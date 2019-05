Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

Ajax vor erstem Champions-League-Finale seit 1996 - 1:0 bei den Spurs

LONDON (dpa) - Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam steht dicht vor seinem ersten Champions-League-Endspiel seit 1996.



Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag gewann am Dienstag das Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) und geht damit als Final-Favorit in das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Donny van de Beek (15. Minute) erzielte den Ajax-Siegtreffer. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch der FC Barcelona und der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp gegenüber.

Tuchel verliert mit PSG erneut - vier Pleiten aus fünf Spielen

MONTPELLIER (dpa) - Nächste Pleite für Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain:



Drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale kassierte das bereits als französischer Meister feststehende Starensemble um Neymar und Co. am Dienstag eine 2:3 (1:1)-Niederlage beim SC Montpellier. Es war bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zwar liegt PSG mit 16 Punkten Vorsprung weiter souverän an der Tabellenspitze, die Niederlagenserie dürfte den reichen Clubbesitzern aber kaum gefallen.

1. FC Kaiserslautern vor Einigung mit Investor aus Luxemburg

KAISERSLAUTERN (dpa) - Der finanziell angeschlagene Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht vor einer Einigung mit dem luxemburgischen Investor Flavio Becca.



An diesem Dienstag trafen der Beiratsvorsitzende Patrick Banf und die Geschäftsführung um Martin Bader und Michael Klatt zu abschließenden Gesprächen mit dem Immobilienkaufmann zusammen. Die finanziellen Mittel benötigen die Pfälzer dringend. Bis Ende Mai müssen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Mittel in Millionenhöhe nachgewiesen werden, um eine Drittliga-Lizenz für die kommende Saison zu erhalten.

Nach Zverev und Kohlschreiber: Auch Molleker in München weiter

MÜNCHEN (dpa) - Nach Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber hat Rudi Molleker als dritter deutscher Tennisprofi das Achtelfinale des ATP-Turniers in München erreicht.



Der 18 Jahre alte Berliner schlug am Dienstagabend Marius Copil aus Rumänien mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Er trifft nun auf den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Neben Molleker hatte nur Rekordsieger Kohlschreiber sein Duell in der ersten Runde des Sandplatzevents gewonnen. Der topgesetzte Zverev steht dank eines Freiloses im Achtelfinale. Vier andere deutsche Starter waren dagegen am Dienstag ausgeschieden.

Martin im Prolog der Tour de Romandie auf Platz vier - Tratnik siegt

NEUCHATEL (dpa) - Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist mit einem guten vierten Platz in die 73. Tour de Romandie gestartet.



Der 34-Jährige benötigte für den 3,87 Kilometer langen Prolog 5:10 Minuten und war damit nur vier Sekunden langsamer als der Slowene Jan Tratnik. Platz zwei belegte Martins Teamkollege Primoz Roglic mit einem Rückstand von einer Sekunde. Der britische Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas landete direkt hinter Martin auf dem fünften Platz und erzielte damit seine beste Platzierung in dieser Saison. Die anspruchsvolle Rundfahrt mit vielen Höhenmetern wird am Mittwoch mit der ersten Etappe von Neuchatel nach La-Chaux-de-Fonds über 168,4 Kilometer fortgesetzt.

Bayerns Basketballer gewinnen BBL-Hauptrunde - Sieg gegen Bamberg

MÜNCHEN (dpa) - Zwei Tage nach dem Erfolg im Spitzenspiel bei ALBA Berlin haben die Basketballer des FC Bayern den nächsten Topgegner in der Bundesliga bezwungen und somit bereits am 31. Spieltag den Gewinn der Hauptrunde perfekt gemacht.



Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend mit 85:78 (44:42) gegen den Pokalsieger Brose Bamberg durch. Der Tabellendritte ALBA Berlin hat beim abstiegsbedrohten Science City Jena einen knappen 81:77-Auswärtssieg gefeiert.

Hamburg Towers steigen in die Basketball-Bundesliga auf

CHEMNITZ/HAMBURG (dpa) - Die Hamburg Towers sind zum ersten Mal in ihrer Clubgeschichte in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen.



Der Außenseiter setzte sich am Dienstagabend im fünften und entscheidenden Playoff-Halbfinale der ProA mit 78:72 beim Hauptrunden-Sieger Niners Chemnitz durch.

WADA erhält fast 2300 Dopingproben aus Moskauer Labor

MONTRÉAL (dpa) - Dreieinhalb Monate nach den Analysedaten haben Experten der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) auch tausende Dopingproben aus dem Moskauer Labor für ihre weiteren Ermittlungen erhalten.



Dem fünfköpfigen Team seien insgesamt 2262 Proben übergeben worden, teilte die WADA am Dienstag mit. Insgesamt wurden demnach 4524 Fläschchen von A- und B-Proben sichergestellt. Diese sollen nun in einem von der WADA akkreditierten Labor außerhalb Russlands analysiert werden. WADA-Experten hatten Mitte Januar 2019 zunächst die Doping-Daten im Moskauer Analyselabor erfolgreich kopiert und gesichert. Der Autorisierungsprozess für diese Daten, teilte die WADA am Dienstag ebenfalls mit, stehe kurz vor dem Abschluss.

Trainer David Wagner neuer Favorit bei Schalke



GELSENKIRCHEN (dpa) - David Wagner ist Medienberichten zufolge neuer Top-Kandidat für den Posten als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.



Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll sich der 47-Jährige, der 1997 zum Kader des damaligen UEFA-Cup-Siegers zählte, mit Sportvorstand Jochen Schneider grundsätzlich einig und beim Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies bereits vorstellig geworden sein. Die Funke Mediengruppe berichtet, Wagner habe den bisherigen Top-Kandidaten Dieter Hecking überholt.

Saison-Aus für Rüdiger: Knie-Operation bei Nationalverteidiger

LONDON (dpa) - Für Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist die Saison vorzeitig beendet.



Der 26 Jahre alte Abwehrspieler des FC Chelsea muss sich nach dpa-Informationen einer Operation am Knie unterziehen. Rüdiger fällt damit nicht nur für die beiden Europa-League-Halbfinals der Londoner gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt an diesem und kommenden Donnerstag. Er fehlt auch bei den EM-Qualifikationsspielen am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland.

Söderholm plant ohne Endras und aus den Birken für Eishockey-WM

MANNHEIM/MÜNCHEN (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm plant überraschend ohne Mannheims Meister-Torhüter Dennis Endras und Olympia-Rückhalt Danny aus den Birken für die Weltmeisterschaft im Mai.



Die beiden Torhüter der DEL-Finalisten fehlen im Aufgebot für die letzte Vorbereitungsphase. Unerwartet hält Söderholm vor dem letzten Testspiel am 7. Mai in Mannheim gegen die USA am Torhüter-Trio Niklas Treutle, Mathias Niederberger und Dustin Strahlmeier fest.

Struff und Marterer mit Erstrunden-Aus bei Turnier in München

MÜNCHEN (dpa) - Jan-Lennard Struff ist beim Tennisturnier in München überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.



Der Davis-Cup-Spieler scheiterte am Dienstag gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro deutlich mit 1:6, 1:6. In nur 51 Minuten kassierte der 29 Jahre alte Warsteiner die Pleite nach einer bislang überzeugenden Saison. Auch Maximilian Marterer schied aus. Der 23 Jahre alte Nürnberger, im Vorjahr noch Halbfinalist bei dem Sandplatzevent, verlor am Dienstag gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero mit 2:6, 6:4, 2:6.

Petkovic und Barthel scheiden bei Tennis-Turnier in Prag aus

PRAG (dpa) - Die beiden Tennisspielerinnen Andrea Petkovic und Mona Barthel sind beim WTA-Turnier in Prag zum Auftakt ausgeschieden und haben ein direktes Duell verpasst.



Die Darmstädterin Petkovic unterlag am Dienstag in der ersten Runde der US-Amerikanerin Jessica Pegula 4:6, 7:6 (9:7), 3:6. Die Neumünsteranerin Barthel zog gegen die an eins gesetzte Tschechin Barbora Strycova 4:6, 2:6 den Kürzeren. Hätten Petkovic und Barthel gewonnen, wären sie im Achtelfinale aufeinandergetroffen.

Zäsur und Neuanfang: DTM fährt um die Zukunft

BERLIN (dpa) -Nach dem Ausstieg von Mercedes drohte der DTM das Ende. Ein Neueinsteiger und ein technischer Umbruch lassen die Rennserie vor dem Beginn der neuen Saison auf das Überleben hoffen.



Die DTM fährt zum Start ihrer 20. Saison seit der Neugründung einer ungewissen Zukunft entgegen. Nach dem Ausstieg des langjährigen Herstellers Mercedes konnte die traditionsreiche Rennserie das Aus gerade noch abwenden, weil Aston Martin sich als dritter Hersteller zu Audi und BMW im Deutschen Tourenwagen Masters hinzugesellte. «Ich bin sehr froh über den Einstieg von Aston Martin. Ohne sie wäre es schwierig geworden, die Serie aufrecht zu erhalten. Das kommende Jahr ist deshalb sehr wichtig, die Weichen zu stellen», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass der Deutschen Presse-Agentur vor den Auftaktrennen am Wochenende in Hockenheim.