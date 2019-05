Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

Klopp unterliegt mit Liverpool bei Barça: 0:3 im Halbfinal-Hinspiel

BARCELONA (dpa) - Die Chancen für Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool auf ein erneutes Erreichen des Finals der Fußball-Champions-League sind stark gesunken.



Die Reds unterlagen am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel mit 0:3 (0:1) beim FC Barcelona und müssen sich beim Rückspiel am Dienstag (7. Mai/21.00 Uhr) an der Anfield Road in Liverpool gehörig steigern, um noch die Wende zu schaffen. Stürmer Luis Suarez (26.) und Superstar Lionel Messi (75./82.) schossen die Tore der Gastgeber. Liverpool zog in der vergangenen Saison in das Finale der Königsklasse ein, unterlag aber Seriensieger Real Madrid mit 1:3. Klopp wartet nach dreieinhalb Jahren in Liverpool immer noch auf seinen ersten Titel.

BVB-Sportdirektor Zorc: Gehen mit Trainer Favre in neue Saison

DORTMUND (dpa) - Ungeachtet des Ausgangs im Titelrennen der Fußball-Bundesliga plant Borussia Dortmund langfristig mit Trainer Lucien Favre.



«Wir gehen definitiv mit ihm in die neue Saison», sagte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dem «Kicker», «unabhängig davon, ob wir Meister werden oder nicht.» Der bis 2020 laufende Vertrag solle verlängert werden. «Wir haben ein sehr großes Vertrauensverhältnis und werden Gespräche führen», verriet Zorc dem am Donnerstag erscheinenden Fachmagazin. Zunächst sollen die Vertragsgespräche aber bis nach dem Saisonende vertagt werden.

Spaniens Torwart-Legende Iker Casillas erleidet Herzinfarkt

PORTO (dpa) - Die spanische Torwart-Ikone Iker Casillas hat beim Training am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten.



Das teilte sein Club, der portugiesische Fußball-Meister FC Porto, am Nachmittag auf seiner Homepage mit. Der Zustand des 37-Jährigen, der seit 2015 bei dem Traditionsverein unter Vertrag steht, sei «stabil» und sein Herzproblem «gelöst», hieß es. Im Krankenhaus sei der frühere Welt- und Europameister einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen worden und schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete zuvor die Zeitung «Observador». Casillas falle für den Rest der Saison aus.

Wolfsburg gewinnt zum sechsten Mal den DFB-Pokal der Frauen

KÖLN (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben zum sechsten Mal den DFB-Pokal gewonnen.



Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich am Mittwoch in einem hochklassigen Finale in Köln mit 1:0 (0:0) gegen den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg durch. Vor rund 17 048 Zuschauern im RheinEnergieStadion bescherte Ewa Pajor (55. Minute) dem Titelverteidiger den fünften Cup-Erfolg hintereinander. Die Breisgauerinnen hielten bei ihrer ersten Endspielteilnahme lange gut mit, mussten sich am Ende jedoch den erfahreneren Niedersächsinnen beugen.

Pascal Ackermann gewinnt Radklassiker Eschborn-Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Pascal Ackermann hat den 58. Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen und damit nach acht Jahren wieder für einen deutschen Erfolg gesorgt.



Der 25-Jährige siegte am Maifeiertag nach 187,5 Kilometern im Schlusssprint vor John Degenkolb. Damit beendete Ackermann auch die Siegesserie des Norwegers Alexander Kristoff, der zuletzt viermal in Serie gewonnen hatte. Für den letzten deutschen Sieg an der Alten Oper hatte 2011 Degenkolb gesorgt.

Telekom Baskets Bonn machen großen Schritt Richtung BBL-Playoffs

MÜNCHEN (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben einen großen Schritt im Kampf um den Playoff-Einzug in der Basketball-Bundesliga gemacht.



Das Team von Trainer Chris O'Shea setzte sich am Mittwoch bei den Basketball Löwen aus Braunschweig mit 92:86 (56:41) durch und distanzierte die Niedersachsen auf zwei Punkte. Auch den bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich haben die Bonner gewonnen. Treffsicherster Spieler bei den weiter auf Platz sieben stehenden Baskets war Charles Jackson mit 21 Punkten. Dem Tabellensechsten Ratiopharm Ulm ist die Playoff-Teilnahme nach dem 82:76-Erfolg bei der BG Göttingen nur noch rechnerisch zu nehmen.

Flensburg feiert beim 27:21 über Leipzig den 28. Saisonsieg

FLENSBURG (dpa) - Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den 28. Sieg im 29. Saisonspiel gefeiert.



Gegen den SC DHfK Leipzig gab es am Mittwoch einen 27:21 (16:10)-Heimsieg für den Spitzenreiter, bei dem Marius Steinhauser mit acht Toren der erfolgreichste Werfer war. Für den Tabellen-15. aus Leipzig erzielte Patrick Wiesmach sieben Treffer. Am Samstag tritt die SG mit der Hypothek einer 22:28-Niederlage zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim ungarischen Vertreter Telekom Veszprem an. «Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen», sagte Trainer Maik Machulla bei Sky.

Würzburgs Basketballer verlieren Europe-Cup-Finale

WÜRZBURG (dpa) - Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verpasst und das Finale im viertklassigen FIBA Europe Cup verloren.



Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer unterlag im Rückspiel am Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen Dinamo Sassari mit 79:81 (46:41). Schon im Hinspiel verloren die Unterfranken auf Sardinien mit 84:89. Würzburg hätte als erst fünfter deutscher Verein einen europäischen Titel holen können. ALBA Berlin gewann 1995 den Korac-Cup, der Mitteldeutsche BC (2004), die BG Göttingen (2010) und die Fraport Skyliners aus Frankfurt (2016) waren in unterklassigen Wettbewerben erfolgreich.

Martin-Teamkollege Roglic gewinnt erste Etappe der Tour de Romandie

LA CHAUX-DE-FONDS (dpa) - Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat die erste Etappe der 73. Tour de Romandie gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Der Teamkollege des viermaligen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin aus dem Jumbo-Visma-Rennstall setzte sich am Mittwoch auf der 168,4 Kilometer langen Etappe von Neuchatel nach La Chaux-de-Fonds in der Schweiz durch. Im Sprint siegte der 29-jährige Roglic vor dem Franzosen David Gaudu und dem portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann (Ravensburg) als Elfter. Am Vortag war der Slowene Jan Tratnik im 3,87 Kilometer kurzen Prolog der Schnellste. Tony Martin hatte da einen guten vierten Platz belegt, am Mittwoch konnte sich der 34-Jährige aber nicht im Vorderfeld halten. Die nächste Etappe der anspruchsvollen Rundfahrt führt am Donnerstag von Le Locle über 174 Kilometer nach Morges im Schweizer Kanton Waadt.

Eintracht-Coach Hütter vor Chelsea-Spiel: «Chance nutzen»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter geht mit Respekt, aber auch großer Zuversicht in die Halbfinal-Hinpartie der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen den FC Chelsea.

«Chelsea ist Favorit. Darüber brauchen wir nicht diskutieren», sagte der Österreicher einen Tag vor der Partie. «Aber klar ist: Wenn man im Halbfinale steht, will man seine Chance nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen können.» Die Frankfurter sind am 9. Mai zu Gast beim Premier-League-Club in London.

Saisonvorbereitung der Eintracht in der Schweiz und Österreich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt wird sich im Sommer in der Schweiz und in Österreich auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereiten.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, trifft der DFB-Pokalsieger der vergangenen Spielzeit in der Schweiz im Uhren-Cup auf die Young Boys Bern und den FC Luzern. Danach beziehen die Hessen vom 26. Juli bis 4. August ein zweites Trainingslager in Windischgarsten, bei dem ein Testspiel beim österreichischen Fußball-Regionalligisten FC Wels vereinbart wurde. Trainingsauftautakt der Eintracht wird am 3. Juli sein. Bereits einen Tag später steht eine Partie beim DJK Bad Homburg auf dem Programm.

Fußball-Duell Tottenham-Ajax bricht TV-Rekord in den Niederlanden

AMSTERDAM (dpa) - Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen den Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam hat in den Niederlanden TV-Geschichte geschrieben:Rund 4,1 Millionen Zuschauer sahen den 1:0-Sieg des niederländischen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Einschaltquoten hervorgeht. Noch nie zuvor hatte ein Spiel eines niederländischen Vereins so viele Fernsehzuschauer erreicht.

Rummenigge und Beckenbauer würdigen Hoeneß zum Amtsjubiläum

MÜNCHEN (dpa) - Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge haben Uli Hoeneß am Tag seines Amtsjubiläums beim FC Bayern München gewürdigt.

«Uli Hoeneß ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Das war er als Spieler und das ist er als Manager, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Was der Verein heute ist und für welche Werte er steht, ist zum großen Teil ihm zu verdanken, seinem Fachwissen, seinem Engagement, seiner Kompetenz. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben», sagte Ehrenpräsident Beckenbauer auf der Internetseite des Vereins.

Ter Stegen zum DFB-Duell mit Neuer: Mit Leistung überzeugen

BARCELONA (dpa) - Im Duell mit Weltmeister Manuel Neuer um den Platz im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft will Marc-André ter Stegen weiter mit Taten statt mit Worten überzeugen.

«Ich habe gesagt, dass ich über meine Leistung mich immer wieder empfehlen möchte und dass ich immer wieder zeige, dass ich bereit bin», sagte der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona im Interview des TV-Senders Sky Sport News HD. Bundestrainer Joachim Löw setzt derzeit weiter auf den 33-jährigen Neuer vom FC Bayern München als Nummer eins in der DFB-Auswahl.

Ehemaliger Nationaltorwart René Adler beendet seine Karriere

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorwart René Adler beendet zum Saisonende offiziell seine Karriere.

Dies sagte der 34 Jahre alte Profi von Bundesligist FSV Mainz 05 dem Magazin «Stern» (Donnerstag). «Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da, es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf», sagte Adler in dem Gespräch, von dem der Stern bereits am Mittwoch Auszüge veröffentlichte. Adler stand am 29. April 2018, also vor fast genau einem Jahr, letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog er sich eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu.

Auftaktsieg für ATP-Weltmeister Alexander Zverev in München

MÜNCHEN (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in München sein Auftaktspiel gewonnen.

Der an Nummer eins gesetzte ATP-Weltmeister besiegte nach einem Freilos in Runde eins am Mittwoch den Argentinier Juan Ignacio Londero in 64 Minuten mit 7:5 und 6:1. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistendritte auf den ungesetzten Chilenen Cristian Garin. Der 22-jährige Zverev strebt in München seinen dritten Turniersieg nacheinander an.

Kein neues Format für Formel-1-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Die Formel 1 hat Pläne für ein neues Format der Qualifikation vorerst verworfen.

Auch 2020 soll es keinen zusätzlichen vierten Durchgang bei der Jagd nach den besten Startplätzen für die Rennen geben. Dies geht aus dem sportlichen Regelwerk für die kommende Saison hervor, das der Weltverband FIA auf seiner Internetseite veröffentlichte. Es bleibt demnach beim aktuellen Format mit drei Qualifikationsabschnitten. In den ersten beiden scheiden je fünf Fahrer aus, zum Abschluss fahren die verbliebenen zehn Piloten um die Pole Position.

Beachvolleyballerinnen Ludwig/Kozuch mit Gruppensieg in Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (dpa) - Das neue deutsche Beachvolleyball-Nationalduo Laura Ludwig und Margareta Kozuch hat sich in Kuala Lumpur mit zwei Siegen in der Gruppenphase souverän für die K.o.-Runde qualifiziert.

Olympiasiegerin Ludwig und die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Kozuch setzten sich am Mittwoch zunächst gegen Inna Machno/Iryna Machno aus der Ukraine mit 2:0 (21:19, 21:13) durch. Anschließend gab es beim Drei-Sterne-Welttourturnier in Malaysia auch gegen Ingrid Lunde/Oda Ulveseth aus Norwegen ein klares 2:0 (21:12, 21:16), das den direkten Weg ins Achtelfinale ebnete. Das erst im Januar zusammengestellte Team Ludwig/Kozuch hatte bei seiner Premiere beim höherklassigen Turnier im chinesischen Xiamen in der Vorwoche noch zwei Niederlagen hinnehmen müssen und war früh ausgeschieden.