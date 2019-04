Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

Nur 2:2 gegen Bielefeld - MSV Duisburg taumelt Abstieg entgegen

DUISBURG (dpa) - Der vierte Absturz des MSV Duisburg in die Drittklassigkeit ist fast nicht mehr zu verhindern.



Der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga kam am Montagabend zum Abschluss des 31. Spieltags nur zu einem 2:2 (1:1) gegen Arminia Bielefeld. Da die Rivalen aus Sandhausen, Magdeburg und Ingolstadt ihre Spiele am Wochenende allesamt gewonnen hatten, ist das Unentschieden für den MSV zu wenig. Andreas Voglsammer (7./61./Foulstrafstoß) traf für die Gäste aus Ostwestfalen; Stanislav Iljutcenko (20.) und Kevin Wolze (68.) bewahrten den seit sieben Spielen sieglosen MSV zumindest vor der Niederlage.

Bayern-Profi James muss wegen Muskelverhärtung pausieren

MÜNCHEN (dpa) - Offensivspieler James Rodríguez vom FC Bayern hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg eine Muskelverhärtung zugezogen und kann in den kommenden Tagen nicht trainieren.



Wie die Münchner am Tag nach dem 1:1 (0:0) im Derby mitteilten, wird der 27- Jährige dem Tabellenführer aber «wohl zeitnah» wieder zur Verfügung stehen. Dies sei das Ergebnis einer Untersuchung beim Vereinsarzt am Montag gewesen. James hatte sich seinem Trainer Niko Kovac zufolge in Nürnberg kurz nach seiner Einwechslung (57. Minute) an der Wade verletzt und musste nur eine Viertelstunde später wieder vom Platz.

Borussia Mönchengladbach macht Verlust von 3,64 Millionen Euro

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat ein Geschäftsjahr erstmals seit 2011 mit einem Verlust abgeschlossen.



In der Bilanz des Vereins für 2018 steht ein Minus nach Steuern von 3,64 Millionen Euro. «Wir sind gesund, aber nicht reich», sagte Geschäftsführer Stephan Schippers am Montagabend auf der Mitgliederversammlung des fünfmaligen deutschen Meisters. Im operativen Geschäft sei die Borussia schuldenfrei, betonte Schippers. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 betrug rund 173 Millionen Euro. Die Ausgaben beliefen sich auf knapp 176 Millionen Euro.

Nach 2:0 gegen Kaiserslautern: Wehen Wiesbaden träumt vom Aufstieg

WIESBADEN (dpa) - Dem SV Wehen Wiesbaden ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg gelungen.



Der Fußball-Drittligist besiegte den 1. FC Kaiserslautern am Montagabend mit 2:0 (2:0) und kletterte damit auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Vor 7544 Zuschauern erzielten Patrick Schönfeld (19. Minute) und der ehemalige Lauterer Nicklas Shipnoski (23.) die Treffer zum Heimerfolg. Mit einem Zähler Vorsprung auf den Viertplatzierten Halleschen FC hat der SV Wehen die Aufstiegschance nun in der eigenen Hand.

Eishockey-Vizemeister Red Bull München holt DEG-Stürmer Gogulla

MÜNCHEN (dpa) - Der EHC Red Bull München hat den langjährigen Nationalspieler Philip Gogulla verpflichtet.



Der 31-Jährige, der jüngst zum «Stürmer des Jahres» in der Deutschen Eishockey Liga gewählt worden war, soll die Münchner nach der Niederlage im Playoff-Finale gegen die Adler Mannheim wieder zum Titel schießen. Gogulla ist seit 2004 in der DEL aktiv und kommt in 799 Partien vor allem für die Kölner Haie auf 201 Tore und 336 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm für die Düsseldorfer EG in 59 Partien 27 Tore und 30 Vorlagen.

Schach-Weltmeister Carlsen gewinnt Top-Turnier in Baden-Baden

BADEN-BADEN (dpa) - Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat seine Vormachtstellung eindrucksvoll untermauert und das bedeutendste Turnier in Deutschland souverän gewonnen.



Der 28 Jahre alte Norweger dominierte das Elitefeld bei der Grenke Chess Classic in Baden-Baden mit 7,5 Punkten aus neun Partien. «Die letzten Tage waren einfach ein Traum», sagte Carlsen am Montagabend. Vize-Weltmeister Fabiano Caruana konnte als einzige Spieler einigermaßen mithalten. Der Amerikaner wurde hinter Carlsen mit 6,0 Punkten Zweiter vor Arkadij Naiditsch (Aserbaidschan/5,0).

Nürnberg Falcons schaffen Aufstieg in Basketball-Bundesliga

NÜRNBERG (dpa) - Die Basketballer der Nürnberg Falcons haben den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.



Die Mannschaft von Trainer Ralph Junge bezwang die MLP Academics Heidelberg am Montag in einem packenden Duell mit 85:79 (36:42) und feierte damit im vierten Spiel der Halbfinalserie den nötigen dritten Sieg. Ishmail Wainright führte die Gastgeber mit 19 Punkten an.

DFB-Sportgericht: Zwei Spiele Sperre für Dortmunds Kapitän Marco Reus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zwei Spiele Sperre für Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus, drei für seinen Teamkollegen Marius Wolf: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat am Montag die beiden Profis des Bundesliga-Zweiten für ihre Roten Karten beim 2:4 im Derby gegen Schalke 04 bestraft.



Damit fehlt Nationalspieler Reus dem Bayern-Verfolger nicht nur am Samstag in der Partie in Bremen, sondern auch noch am 11. Mai gegen Fortuna Düsseldorf. Für Angreifer Wolf ist die Saison beendet. Der BVB bestreitet sein letztes Spiel am 18. Mai in Mönchengladbach.

CAS gibt Urteil im Fall Semenya am Mittwoch bekannt

LAUSANNE (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird an diesem Mittwoch um 12.00 Uhr sein Urteil im Fall der zweimaligen 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya bekanntgeben.



Dies teilte die im schweizerischen Lausanne ansässige höchste Sportrechtsinstanz am Montag mit. Die Südafrikanerin steht seit Jahren im Mittelpunkt einer Debatte über Hyperandrogenismus und Intersexualität. Die dreimalige 800-Meter-Weltmeisterin wehrte sich vor dem CAS gegen eine IAAF-Regel, die Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen vorsieht.

Van Dijk zum Spieler des Jahres in England gewählt

LONDON (dpa) - Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist von seinen Liga-Kollegen zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden.



Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association ausgezeichnet. Er ist der erste Abwehrspieler seit 2004, der die Trophäe erhält - und der vierte überhaupt. Im Vorjahr hatte sich bei der Abstimmung unter den Fußball-Profis der englischen Eliteklasse sein Mannschaftskollege Mohamed Salah durchgesetzt.

Christian Ziege übernimmt Team in Österreichs Regionalliga

SAALFELDEN (dpa) - Der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Ziege ist neuer Trainer des österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden.



Wie der Verein am Montag bei Facebook mitteilte, übernimmt der Europameister von 1996 das Amt bis zum Ende der Saison. Der 47-Jährige kennt den Verein und das Umfeld, weil sein Sohn Alessandro seit vergangenem Sommer dort spielt. Ziege spielte als Aktiver bei Top-Vereinen wie dem FC Bayern München, AC Mailand, Liverpool und Tottenham. Für die DFB-Auswahl lief er 72 Mal auf.

Kevin-Prince Boateng: Bei Champions-League-Triumph «bin ich weg»

BARCELONA/FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei einem Triumph des FC Barcelona in der Königsklasse will es Kevin-Prince Boateng langsamer angehen lassen.



«Wenn ich die Champions League gewonnen habe, bin ich auf jeden Fall weg. Dann gehe ich irgendwo noch zwei oder drei Jahre kicken», sagte der gebürtige Berliner und frühere Bundesliga-Profi in einem Interview des Bezahlsenders DAZN. Boateng, der lange als Enfant terrible im Profifußball galt, möchte nach seiner Karriere Spielerberater werden. Der FC Barcelona tritt am Mittwoch im Champions-League-Halbfinale beim FC Liverpool an.

Chelseas Rüdiger fällt in Europa League gegen Frankfurt wohl aus

LONDON (dpa) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger wird seinem Club FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Eintracht Frankfurt wohl fehlen.



«Er fällt wahrscheinlich für Donnerstag aus», sagte Chelsea-Trainer Maurizio Sarri nach dem 1:1 bei Manchester United am Sonntag. Rüdiger hatte sich in der Partie eine Knieverletzung zugezogen und musste in der 65. Minute ausgewechselt werden. Chelsea tritt am Donnerstag (21.00/RTL) in Frankfurt zum Hinspiel an und empfängt die Hessen eine Woche später in London.

Golf-Duo Rahm/Palmer gewinnt Teamwettbewerb der PGA-Tour

AVONDALE (dpa) - Spaniens Golf-Ass Jon Rahm hat zusammen mit Ryan Palmer aus den USA in Avondale den Teamwettbewerb der amerikanischen PGA-Tour gewonnen.



Das Duo setzte sich am Sonntag (Ortszeit) nach vier Runden mit insgesamt 262 Schlägen im TPC Louisiana in der Nähe von New Orleans gegen die europäischen Ryder-Cup-Stars Sergio Garcia (Spanien) und Tommy Fleetwood (England/265) durch. Bei dem mit 7,3 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb beendete Alex Cejka das Turnier zusammen mit seinem US-Partner Alex Prugh auf dem geteilten 13. Platz.

Tennisspielerin Maria bei Turnier in Rabat in erster Runde raus

RABAT (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Marokkos Hauptstadt Rabat gleich in der ersten Runde ausgeschieden.



Die in Florida lebende Weltranglisten-60. verlor am Montag 4:6, 2:6 gegen Isabella Schinikowa aus Bulgarien. Die 27-Jährige ist derzeit die Nummer 220 der Welt und steht nur dank einer Wildcard im Hauptfeld des mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers.

Boll und Ovtcharov fallen in der Tischtennis-Weltrangliste zurück

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov sind in der Weltrangliste nach ihrem vorzeitigen Ausscheiden bei der WM in Budapest leicht zurückgefallen.



Boll ist als bester deutscher und europäischer Spieler nur noch Siebter statt vorher Fünfter. Ovtcharov fiel in der am Montag neu veröffentlichten Rangfolge vom 12. auf den 15. Platz zurück. Den größten Sprung in der Weltrangliste machte der alte und neue Weltmeister Ma Long aus China, der sich vom elften auf den fünften Rang verbesserte.

Grubauer gewinnt mit Colorado Spiel zwei im NHL-Playoff-Viertelfinale

SAN JOSE (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche haben sich im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen NHL mit einem Auswärtserfolg zurückgemeldet.



Die Avs gewannen am Sonntag (Ortszeit) das zweite Spiel der Best-of- Seven-Serie gegen die San Jose Sharks 4:3 (0:1, 2:0, 2:2). Der Rosenheimer überzeugte mit starken 31 Paraden im Tor der Gäste.