Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

«Bild»: Nachwuchstrainer Covic Favorit auf Dardai-Nachfolge

BERLIN (dpa) - Hertha BSC plant bei der Nachfolge für Trainer Pal Dardai der «Bild»-Zeitung zufolge mit Nachwuchscoach Ante Covic.



Der 43 Jahre alte Ex-Profi des Berliner Fußball-Bundesligisten sei Favorit auf den Cheftrainerposten, den der Ungar Dardai nach Saisonende räumen muss. Dem Bericht vom Dienstag zufolge hat sich Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz gegen andere Kandidaten wie den Portugiesen André Villas-Boas und den auch beim FC Schalke 04 gehandelten David Wagner entschieden, weil diese zu teuer seien.

Saison-Aus für Stuttgarts Andreas Beck

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im Endspurt um den Klassenverbleib auf Routinier Andreas Beck verzichten.



Der 32-Jährige habe sich beim 1:3 bei Hertha BSC am vergangenen Samstag einen Meniskus-Einriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Beck werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen. Damit könnte er den Schwaben wohl auch nicht mehr in den möglichen Relegationsspielen Ende Mai helfen.

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen verlängert Vertrag bis 2023

SINSHEIM (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Sportchef Alexander Rosen langfristig um drei Jahre bis 2023 verlängert.



Das teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Rosen war 2013 vom Leiter der Nachwuchsakademie zum Direktor Profi-Fußball befördert worden.

Eishockey-Coach Söderholm benennt Moritz Müller zum WM-Kapitän

MANNHEIM (dpa) - Verteidiger-Routinier Moritz Müller wird das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei als Kapitän anführen.



Das sagte Bundestrainer Toni Söderholm am Dienstag in Mannheim vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die USA (19.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) der Deutschen Presse-Agentur. Der 32-jährige Müller spielt in der Deutschen Eishockey Liga für die Kölner Haie und gehört in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) schon länger zum Kreis der Führungsspieler.

Persönliche Gründe: Kanuslalom-Cheftrainer Trummer tritt zurück

LEIPZIG (dpa) - Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio hat der Cheftrainer der deutschen Slalomkanuten Michael Trummer seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt.



Trummer beteuerte, dass es keine anderen Gründe gebe. Den Zeitpunkt seines Rückzuges habe er bewusst jetzt vor dem Weltcupstart gewählt, um die gerade abgelaufenen nationalen Qualifikationen nicht zu stören. Damit stehen die erfolgsverwöhnten Kanuten, die bei der vergangenen WM in Rio mit zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen extrem erfolgreich waren, vor einer ungewissen Zukunft. Trummer war seit 2001 als Junioren-Bundestrainer und ab 2009 als Cheftrainer tätig.

Früherer Skisprung-Bundestrainer Schuster berät Schlierenzauer

INNSBRUCK (dpa) - Der als Skisprung-Bundestrainer zurückgetretene Werner Schuster berät künftig den kriselnden Olympiasieger Gregor Schlierenzauer.



Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) an diesem Dienstag mit. Der 29 Jahre alte Schlierenzauer schloss damit auch konkret ein sofortiges Karriereende aus, über das immer wieder spekuliert wurde.