Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

HSV verpasst Rückkehr auf Aufstiegsränge nach Pleite gegen Ingolstadt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat die Rückkehr auf die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.



Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Samstag gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt mit 0:3 (0:1) und bleibt nach dem 32. Spieltag mit 53 Punkten Vierter. Ingolstadt rückte mit 32 Zählern auf den Relegationsplatz 16 vor. Der 1. FC Heidenheim (49 Punkte) verpasste durch ein 2:3 (1:0) gegen den seit nunmehr acht Spielen ungeschlagenen SV Sandhausen die Chance, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Aufsteiger 1. FC Magdeburg rutschte durch ein 2:4 (0:1) beim VfL Bochum auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

BMW-Pilot Wittmann siegt beim DTM-Saisonauftakt

HOCKENHEIM (dpa) - BMW-Fahrer Marco Wittmann hat das erste Rennen der neuen Saison des Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen.



Der 29 Jahre alte Fürther verwies am Samstag im Regen auf dem Hockenheimring Mike Rockenfeller im Audi mit klarem Vorsprung auf Platz zwei. Der zweimalige DTM-Champion Wittmann war von der Pole Position in den Jahresauftakt gestartet und gab bei schwierigen Bedingungen die Führung bis ins Ziel nicht mehr her. Es war der zwölfte Sieg seiner DTM-Karriere.

Nach CAS-Urteil: Semenya will keine Hormon-Reduzierung vornehmen

DOHA (dpa) - Leichtathletik-Olympiasiegerin Caster Semenya will keine Medikamente nehmen, um ihre Hormonwerte zu reduzieren und weiter über 800 Meter auf Titel- und Medaillenjagd gehen zu dürfen.



«Zur Hölle, nein», antwortete die 28-jährige Südafrikanerin nach dem Sieg beim Diamond-League-Meeting am Freitagabend in Doha auf eine entsprechende Frage. Semenya war zwei Tage nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs zum Startrecht für intersexuelle Athleten im Wüstenstaat die zwei Runden in 1:54,98 Minuten gelaufen. Nach der CAS-Entscheidung wird ab 8. Mai eine Regel des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF gelten. Sie verpflichtet intersexuelle Läufer, einen Testosterongehalt von 5 Nanomol pro Liter Blut nicht zu überschreiten. Damit soll ein Wettbewerbsvorteil verhindert werden.

Zverev-Bezwinger Garin erster Finalist bei Tennisturnier in München

MÜNCHEN (dpa) - Cristian Garin steht als erster Tennisprofi im Endspiel des Sandplatzturniers von München.



Einen Tag nach seinem Erfolg im Viertelfinale über den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev setzte sich der Chilene gegen Marco Cecchinato aus Italien durch. Garin bezwang den French-Open-Halbfinalisten des Vorjahres am Samstag mit 6:2, 6:4 und erreichte das dritte ATP-Endspiel seiner Karriere. Der 22-Jährige trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Spanier Roberto Bautista Agut und Matteo Berrettini. Der Italiener hatte am Freitag Philipp Kohlschreiber, den Rekordsieger der BMW Open, im Viertelfinale geschlagen.

Celtic Glasgow feiert Jubiläum: 50. Meistertitel in Schottland

ABERDEEN (dpa) - Celtic Glasgow hat sich zum 50. Male die schottische Fußballmeisterschaft gesichert.



Der Champion setzte sich am Samstag mit 3:0 (1:0) beim FC Aberdeen durch und ist mit 84 Punkten zwei Spieltage vor Ende der Meisterrunde nicht mehr vom zweitplatzierten Stadtrivalen Glasgow Rangers (72 Punkte) von der Spitze zu verdrängen.

Uerdingen-Investor Ponomarew löscht Twitter-Account wieder

KREFELD (dpa) - Investor und Clubpräsident Michail Ponomarew vom Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen hat seinen Twitteraccount nach nur wenigen Tagen wieder gelöscht.



Das bestätigte der Drittliga-Aufsteiger der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Diese Entscheidung hätten der Verein und Ponomarew gemeinschaftlich getroffen, hieß es. Der russische Geschäftsmann hatte den Account zu Beginn der Woche eröffnet und mit einem Tweet über den nach nur sieben erfolglosen Spielen entlassenen Trainer Norbert Meier für Aufsehen gesorgt. «Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland», lauteten die drei Zeilen.

NHL-Saison für deutsches Islanders-Trio beendet

RALEIGH (dpa) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl haben das vorzeitige Saison-Aus der New York Islanders in den Playoffs der nordamerikanischen Eliteliga NHL nicht mehr abwenden können.



Die 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)-Niederlage am Freitag (Ortszeit) bei den Carolina Hurricanes war die vierte Pleite in der Best-of-Seven-Serie, die dadurch mit 4:0 an Carolina geht. Nachdem sich die Islanders in der ersten Playoff-Runde mit 4:0 gegen Pittsburgh durchgesetzt hatten, waren sie in der zweiten K.-o.-Phase chancenlos.

Theis und die Celtics liegen zurück - Vier Verlängerungen in Portland

BOSTON (dpa) - Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ins Hintertreffen geraten.



Nach der 116:123-Heimniederlage am Freitag (Ortszeit) gegen die Milwaukee Bucks steht es nach drei Spielen in der Best-of-Seven-Serie 1:2. In Portland lieferten sich die gastgebenden Trail Blazers und die Denver Nuggets einen echten Krimi: Erst nach vier Verlängerungen entschieden die Hausherren das dritte Spiel mit 140:137 für sich. Damit gingen sie mit 2:1 in Führung. Es war das zweite NBA-Playoffspiel der Geschichte, das über vier Verlängerungen ging. Auch die Boston Celtics und die Syracuse Nationals duellierten sich 1953 über vier Overtimes.