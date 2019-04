Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

Nach 1:1 in Nürnberg: Bayern nun zwei Punkte vor Verfolger Dortmund

NÜRNBERG (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat die erhoffte Vorentscheidung im Titelkampf der Bundesliga überraschend verpasst.



Der Spitzenreiter kam beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg am Sonntagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und konnte damit den Patzer von Verfolger Borussia Dortmund beim 2:4 im Revierderby gegen Schalke nicht komplett nutzen. Bei einem Sieg hätten die Münchner drei Spieltage vor Saisonschluss bereits vier Punkte Vorsprung auf den BVB gehabt - nun sind es zwei.

Kvitova gewinnt Stuttgarter Turnier - Serie im Damen-Tennis beendet

STUTTGART (dpa) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat das Sandplatz-Turnier in Stuttgart gewonnen und damit eine ungewöhnliche Serie im Damen-Tennis beendet.



Dank des 6:3, 7:6 (7:2) im Endspiel gegen die Estin Anett Kontaveit feierte die Tschechin als erste Spielerin in diesem Jahr ihren zweiten Titel. 20 Turniere sind bis zu diesem Sonntag bereits gespielt.

Real Madrid blamiert sich beim Letzten - Rang drei trotzdem sicher

MADRID (dpa) - Trotz einer peinlichen Niederlage beim Tabellenletzten Rayo Vallecano hat Real Madrid die erneute Qualifikation für die Champions League vorzeitig sicher.



Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos unterlagen am Sonntagabend beim Letzten der spanischen Fußball-Meisterschaft 0:1 (0:1). Weil zuvor aber die Verfolger FC Sevilla und FC Getafe patzten, kann Real drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von Rang drei verdrängt werden. Nach einem Foul des Ex-rankfurters Jesus Vallejo entschied der Schiedsrichter mit Hilfe des Video-Assistenten auf Elfmeter, den Adrian Embarba zum Siegtreffer für den Außenseiterverwandelte (23. Minute).

Watzke und Zorc widersprechen BVB-Coach Favre: Keine Kapitulation

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat den Aussagen von BVB-Trainer Lucien Favre zur angeblich schon verspielten Meisterschaft deutlich widersprochen.



«Wir geben erst dann auf, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Das ist unsere Verpflichtung den Fans gegenüber», sagte Watzke am Sonntag dem «Kicker». Ohne Kampf zu kapitulieren, komme für ihn nicht in Frage. Favre hatte nach der demütigenden 2:4-Niederlage im Ruhrderby gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 Klartext geredet. «Der Titel ist verspielt», sagte der Dortmunder Trainer und erklärte den FC Bayern im Fernduell um die Meisterschaft vorzeitig zum Sieger.

NBA-Playoffs: Theis und Boston starten mit Sieg ins Viertelfinale

MILWAUKEE (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben zum Viertelfinal-Auftakt in den Playoffs der nordamerikanischen NBA einen wichtigen Auswärtserfolg geholt.



Das Team um Starspieler Kyrie Irving konnte sich am Sonntag im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 112:90 (52:50) bei den an Nummer eins gesetzten Milwaukee Bucks durchsetzen. Der 27-jährige Theis erzielte vier Punkte beim Auftakterfolg seines Teams. Bostons Aufbauspieler Irving (26 Punkte/11 Assists) und Center Al Horford (20 Punkte/11 Rebounds) verbuchten jeweils ein Double-Double.

Bayerns Basketballer gewinnen Bundesliga-Topspiel bei ALBA

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern hat in der Basketball-Bundesliga den achten Sieg in Folge eingefahren. Der deutsche Meister setzte sich im Topspiel am Sonntag bei ALBA Berlin mit 85:75 (39:41) durch.



Beste Münchner Werfer vor 13 626 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz Arena waren Nationalspieler Danilo Barthel und Ex-NBA-Spieler Derrick Williams mit jeweils 15 Punkten. Bei ALBA spielten Landry Nnoko (15) und Luke Sikma (13) am stärksten. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die EWE Baskets Oldenburg ist der Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic vier Spieltage vor Schluss die Spitzenposition in der Tabelle kaum mehr zu nehmen, ALBA bleibt trotz der Niederlage Dritter.

Frankfurt-Gegner FC Chelsea spielt 1:1 bei Manchester United

MANCHESTER (dpa) - Im Duell um die Champions-League-Plätze hat es zwischen dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner FC Chelsea keinen Sieger gegeben.



Die beiden Mannschaften, die in der Premier League um einen Platz unter den ersten Vier der Tabelle kämpfen, trennten sich am Sonntagabend 1:1 (1:1). Juan Mata (11. Minute) hatte die Red Devils zunächst in Führung geschossen. Marcos Alonso (43.) gelang im Old Trafford nach einem erneuten Patzer von Man-United-Torhüter David de Gea der Ausgleichstreffer für die Blues.

Cannavaro tritt als Fußball-Nationaltrainer Chinas zurück

PEKING (dpa) - Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Fabio Cannavaro ist als Trainer der chinesischen Nationalmannschaft nach nur knapp zwei Monaten wieder zurückgetreten.



Allerdings bleibt der 45-Jährige Vereinscoach bei Guangzhou Evergrande, wie der Weltmeisterkapitän der Italiener von 2006 am Sonntag auf Instagram mitteilte. «Ich möchte mich bei Guangzhou Evergrande und bei dem chinesischen Fußball-Verband bedanken, dass sie mir zwei der wichtigsten Posten im Land angeboten haben», schrieb Cannavaro.

Dämpfer für Hoffenheim: 1:4 gegen Wolfsburg

SINSHEIM (dpa) - 1899 Hoffenheim hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen Rückschlag erlitten.



Gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Kraichgauer am Sonntag in der Fußball-Bundesliga daheim mit 1:4 (1:1) und verpassten den Sprung auf Tabellenplatz fünf. Adam Szalai (9.) brachte Hoffenheim vor 27 725 Zuschauern in Führung, Andrej Kramaric vergab kurz darauf (15.) einen Foulelfmeter. William (42.) traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Wout Weghorst (69./88.) und Maximilian Arnold (85.) entschieden nach dem Seitenwechsel die Partie für Wolfsburg. Der VfL hat als Achter damit wieder gute Chancen auf den Einzug in die Europa League.

Paderborn und Berlin gewinnen Aufstiegs-Duelle: HSV nur noch Vierter

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV ist drei Spieltage vor dem Saisonende der 2. Fußball-Bundesliga aus den Aufstiegsrängen gerutscht, der SC Paderborn nimmt dagegen Kurs auf die Bundesliga.



Die Hamburger verloren am Sonntag beim bisherigen Vierten Union Berlin mit 0:2 (0:0) und sind mit 53 Punkten nun selbst Tabellenvierter. Die punktgleichen Berliner rückten auf den Relegationsplatz vor. Mit einem Zähler mehr eroberte derweil Aufsteiger SC Paderborn den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter dem 1. FC Köln (59) und darf nach dem 3:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim vom Durchmarsch träumen.

Mercedes holt nächsten Doppelerfolg - Vettel in Baku Dritter

BAKU (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas hat beim Grand Prix von Aserbaidschan seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert.



Der Mercedes-Pilot verwies am Sonntag auf dem Baku International Circuit seinen Teamkollegen und Vorjahresgewinner Lewis Hamilton auf den zweiten Rang. Bottas übernahm damit auch die WM-Führung von Hamilton. Für die Silberpfeile war es im vierten Rennen der Saison der vierte Doppelerfolg. Sebastian Vettel fuhr in seinem Ferrari auf Platz drei und büßte weitere Punkte im Titelrennen ein. Der nächste Grand Prix findet am 12. Mai in Barcelona statt.

Fuglsang gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich - Schachmann Dritter

LÜTTICH (dpa) - Der dänische Radprofi Jakob Fuglsang hat den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen.



Der 34-Jährige vom Team Astana setzte sich auf der 256 Kilometer langen Tortur bei Regen, Wind und kalten Temperaturen nach einer beherzten Attacke durch (6:37:37 Stunden) und gewann zum ersten Mal. Auf den Rängen zwei und drei landeten der Italiener Davide Formolo und der deutsche Hoffnungsträger Maximilian Schachmann. Nach zwei fünften Plätzen beim Amstel Gold Race und dem Flèche Wallonne veredelte der 25 Jahre alte Schachmann damit eine starke Klassiker-Woche in den Ardennen.

Manchester City nach 1:0-Arbeitssieg in Burnley weiter auf Titelkurs

BURNLEY (dpa) - Titelverteidiger Manchester City gibt sich im Meisterschaftsendspurt der englischen Premier League weiter keine Blöße.



Das Fußball-Starensemble von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntag mit 1:0 (0:0) beim FC Burnley durch und bleibt damit zwei Spieltage vor dem Saisonende Spitzenreiter. Der Vorsprung auf den Konkurrenten FC Liverpool beträgt nur einen Punkt. Der Argentinier Sergio Agüero traf in der 63. Minute für die Citizens, die trotz spielerischer Überlegenheit mitunter Mühe gegen die hochmotivierten Gastgeber hatten und in der Nachspielzeit sogar um den Sieg zittern mussten.

THW Kiel gewinnt 32:24 gegen Bergischen HC

KIEL (dpa) - Die Handballer des THW Kiel haben im Titelkampf den Druck auf Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt aufrecht erhalten.



Die zweitplatzierten Kieler gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC 32:24 (17:11) und haben weiterhin vier Minuspunkte Rückstand auf die Flensburger, die später am Nachmittag bei Frisch Auf Göppingen spielen. Bester THW-Werfer war Nikola Bilyk mit zehn Toren. Für den BHC war Jeffrey Boomhouwer viermal erfolgreich.

Wolfsburger Fußballfrauen vor Titel: 7:0-Kantersieg über SC Sand

DÜSSELDORF (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist nur noch einen Sieg von der Meisterschaft in der Frauenfußball-Bundesliga entfernt.



Mit dem deutlichen 7:0 (5:0) über den SC Sand baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf den Verfolger FC Bayern bei noch zwei ausstehenden Spielen auf sieben Punkte aus. Allerdings haben die Münchnerinnen noch ein Nachholspiel, weil sie am Sonntag in der Champions League gegen den FC Barcelona antraten. Durch das 0:1 verpassten sie den erstmaligen Einzug ins Finale der Champions League.

Mick Schumacher Fünfter bei Formel-2-Rennen in Baku

BAKU (dpa) - Mick Schumacher hat sich dank einer starken Aufholjagd in der Formel 2 in Baku sein bislang bestes Ergebnis gesichert.



Einen Tag nachdem der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wegen eines Fahrfehlers im Hauptrennen vorzeitig ausgeschieden war, belegte der 20-Jährige im verkürzten Sprint am Sonntag den fünften Platz. Schumacher, der für den italienischen Prema-Rennstall antritt, kämpfte sich in Aserbaidschan von Startplatz 19 nach vorne und belohnte sich mit insgesamt sechs Punkten. Den Sieg sicherte sich der Kanadier Nicholas Latifi.

Hitzlsperger bekräftigt: Trainer-Suche beim VfB läuft weiter

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart sucht auch nach dem erfolgreichen Einstand von Interimscoach Nico Willig weiter einen neuen Trainer für die kommende Saison.



«Wir haben beide beschlossen, dass es bis zum Ende der Saison geht. Dann ist das Thema erledigt und dann geht Nico wieder zur U19», sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger am Sonntag während des Trainings. Er könne nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auch nicht die kommenden Spiele unter dem bisherigen U19-Coach Willig abwarten. «Die halbe Bundesliga sucht Trainer. Wenn ich jetzt nochmal vier Wochen warte und dann erst anfange, würden alle sagen: Du machst deinen Job nicht!»

Max Hopp verpasst Titelverteidigung bei German Darts Open

MÜNCHEN (dpa) - Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp hat die angestrebte Titelverteidigung bei den German Darts Open in Saarbrücken deutlich verpasst.



Hopp verlor am späten Samstagabend im Sechzehntelfinale gegen den Schotten John Henderson mit 3:6 und spielt damit am Finaltag nicht mehr mit. Im Vorjahr hatte der 22 Jahre alte Hesse das Turnier nach Siegen über die Weltklassespieler Michael Smith und Rob Cross (beide England) noch gewonnen. Beim Achtelfinale am Sonntag ist in der Saarlandhalle somit kein deutscher Spieler mehr vertreten.