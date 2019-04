Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.19

Offiziell: 1. FC Köln trennt sich von Trainer Markus Anfang

KÖLN (dpa) - Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat sich drei Spieltage vor Saisonende von Trainer Markus Anfang getrennt.



Diese Entscheidung gab der Fußball-Traditionsclub am Samstagabend, am Tag nach der 1:2-Heimpleite gegen Darmstadt 98, bekannt. Zuvor hatten «Bild»-Zeitung, WDR und «Express» über den Rauswurf berichtet. Für die drei noch ausstehenden Partien übernimmt der bisherige Kölner U-21-Coach André Pawlak als Cheftrainer das Team.

Dortmund verliert Revierderby - Steilvorlage für FC Bayern

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat im Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine Klatsche kassiert und dem FC Bayern München damit die Tür zur erneuten Meisterschaft weit geöffnet.



Der BVB musste sich dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen in der Fußball-Bundesliga am Samstag 2:4 (1:2) geschlagen geben. Mit einem Sieg in Nürnberg kann Titelverteidiger Bayern am Sonntag den Vorsprung auf die Borussia vor den restlichen drei Saisonspielen auf vier Punkte ausbauen. RB Leipzig wurde seiner Favoritenrolle beim 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg gerecht und hat damit die Champions-League-Teilnahme schon sicher. Dagegen musste sich Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt mit einem 0:0 gegen den Krisenclub Hertha BSC begnügen.

Erfolgreiches Debüt für Trainer Willig: VfB schlägt Gladbach 1:0

STUTTGART (dpa) - Im ersten Spiel unter Interimstrainer Nico Willig hat der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart einen wichtigen Sieg gelandet.



Die Schwaben setzten sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch und versetzten den Champions-League- Hoffnungen der Gäste damit einen herben Dämpfer. Der VfB dagegen festigte dank einer klaren Leistungssteigerung den Relegationsplatz, darf nach dem Derbysieg des FC Schalke 04 und weiter sechs Punkten Rückstand aber kaum noch Hoffnungen auf den direkten Verbleib in der Fußball-Bundesliga haben. Anastasios Donis (56. Minute) sorgte vor 56 730 Zuschauern für den verdienten Sieg der Stuttgarter.

FC Bayern ohne Boateng in Nürnberg - Robben wieder dabei

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München muss im Derby am Sonntag (18.00 Uhr) beim 1. FC Nürnberg auf Jérôme Boateng verzichten.



Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, musste der 30 Jahre alte Innenverteidiger das Abschlusstraining am Samstag nach einem Zusammenprall mit Kniebeschwerden abbrechen. Boateng erlitt demnach eine Kniegelenksprellung. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über einen Ausfall des ehemaligen Nationalspielers berichtet. Nachdem Arjen Robben nach langer Verletzungspause erst am Donnerstag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert hatte, trat der Niederländer die Busreise mit dem Bayern-Team nach Nürnberg an.

26. Titel für FC Barcelona - Messi macht Meisterschaft perfekt

BARCELONA (dpa) - Dank Fußballstar Lionel Messi kann der FC Barcelona zur 26. Meisterfeier laden.



Mit einem dürftigen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten UD Levante machte der souveräne Spitzenreiter der Primera Division am Samstagabend bereits den achten Titel in den vergangenen zehn Jahren perfekt. Der Argentinier Messi traf in der 62. Minute und ließ die Barca-Fans im Camp Nou jubeln. Verfolger Atlético Madrid kann die Katalanen an den letzten drei Spieltagen nicht mehr abfangen.

Aufstieg perfekt: Coach Farke mit Norwich City in der Premier League

NORWICH (dpa) - Fußballtrainer Daniel Farke hat mit Norwich City die Sensation geschafft und ist in die Premier League aufgestiegen.



Der Verein aus der zweitklassigen Championship gewann am Samstagabend sein Heimspiel gegen die Blackburn Rovers mit 2:1 (2:1) und übernahm damit sogar die Tabellenführung. Mit nunmehr 91 Punkten ist Norwich am 46. und letzten Spieltag nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze zu verdrängen. Der 42 Jahre alte deutsche Fußballtrainer Farke, der vorher den SV Lippstadt und Borussia Dortmund II betreute, ist der Architekt des Erfolgs.

Bottas sichert sich Pole Position in Baku - Vettel nur Dritter

BAKU (dpa) - Valtteri Bottas hat sich im dramatischen Qualifying beim Formel-1-Rennen in Baku die Pole Position gesichert.



Der Mercedes-Pilot aus Finnland profitierte am Samstag auch von einem Unfall das favorisierten Ferrari-Fahrers Charles Leclerc und startet am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Aserbaidschan. Die erste Startreihe komplettiert Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil. Der Heppenheimer Sebastian Vettel schaffte es nur auf den dritten Rang und steht mit Max Verstappen (Red Bull) aus den Niederlanden in der zweiten Reihe.

Dank Draisaitl: Eishockey-Auswahl gewinnt WM-Test gegen Österreich

DEGGENDORF (dpa) - Dank eines überragenden NHL-Stars Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockey-Nationalteam den zweiten WM-Test gegen Österreich klar gewonnen.



Der NHL-Stürmer steuerte am Samstagabend zum verdienten 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) in Deggendorf drei Treffer und eine Torvorlage bei. Vor 2790 Zuschauern drückte Draisaitl den Puck zunächst direkt aus der Luft zum 2:1 ins Tor (31. Minute) und traf dann noch zweimal (48./57.). Zudem trafen Leo Pföderl (27.) und Lean Bergmann (51.).

Schwede Falck als erster Europäer seit 2003 im Tischtennis-WM-Finale

BUDAPEST (dpa) - Der Schwede Mattias Falck hat im Herren-Einzel als erster Europäer seit 16 Jahren das Endspiel einer Tischtennis-WM erreicht.



Der künftige Bundesliga-Profi des SV Werder Bremen gewann am Samstagabend im Halbfinale in 4:3 Sätzen gegen An Jaehyun aus Südkorea und trifft am Sonntag um 13.30 Uhr im Finale auf den Titelverteidiger und Olympiasieger Ma Long (China). Der Endspiel-Einzug des 27 Jahre alten Falck ist der größte WM-Erfolg eines europäischen Profis seit dem Weltmeister-Titel des Österreichers Werner Schlager 2003 in Paris.

Historische Niederlage: Nadal verliert gegen Thiem in Barcelona

BARCELONA (dpa) - Tennis-Superstar Rafael Nadal hat beim Turnier in Barcelona eine historische Niederlage kassiert.



Der Weltranglisten- Zweite aus Spanien verlor am Samstag im Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem 4:6, 4:6. Der 25-Jährige ist damit der erste Spieler überhaupt, der Sandplatzkönig Nadal im Halbfinale oder Finale von Barcelona besiegen konnte. Das ATP-Sandplatzturnier ist mit gut 2,6 Millionen Euro dotiert. Thiems Finalgegner ist der Russe Daniil Medwedew.

Frühere Wimbledon-Siegerin Kvitova erreicht Stuttgarter Tennis-Finale

STUTTGART (dpa) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova bestreitet als Favoritin das Endspiel beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart.



Die tschechische Spitzenspielerin gewann am Samstag im Halbfinale gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden 7:6 (7:3), 3:6, 6:1 und spielt damit erstmals in Stuttgart um den Titel. Im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr) trifft Kvitova auf Anett Kontaveit. Die Japanerin Osaka hatte zuvor bekannt gegeben, nicht mehr anzutreten, so dass die Estin Kontaveit ohne Spiel ins Finale einzog.

«Bild»: Zweitliga-Tabellenführer Köln trennt sich von Trainer Anfang

KÖLN (dpa) - Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln hat sich nach Informationen der «Bild»-Zeitung von Trainer Markus Anfang getrennt.



Zuvor hatte der Fußballclub seine für Samstag geplante Trainingseinheit kurzfristig abgesagt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Rauswurf Anfangs genährt. Der Verein bestätigte den Bericht über die Trennung zunächst nicht. Offiziell wurde die Übungseinheit verschoben, da die Kölner erst am 6. Mai zum nächsten Spiel in Fürth antreten müssen. Nach dpa-Informationen kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die Situation zu analysieren.

St. Pauli beendet Durststrecke und bleibt oben dran

DÜSSELDORF (dpa) - Der FC St. Paul hat am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Chancen im Aufstiegsrennen gewahrt.



Den Hamburgern gelang nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg ein 4:3 (2:2) gegen Jahn Regensburg. St. Pauli (48 Punkte) verkürzte den Abstand zu Relegationsrang drei mit dem ersten Sieg unter dem neuen Coach Jos Luhukay vorerst auf drei Punkte. Regensburg (45) und auch Holstein Kiel (46), das 2:3 (2:2) beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen verlor, dürften im Kampf um den Aufstieg kaum noch eine Rolle spielen. Im Abstiegskampf feierte Aufsteiger 1. FC Magdeburg ein 2:1 (2:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth und liegt auf dem Relegationsrang 16.

3. Liga: Karlsruhe festigt Rang 2 durch 2:0 bei 1860 München

LEIPZIG (dpa) - Der Karlsruher SC hat im Rennen um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geholt.



Die Elf von Trainer Alois Schwarz gewann am Samstag die Drittliga-Partie gegen beim TSV 1860 München mit 2:0 (1:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz hinter dem als Aufsteiger bereits feststehenden VfL Osnabrück. Die Niedersachsen siegten bei Energie Cottbus mit 2:1 (0:0). In das weitere Ringen um den Aufstieg kann der SV Wehen Wiesbaden erst am Montag gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder eingreifen. Die Hessen könnten dann allerdings wieder am Tabellendritten Hallscher FC vorbeiziehen.

Dämpfer für Tottenham Hotspur: 0:1 gegen West Ham

LONDON (dpa) - Halbfinalist Tottenham Hotspur hat im Rennen um die erneute Qualifikation zur Champions League einen Dämpfer kassiert.



Die Londoner unterlagen am Samstag in der englischen Fußball-Meisterschaft daheim mit 0:1 (0:0) gegen den Stadtrivalen West Ham United. Michail Antonio erzielte in der 67. Minute das Tor für die Gäste. Die Spurs sind zwar mit 70 Punkten weiter Tabellendritter. Die Verfolger FC Chelsea (67) und FC Arsenal (66) könnten aber mit Siegen am Sonntag aufschließen.

Ferrari-Pilot Leclerc nach Unfall in Baku-Qualifikation raus

BAKU (dpa) - Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc hat die Qualifikation zum Formel-1-Rennen von Aserbaidschan nach einem selbst verschuldeten Unfall vorzeitig beenden müssen.



Der 21 Jahre alte Monegasse krachte am Samstag nach einem Fahrfehler an der engsten Stelle des Kurses in Kurve acht in die Streckenbegrenzung. Der Favorit auf die Pole Position, der in den Trainings die Bestzeiten gesetzt hatte, stieg nach dem Malheur im zweiten K.o.-Durchgang frustriert aus seinem Auto und wurde zurück zur Box gefahren. Sein schwer beschädigter Ferrari war nicht mehr fahrtüchtig, wurde geborgen und auf einem Lkw abtransportiert.

Mick Schumacher in Formel 2 in Baku vorzeitig ausgeschieden

BAKU (dpa) - Mick Schumacher ist beim Formel-2-Rennen in Baku vorzeitig ausgeschieden und hat erstmals in dieser Saison die Punkteränge verpasst.



Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher drehte sich in der neunten von 29 Runden nach Kurve 17 und konnte am Samstag auf dem Stadtkurs in Aserbaidschan anschließend nicht mehr weiterfahren. Den Sieg in einem wilden Rennen mit vielen Unfällen sicherte sich der Brite Jack Aitken (Campos Racing).

Chinesin Liu Shiwen erstmals Einzel-Weltmeisterin im Tischtennis

BUDAPEST (dpa) - Die Chinesin Liu Shiwen ist zum ersten Mal Einzel-Weltmeisterin im Tischtennis.



Nach ihren Endspiel-Niederlagen 2013 und 2015 setzte sich die 28-Jährige diesmal bei der WM in Budapest im Finale in 4:2 Sätzen gegen ihre Landsfrau Chen Meng durch. Zusammen mit Xu Xin (China) hatte Liu Shiwen am Freitag bereits den WM-Titel im Mixed gewonnen.

FIFA will WM-Erweiterung mit Menschenrechtlern diskutieren

ZÜRICH (dpa) - Der Weltverband FIFA will auch Menschenrechtler von den Plänen für eine Erweiterung der Fußball-WM 2022 in Katar überzeugen.



FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura habe in einem Schreiben an Amnesty International und andere Organisationen zu Gesprächen für die kommenden Wochen eingeladen, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Samstag. «Dieser Prozess beinhaltet auch die Einschätzung von Risiken und potenziellen Chancen für die Menschenrechte, die eine mögliche Erweiterung mit sich bringt», heißt es demnach in Samouras Brief.

Dreimaliger Weltmeister Selby bei Snooker-WM überraschend schon raus

SHEFFIELD (dpa) - Der dreimalige Weltmeister und langjährige Weltranglistenerste Mark Selby ist bei der Snooker-WM überraschend schon im Achtelfinale ausgeschieden.



Der 35 Jahre alte Engländer verlor im Crucible Theatre von Sheffield seine Partie in der Runde der letzten 16 gegen Landsmann Gary Wilson mit 10:13. «The Jester from Leicester», wie Selby genannt wird, ist damit nach dem Weltranglistenersten Ronnie O'Sullivan schon der zweite Favorit, der bei der WM vorzeitig abreisen muss. Selby hatte den WM-Titel 2014, 2016 und 2017 gewonnen.