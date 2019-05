Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.19

Schalke 04 nach Nullnummer gegen FC Augsburg endgültig gerettet

GELSENKIRCHEN (dpa) - Schalke 04 hat die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga beseitigt.



Durch das 0:0 gegen den schon zuvor geretteten FC Augsburg können die Königsblauen bei sieben Punkten Vorsprung im Saison-Endspurt vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang nicht mehr eingeholt werden. Vor 59 841 Zuschauern zeigten beide Mannschaften eine weitgehend ereignisarme Partie. In der Schlussphase vergab Schalke allerdings einige gute Möglichkeiten zum Sieg. Durch die Nullnummer kletterte Augsburg vor dem Nachmittagsspiel des SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf auf Platz 13. Schalke bleibt mit einem Punkt Rückstand 15.

Auch Aufstiegskandidat Union Berlin verliert - Klassenerhalt für Aue

DÜSSELDORF (dpa) - Auch Mitfavorit 1. FC Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt.



Die Mannschaft von Urs Fischer verlor am 32. Spieltag 1:2 (0:0) bei Darmstadt 98 und verpasste damit den möglichen Sprung auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Dort liegt trotz der 0:2-Niederlage in Bielefeld weiter der SC Paderborn mit 54 Punkten vor Union und dem Hamburger SV (beide 53 Punkte). Der HSV hatte am Samstag 0:3 gegen den FC Ingolstadt verloren. Den Klassenerhalt sicherte sich unterdessen Erzgebirge Aue dank eines 3:1 (0:0)-Sieges bei Jahn Regensburg. Der Tabellenletzte MSV Duisburg erhielt sich durch den 2:0 (0:0)-Erfolg bei Holstein Kiel zumindest die Chance, an den letzten beiden Spieltagen doch noch auf den Relegationsrang 16 zu springen.

Wolfsburger Fußball-Frauen machen drittes Double in Folge perfekt

DÜSSELDORF (dpa) - Vier Tage nach dem DFB-Pokal-Sieg haben die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg das dritte Double in Folge perfekt gemacht.



Das Team von Trainer Stephan Lerch gewann am Sonntag 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim und sicherte damit einen Spieltag vor dem Saisonende auch erneut den Meistertitel. Pia-Sophie Wolter beseitigte mit ihrem Tor in der 43. Minute alle Zweifel am erneuten Triumph auf nationaler Ebene. Dauerrivale FC Bayern München, der am Mittwoch noch ein Nachholspiel gegen Werder Bremen hat, gewann zwar durch die Tore von Fridolina Rolfö (54./89. Minute) und Gina Lewandowski (58.) mit 3:0 (2:0) gegen den SC Freiburg. Doch den Rückstand von sieben Punkten kann München nicht mehr aufholen.

HSV-Sportvorstand Becker zu Wolf-Verbleib: Trennung keine Option

HAMBURG (dpa) - Sportvorstand Ralf Becker vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat eine Trennung von Trainer Hannes Wolf nicht ernsthaft erwogen.



Diese Option habe es nicht gegeben, sagte er am Sonntag. Einen Tag zuvor hatten die Hanseaten mit dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf einstecken müssen. Nach dem siebten Spiel ohne Sieg war mit der Beurlaubung von Wolf gerechnet worden. Doch Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann halten vorerst an dem 38-Jährigen fest.

Audi-Dreifacherfolg in Hockenheim: Rast krönt furiose Aufholjagd

HOCKENHEIM (dpa) - Audi-Pilot René Rast hat den zweiten Lauf der DTM gewonnen. Der Champion von 2017 siegte am Sonntag auf dem Hockenheimring vor seinem Audi-Teamkollegen Nico Müller (Schweiz) sowie BMW-Fahrer Robin Frijns (Niederlande).



Dabei krönte Rast, der am Vortag kurz vor Schluss ausgeschieden war und somit seinen siebten Sieg in Serie verpasste, eine furiose Aufholjagd. Am Samstag hatte der zweimalige Champion Marco Wittmann mit seinem BMW die Audi-Piloten Mike Rockenfeller und Robin Frijns (Niederlande) auf die Plätze verwiesen. Die nächsten beiden Läufe finden in zwei Wochen im belgischen Zolder statt.

Julia Görges verliert Auftaktmatch in Madrid

MADRID (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges ist zum Auftakt des WTA-Turniers in Madrid in der ersten Runde gescheitert.



Die 30-Jährige unterlag am Sonntag der Slowakin Viktoria Kuzmova mit 5:7 und 4:6. Die Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe hatte bereits beim Turnier in Stuttgart aufgrund von Halswirbelproblemen ihr Auftaktspiel nicht beendet. Bei den Herren hat Jan-Lennard Struff die nächste Runde erreicht. Der Warsteiner besiegte am frühen Nachmittag den Australier Nick Kyrgios mit 7:6 (7:4) und 6:4. In der zweiten Runde trifft der 29-Jährige entweder auf den an Nummer neun gesetzten Marin Cilic aus Kroatien oder einen Qualifikanten.

Eberl: Hazard-Wechsel im Sommer nach Dortmund noch nicht beschlossen

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalspielers Thorgan Hazard innerhalb der Fußball-Bundesliga von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund in diesem Sommer ist noch nicht beschlossene Sache.



Auf die Frage, ob es sein könne, dass Hazard in der kommenden Saison in Gladbach spiele und dann 2020 ablösefrei gehe, antwortete Manager Max Eberl im «Doppelpass» bei Sport1 mit einem klaren «Ja». «Die Ablösesumme muss so sein, dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben, der mir in der nächsten Saison höhere Qualität gibt», sagte Eberl. Hazard, Bruder des Chelsea-Stars Eden Hazard, hatte kürzlich in einem belgischen Interview von einer grundsätzlichen Einigung mit Dortmund berichtet, doch die Vereine liegen bei der Ablösesumme wohl weit auseinander.

Ribéry lässt Zukunft nach Bayern offen: «Weiß nicht, wo ich hingehe»

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Profi Franck Ribéry hat offen gelassen, wie es nach dem verkündeten Abschied vom FC Bayern München für ihn im Sommer weitergeht.



«Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiß nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fußball zu spielen», sagte der 36-Jährige am Sonntag in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Er wolle weiterspielen. Aber die Zukunft stehe noch nicht hundertprozentig fest, sagte der Franzose, der zwölf Jahre das Bayern-Trikot trug. Zuletzt war über einen Wechsel in die Türkei zu Galatasaray Istanbul spekuliert worden. Auch Katar war wiederholt ein Thema.

Zenit St. Petersburg sichert sich Meistertitel in Russland

ST. PETERSBURG (dpa) - Zenit St. Petersburg hat sich nach vier Jahren wieder den Titel in der russischen Fußball-Meisterschaft gesichert.



Nach dem 1:1 bei Achmat Grosny erfuhren die Spieler des UEFA-Cup-Siegers von 2008 auf dem Rückflug nach St. Petersburg am Samstagabend von der 0:2-Niederlage von Titelverteidiger Lok Moskau bei Arsenal Tula. In einem bei Twitter vom Verein veröffentlichten Video sind die jubelnden und tanzenden Zenit-Profis an Bord der Maschine zu sehen.

Triathlet Kienle verpasst Podest nach Zeitstrafe beim Saisoneinstieg

ST. GEORGE (dpa) - Sebastian Kienle hat nach einer umstrittenen Zeitstrafe den Sieg und auch einen Podestplatz bei seinem Saisoneinstieg verpasst.



Der Ironman-Weltmeister von 2014 belegte am Samstag beim 70.3 Ironman St. George im US-Bundesstaat Utah den siebten Platz. Der 34 Jahre alte Triathlet aus Mühlacker benötigte für die Distanz von 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen 3:53:28 Stunden.

NBA-Playoffs: Starker Harden lässt Rockets hoffen

HOUSTON (dpa) - In den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA schöpfen die Houston Rockets wieder Hoffnung.



Nach dem 126:121-Erfolg nach Verlängerung gegen den amtierenden Champion Golden State Warriors verkürzen die Rockets in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Trotz einer Verletzung am Auge meldete sich der siebenmalige All-Star James Harden am Samstag (Ortszeit) fit. Sein Einsatz wurde belohnt, denn Harden verbuchte 41 Punkte und war maßgeblich am Heimsieg beteiligt. Auf der Gegenseite genügten die 46 Punkte des starken Kevin Durant nicht, denn seine Mannschaft traf in einer hektischen Schlussphase zu häufig die falschen Entscheidungen.