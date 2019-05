Written by: Redaktion DER FARANG | 06/05/2019

Casillas nach Infarkt aus Krankenhaus entlassen: «Hatte viel Glück»

PORTO (dpa) - Fünf Tage nach seinem Herzinfarkt ist der spanische Fußball-Torhüter Iker Casillas in Portugal aus dem Krankenhaus entlassen worden.

«Ich muss dankbar sein, ich hatte viel Glück», sagte der Profi des portugiesischen Topclubs FC Porto am Montag unmittelbar nach der Entlassung. Zu seiner Zukunft konnte der Weltmeister von 2010 und zweifache Europameister, der am 20. Mai 38 wird, noch nichts sagen. «Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Das Wichtigste ist aber, dass ich heute hier bin und sagen kann, wie ich mich fühle», meinte Casillas.

Trotz Sperre im Innenraum: DFB ermittelt gegen Marco Reus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der DFB ermittelt gegen Borussia Dortmunds Nationalspieler Marco Reus, weil er trotz seiner Sperre am Samstag beim 2:2 in Bremen am Spielfeldrand saß.

Entsprechende Medienberichte bestätigte ein DFB-Sprecher am Montag in Frankfurt/Main. BVB-Kapitän Reus war für seine Rote Karte im Derby gegen Schalke 04 für zwei Spiele gesperrt worden.

NHL-Torhüter Greiss sagt für Eishockey-WM ab

MANNHEIM (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam muss bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei auf NHL-Torhüter Thomas Greiss verzichten.

Der 33-Jährige habe Bundestrainer Toni Söderholm angeschlagen abgesagt, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Montag in Mannheim mit. Söderholm hatte nach dem Playoff-Aus der New York Islanders in der NHL auf eine Zusage von Greiss gehofft.

Skisprung-Olympiasieger Andreas Kofler beendet seine Karriere

INNSBRUCK (dpa) - Der österreichische Skisprung-Olympiasieger Andreas Kofler beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Karriere.

Dies teilte der Österreichische Skiverband am Montag mit. «Ich blicke auf eine tolle Zeit zurück und habe beim Skispringen viele Freunde gewonnen und Erfolge gefeiert», wird Kofler in der Mitteilung zitiert. Der 34 Jahre alte Tiroler holte in Turin 2006 und in Vancouver 2010 jeweils Olympia-Gold mit der Mannschaft, dazu holte er drei WM-Titel mit dem Team.

Liverpool im Champions-League-Rückspiel gegen Barça ohne Salah

LIVERPOOL (dpa) - Jürgen Klopp muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona ohne seinen Top-Stürmer Mohamed Salah auskommen.

«Leider muss ich bestätigen, dass Mo Salah nicht spielen kann», sagte der Trainer des FC Liverpool am Montag. Der Angreifer war beim 3:2-Sieg bei Newcastle United nach einem Zusammenstoß mit Torwart Martin Dubravka ausgewechselt worden. Neben Salah fehlen Liverpool auch der Ex-Leipziger Naby Keita und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino.

Bundesliga-Stürmer Ji wechselt von Augsburg nach Mainz

AUGSBURG/MAINZ (dpa) - Dong-Won Ji verlässt den FC Augsburg und wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05.

Das teilten die beiden Vereine am Montag mit, nachdem am Wochenende die Augsburger den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten. Der 27 Jahre alte Koreaner erhält in Mainz einen Dreijahresvertrag bis 2022, er ist der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der Stürmer bestritt insgesamt 112 Bundesligaspiele für den FCA und erzielte dabei 13 Tore.

Schiedsrichter-Boss Fröhlich kritisiert Bundesliga-Referees

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der anhaltenden Handspiel-Debatte hat Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich die Bundesliga-Referees erstmals öffentlich kritisiert und akuten Handlungsbedarf eingeräumt.

«Bei den letzten beiden Schiedsrichter-Seminaren haben wir das Handspiel intensiv besprochen - und zwar ohne Graubereiche. Es wurde ganz klar gesagt, was strafbar ist und was nicht. Deshalb sind wir nun irritiert und auch etwas enttäuscht über die unterschiedlichen Entscheidungen in vergleichbaren Situationen», sagte Fröhlich in einem Interview der «Welt» (Montagausgabe).

Drittligist Großaspach trennt sich von Trainer Schnorrenberg

ASPACH (dpa) - Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich zwei Spieltage vor Saisonende in der 3. Fußball-Liga von Trainer Florian Schnorrenberg getrennt.

Der bisherige U19-Trainer Markus Lang soll nun gemeinsam mit Sportvorstand Joannis Koukoutrigas die Mannschaft vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren, wie die SG am Montag mitteilte. Die SG ist derzeit Drittletzter und hat einen Punkt Rückstand auf die Sportfreunde Lotte auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.