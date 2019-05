Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

Martin-Teamkollege Roglic gewinnt erste Etappe der Tour de Romandie

La Chaux-de-Fonds (dpa) - Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat die erste Etappe der 73. Tour de Romandie gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.



Der Teamkollege des viermaligen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin aus dem Jumbo-Visma-Rennstall setzte sich am Mittwoch auf der 168,4 Kilometer langen Etappe von Neuchatel nach La Chaux-de-Fonds in der Schweiz durch. Im Sprint siegte der 29-jährige Roglic vor dem Franzosen David Gaudu und dem portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann (Ravensburg) als Elfter. Am Vortag war der Slowene Jan Tratnik im 3,87 Kilometer kurzen Prolog der Schnellste. Tony Martin hatte da einen guten vierten Platz belegt, am Mittwoch konnte sich der 34-Jährige aber nicht im Vorderfeld halten. Die nächste Etappe der anspruchsvollen Rundfahrt führt am Donnerstag von Le Locle über 174 Kilometer nach Morges im Schweizer Kanton Waadt.

Eintracht-Coach Hütter vor Chelsea-Spiel: «Chance nutzen»



FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter geht mit Respekt, aber auch großer Zuversicht in die Halbfinal-Hinpartie der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen den FC Chelsea.

«Chelsea ist Favorit. Darüber brauchen wir nicht diskutieren», sagte der Österreicher einen Tag vor der Partie. «Aber klar ist: Wenn man im Halbfinale steht, will man seine Chance nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen können.» Die Frankfurter sind am 9. Mai zu Gast beim Premier-League-Club in London.

Saisonvorbereitung der Eintracht in der Schweiz und Österreich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt wird sich im Sommer in der Schweiz und in Österreich auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereiten.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, trifft der DFB-Pokalsieger der vergangenen Spielzeit in der Schweiz im Uhren-Cup auf die Young Boys Bern und den FC Luzern. Danach beziehen die Hessen vom 26. Juli bis 4. August ein zweites Trainingslager in Windischgarsten, bei dem ein Testspiel beim österreichischen Fußball-Regionalligisten FC Wels vereinbart wurde. Trainingsauftautakt der Eintracht wird am 3. Juli sein. Bereits einen Tag später steht eine Partie beim DJK Bad Homburg auf dem Programm.

Fußball-Duell Tottenham-Ajax bricht TV-Rekord in den Niederlanden

AMSTERDAM (dpa) - Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen den Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam hat in den Niederlanden TV-Geschichte geschrieben:

Rund 4,1 Millionen Zuschauer sahen den 1:0-Sieg des niederländischen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Einschaltquoten hervorgeht. Noch nie zuvor hatte ein Spiel eines niederländischen Vereins so viele Fernsehzuschauer erreicht.

Rummenigge und Beckenbauer würdigen Hoeneß zum Amtsjubiläum

MÜNCHEN (dpa) - Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge haben Uli Hoeneß am Tag seines Amtsjubiläums beim FC Bayern München gewürdigt.

«Uli Hoeneß ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Das war er als Spieler und das ist er als Manager, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Was der Verein heute ist und für welche Werte er steht, ist zum großen Teil ihm zu verdanken, seinem Fachwissen, seinem Engagement, seiner Kompetenz. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben», sagte Ehrenpräsident Beckenbauer auf der Internetseite des Vereins.

Ter Stegen zum DFB-Duell mit Neuer: Mit Leistung überzeugen

BARCELONA (dpa) - Im Duell mit Weltmeister Manuel Neuer um den Platz im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft will Marc-André ter Stegen weiter mit Taten statt mit Worten überzeugen.

«Ich habe gesagt, dass ich über meine Leistung mich immer wieder empfehlen möchte und dass ich immer wieder zeige, dass ich bereit bin», sagte der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona im Interview des TV-Senders Sky Sport News HD. Bundestrainer Joachim Löw setzt derzeit weiter auf den 33-jährigen Neuer vom FC Bayern München als Nummer eins in der DFB-Auswahl.

Ehemaliger Nationaltorwart René Adler beendet seine Karriere

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorwart René Adler beendet zum Saisonende offiziell seine Karriere.

Dies sagte der 34 Jahre alte Profi von Bundesligist FSV Mainz 05 dem Magazin «Stern» (Donnerstag). «Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da, es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf», sagte Adler in dem Gespräch, von dem der Stern bereits am Mittwoch Auszüge veröffentlichte. Adler stand am 29. April 2018, also vor fast genau einem Jahr, letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog er sich eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu.

Auftaktsieg für ATP-Weltmeister Alexander Zverev in München

MÜNCHEN (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in München sein Auftaktspiel gewonnen.

Der an Nummer eins gesetzte ATP-Weltmeister besiegte nach einem Freilos in Runde eins am Mittwoch den Argentinier Juan Ignacio Londero in 64 Minuten mit 7:5 und 6:1. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistendritte auf den ungesetzten Chilenen Cristian Garin. Der 22-jährige Zverev strebt in München seinen dritten Turniersieg nacheinander an.

Kein neues Format für Formel-1-Qualifikation

BERLIN (dpa) - Die Formel 1 hat Pläne für ein neues Format der Qualifikation vorerst verworfen.

Auch 2020 soll es keinen zusätzlichen vierten Durchgang bei der Jagd nach den besten Startplätzen für die Rennen geben. Dies geht aus dem sportlichen Regelwerk für die kommende Saison hervor, das der Weltverband FIA auf seiner Internetseite veröffentlichte. Es bleibt demnach beim aktuellen Format mit drei Qualifikationsabschnitten. In den ersten beiden scheiden je fünf Fahrer aus, zum Abschluss fahren die verbliebenen zehn Piloten um die Pole Position.

Beachvolleyballerinnen Ludwig/Kozuch mit Gruppensieg in Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (dpa) - Das neue deutsche Beachvolleyball-Nationalduo Laura Ludwig und Margareta Kozuch hat sich in Kuala Lumpur mit zwei Siegen in der Gruppenphase souverän für die K.o.-Runde qualifiziert.

Olympiasiegerin Ludwig und die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Kozuch setzten sich am Mittwoch zunächst gegen Inna Machno/Iryna Machno aus der Ukraine mit 2:0 (21:19, 21:13) durch. Anschließend gab es beim Drei-Sterne-Welttourturnier in Malaysia auch gegen Ingrid Lunde/Oda Ulveseth aus Norwegen ein klares 2:0 (21:12, 21:16), das den direkten Weg ins Achtelfinale ebnete. Das erst im Januar zusammengestellte Team Ludwig/Kozuch hatte bei seiner Premiere beim höherklassigen Turnier im chinesischen Xiamen in der Vorwoche noch zwei Niederlagen hinnehmen müssen und war früh ausgeschieden.