnerstag). Vor dem fünften Saisonlauf am Sonntag in Barcelona hat der deutsche Ferrari-Fahrer in der Gesamtwertung bereits 35 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Valtteri Bottas von Mercedes. Die Silberpfeile fuhren in den ersten vier Grand Prix des Jahres jeweils Doppel-Erfolge ein.

Mick Schumacher: «Mit jedem Tag mehr» Bewunderung für Vater Michael

BARCELONA (dpa) - Mick Schumachers Bewunderung für seinen Vater Michael wächst noch immer. «Was er getan hat, war außergewöhnlich.

Das erkenne ich mit jedem Tag mehr», sagte der 20 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters am Donnerstag in Barcelona. Mick Schumacher fährt derzeit in der Nachwuchsklasse Formel 2 und bereitet sich dort auf eine Karriere in der Motorsport-Königsklasse vor. «Meine Erwartung ist derzeit immer die gleiche: Ich will so viel wie möglich lernen und mich weiter verbessern», sagte er. Vater Michael hatte sieben Mal den WM-Titel erobert. Die Formel 2 trägt an diesem Wochenende zwei Läufe auf dem Circuit de Catalunya aus.

Karriereende droht: Erschöpfter Kittel verlässt Rad-Team Katusha

BERLIN (dpa) - «Erschöpft» und ohne Plan B hat Radstar Marcel Kittel das Missverständnis Katusha-Alpecin beendet und seine Profikarriere vorerst gestoppt.

In der schwersten sportlichen Krise gab der Top-Sprinter am Donnerstag die Trennung von seinem Rennstall mitten in der Saison bekannt. Zwei Tage vor seinem 31. Geburtstag kündigte der Thüringer eine Pause auf unbestimmte Zeit an - und womöglich kehrt er überhaupt nicht mehr zurück in den Profi-Rennsport. «In den letzten zwei Monaten hatte ich das Gefühl, erschöpft zu sein. Momentan kann ich nicht auf höchstem Niveau trainieren und Rennen fahren», schrieb Kittel. Es ist nur wenige Jahre her, da war Kittel der weltbeste Sprinter. 14 Etappensiege holte er bislang bei der Tour de France, so viele wie kein anderer Deutscher vor ihm.