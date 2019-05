Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Barça-Fans attackieren Club-Idol Messi nach Debakel in Liverpool

BARCELONA (dpa) - Nach dem 0:4-Debakel des FC Barcelona beim FC Liverpool im Champions-League-Halbfinale haben empörte Fans des spanischen Fußball-Meisters auch Club-Idol Lionel Messi verbal attackiert.



«Mensch, jedes verdammte Jahr das gleiche», schrie nach Medien-Angaben ein Anhänger in der Nacht zum Mittwoch auf dem Liverpooler Flughafen, als der Argentinier durch die Sicherheitskontrollen ging. Messi habe sich kurz zu den protestierenden Fans umgedreht, sei aber von Teambetreuer Pepe Costa zum Weitergehen überredet worden, berichtete die katalanische Sportzeitung «Mundo Deportivo».

FIFA bestätigt Transfersperre für FC Chelsea - Club zieht vor den CAS

LONDON/ZÜRICH (dpa) - Die FIFA hat das Transferverbot für den FC Chelsea bis 2020 wegen des Verstoßes gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger bestätigt.



Die Berufungskommission habe den Einspruch des Premier-League-Clubs und Gegners von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale abgewiesen, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes vom Mittwoch. Außerdem bestätigte das Gremium eine Geldstrafe in Höhe von 600.000 Schweizer Franken (rund 526.000 Euro). Der Verein wird gegen diese Entscheidung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung einlegen.

Nach Schlägerei: Russische Fußballspieler müssen ins Straflager

MOSKAU (dpa) - Die beiden russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind wegen einer Schlägerei zu rund anderthalb Jahren Straflager verurteilt worden.



Sie hätten vorsätzlich andere verletzen wollen, urteilte eine Richterin am Mittwoch in Moskau. Die beiden Fußballer saßen bereits seit Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Sie sollen gemeinsam in Moskau zahlreiche Menschen angegriffen und verletzt haben. Auch zwei Begleiter wurden verurteilt.

Gesperrter Marco Reus am Spielfeldrand: Geldstrafe für den BVB

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Weil sich der gesperrte Kapitän Marco Reus während des Bundesliga-Spiels in Bremen am Spielfeldrand aufhielt, muss Borussia Dortmund 10.000 Euro Geldstrafe bezahlen.



Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch. Das Verfahren gegen Reus wurde zudem mit der Auflage eingestellt, dass der Nationalspieler eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung überweist. Reus hatte sich während des Spiels bei Werder Bremen (2:2) am vergangenen Samstag im Innenraum aufgehalten und auf einer Bank hinter der Ersatzspielerbank Platz genommen, obwohl er mit einer Rot-Sperre für zwei Spiele belegt war.

Kohlschreiber verliert Zweitrundenspiel beim Tennis-Turnier in Madrid

MADRID (dpa) - Auch für Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist das Masters-Turnier in Madrid nach der zweiten Runde beendet.



Der Augsburger Routinier verlor am Mittwoch gegen das US-Talent Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 3:6. Im Falle eines Sieges wäre im Achtelfinale der spanische Sandplatz-Spezialist und Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal der mögliche attraktive Gegner gewesen. Am Dienstag hatte auch Kohlschreibers Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff den Einzug in die Runde der besten 16 verpasst.

Karlsruher SC bestätigt: DFL erteilt Ausnahmegenehmigung für Stadion

KARLSRUHE (dpa) - Der Karlsruher SC darf im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga wie erwartet auch ohne eine Überdachung der Südtribüne Spiele im Wildparkstadion austragen.



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erteilte dem Traditionsclub eine Ausnahmegenehmigung, wie der KSC am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich hatte die DFL vom KSC die Überdachung der Tribüne bis zum 1. September gefordert und damit einen ersten Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt.