Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

Leverkusen nach 4:1 beim FC Augsburg weiter auf Kurs Europapokal

AUGSBURG (dpa) - Im Kampf um die Europapokal-Ränge in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen einen wichtigen Auswärtssieg geholt.



Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz setzte sich am Freitag zum Auftakt des 31. Spieltags mit 4:1 (1:1) beim FC Augsburg durch und kletterte zumindest vorübergehend auf den sechsten Platz. Die Werkself liegt nach ihrem dritten Sieg in Serie nur noch zwei Zähler hinter dem Champions-League-Rang vier. Kevin Danso brachte Augsburg vor 26 404 Zuschauern zunächst in Führung (12. Minute), ehe Kevin Volland (15.), Kai Havertz (49.), Jonathan Tah (60.) und Julian Brandt (88.) die Partie für Bayer drehten. Die Augsburger unterlagen erstmals unter ihrem neuen Coach Martin Schmidt und verpassten die Chance, die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

Mannheim schlägt München und ist deutscher Eishockey-Meister

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim haben sich zum achten Mal zum deutschen Eishockey-Meister gekürt.



Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann am Freitag gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München 5:4 (2:0, 2:2, 0:2, 1:0) nach Verlängerung und sicherte sich den vierten Sieg. Damit krönten die Kurpfälzer ihre starke Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Münchner verpassten es, zumindest noch ein sechstes Spiel in der Best-of-Seven-Serie zu erzwingen.

Kerber als letzte Deutsche im Viertelfinale von Stuttgart raus

STUTTGART (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Stuttgart als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden und hat den Einzug ins Halbfinale verpasst.



Gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden unterlag die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste am Freitag 3:6, 4:6. In ihrem zweiten Match nach der Krankheitspause, wegen der sie zuletzt noch auf den Fed Cup verzichtete, hatte Kerber insbesondere bei eigenem Aufschlag Mühe mit Bertens Antworten und verlor in 75 Minuten Spielzeit.

FC Liverpool erobert vorerst Tabellenspitze der Premier League

LIVERPOOL (dpa) - Mit seinem wettbewerbsübergreifend zehnten Sieg in Serie hat der FC Liverpool zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung der Premier League übernommen.



Die Mannschaft von Fußball-Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Freitagabend deutlich mit 5:0 (3:0) gegen Absteiger Huddersfield Town durch und zog vorerst an Manchester City vorbei. City muss erst am Sonntag beim FC Burnley antreten und könnte die Reds zwei Spieltage vor Saisonende in der Premier League wieder von Rang eins verdrängen.

1. FC Köln verliert erneut - Ingolstadt rückt auf Rang 16 vor

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln muss seine Aufstiegs-Feierlichkeiten um mindestens eine weitere Woche verschieben.



Zum Auftakt des 31. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga kassierte der Tabellenführer beim 1:2 (0:1) gegen Darmstadt 98 schon die achte Saison-Niederlage und ist damit seit vier Spielen ohne Sieg. Der sechste Aufstieg in die Bundesliga kann damit unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz noch nicht an diesem Wochenende fixiert werden. Der FC Ingolstadt arbeitete sich auf den Relegationsplatz vor. Die Oberbayern gewannen am Freitag gegen Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0).

Leclerc mit Bestzeit im Formel-1-Training von Baku - Vettel Zweiter

BAKU (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich im chaotischen Training vor dem Großen Preis von Aserbaidschan seinem Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc geschlagen geben müssen.



Der 31-Jährige aus Heppenheim war in 1:43,196 Minuten am Freitag mehr als drei Zehntelsekunden langsamer als der Monegasse Leclerc. In Baku belegte der WM-Führende und Vorjahressieger Lewis Hamilton im Mercedes Platz drei. Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil wurde hinter Max Verstappen (Red Bull) Fünfter. Nico Hülkenberg (Renault) musste sich mit Rang 17 zufrieden geben.

Nach Verbal-Attacke: Neymar für drei Europapokal-Spiele gesperrt

NYON (dpa) - Fußball-Star Neymar ist nach seiner Verbal-Attacke gegen den Schiedsrichter im Champions-League-Achtelfinale für drei Spiele gesperrt worden.



Der 27 Jahre alte Offensivspieler von Paris Saint-Germain verpasst damit die ersten drei Partien im Europapokal in der neuen Saison, wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte. Neymar hatte das 1:3 im Rückspiel gegen Manchester United Anfang März wegen einer Verletzung von der Tribüne aus verfolgt, sich anschließend aber abfällig über die Unparteiischen geäußert.

Bamberg stoppt Abwärtstrend: Basketball-Heimsieg gegen Braunschweig

BAMBERG (dpa) - Die Basketballer von Brose Bamberg haben ihre Mini-Krise in der Bundesliga gestoppt und nach zwei Niederlagen wieder gewonnen.



Ohne ihren gesperrten Trainer Federico Perego setzten sich die Franken am Freitag mit 93:88(48:41) gegen die Löwen Braunschweig durch und versetzten den Niedersachsen damit einen Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme. Bester Werfer für den ehemaligen Serienmeister war Augustine Rubit mit 29 Punkten, den Braunschweigern reichten 22 Zähler von Scott Eatherton nicht.

Knappe Niederlage gegen Nadal: Struff verpasst weitere Überraschung

BARCELONA (dpa) - Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Barcelona eine weitere Überraschung nur knapp verpasst und sein erstes Duell mit dem spanischen Tennis-Star Rafael Nadal verloren.



Der seit Donnerstag 29 Jahre alte Profi aus Warstein musste sich am Freitag im Viertelfinale dem Weltranglisten-Zweiten 5:7, 5:7 geschlagen geben. Nach einer Stunde und 43 Minuten machte Nadal den Halbfinal-Einzug perfekt. Dort trifft er auf den Österreicher Dominic Thiem.

Nach Rassismus-Eklat: Nächste Partie Montenegros ohne Zuschauer

PODGORICA (dpa) - Nach den Rassismus-Vorfällen in der Partie gegen England muss die Fußball-Nationalmannschaft Montenegros ihr nächstes Heimspiel ohne Zuschauer bestreiten.



Die Partie in der EM-Qualifikation gegen das Kosovo im Juni finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, teilten der Verband Montenegros und die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Beim 5:1-Sieg Englands Ende März in der Hauptstadt Podgorica sollen Zuschauer Englands Nationalspieler Danny Rose rassistisch beleidigt haben.

Bremens Trainer Kohfeldt lobt Fehler-Eingeständnis des DFB

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat das Fehler-Eingeständnis des Deutschen Fußball-Bundes nach dem Elfmeterpfiff im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München (2:3) begrüßt.



«Grundsätzlich finde ich das gut», sagte der Coach des Bundesligisten am Freitag. «Sie haben klargemacht, dass es ein Fehler war. Es ist besser, als irgendetwas zu konstruieren. Es ist eine ehrliche Aussage.» Jochen Drees, Chef der DFB-Videoschiedsrichter, hatte am Donnerstag einen Fehler beim entscheidenden Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert eingeräumt.

DFB wechselt Kampka vor Werder-Spiel aus: Heft Vierter Offizieller

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) kurzfristig den Vierten Offiziellen gewechselt.



Der vorgesehene Robert Kampka wurde am Freitag durch Florian Heft ersetzt. Kampka war am Mittwoch Videoassistent beim DFB-Pokalspiel zwischen den Bremern und Bayern München und griff aufgrund mangelnder Kommunikation mit Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem falschen Elfmeterpfiff nicht ein. Der Strafstoß wurde von Robert Lewandowski in der 80. Minuten zum 2:3-Endstand verwandelt.

Ungewöhnliche Spiel-Vorbereitung: Löw bucht Trainingslager in Holland

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw wählt eine ungewöhnliche Vorbereitung auf die nächsten EM-Qualifikationsspiele.



Die Fußball-Nationalmannschaft wird sich in einem Kurz-Trainingslager in den Niederlanden auf die Partien in Weißrussland und gegen Estland vorbereiten. Löw versammelt seinen Kader am 2. Juni in Venlo, einem 100 000-Einwohner-Städtchen nahe der Grenze zu Deutschland. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Trainingsabbruch in Baku: Gullydeckel zerstört Williams-Unterboden

BAKU (dpa) - Ein offenbar nicht ausreichend befestigter Gullydeckel hat vor dem Formel-1-Rennen in Baku zum vorzeitigen Abbruch des ersten freien Trainings geführt.



Gut zehn Minuten nach Beginn der Session am Freitag in Aserbaidschan fuhr der Brite George Russell über einen Gullydeckel, dieser wurde von seinem Williams angesaugt und zerstörte den Unterboden des Autos völlig. Teile des Boliden flogen auf einer langen Gerade des Stadtkurses am Kaspischen Meer dabei gefährlich durch die Luft. Offenbar hatte der Ferrari von Charles Leclerc zuvor die Abdeckung von der Straße gelöst. Das war auf TV-Aufnahmen zu sehen.

Petra Kvitova steht beim Tennisturnier in Stuttgart im Halbfinale

STUTTGART (dpa) - Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat in Stuttgart als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht.



Die an Position drei gesetzte Tschechin besiegte am Freitag Anastasija Sevastova aus Lettland, die zuvor Lokalmatadorin Laura Siegemund aus dem Turnier geworfen hatte, auf Sand 2:6, 6:2, 6:3. Nach schwachem Auftakt entnervte Kvitova ihre Gegnerin im zweiten Satz mit ihren direkten Gewinnschlägen. Im Halbfinale trifft die 29-Jährige entweder auf die Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan oder die Kroatin Donna Vekic. Am Abend spielt Angelique Kerber gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden um den Einzug ins Halbfinale.

Buchwald wehrt sich gegen Vorwurf von VfB-Aufsichtsrat Porth

STUTTGART (dpa) - Ex-Weltmeister Guido Buchwald hat sich gegen den Vorwurf der Lüge von VfB-Aufsichtsrat Wilfried Porth gewehrt.



Buchwald war Anfang Februar aus dem Aufsichtsrat des Stuttgarter Fußball-Bundesligisten zurückgetreten und hatte als Grund ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu seinen Kollegen angegeben. «Er hat mich verbal in der Öffentlichkeit, wo viele Leute drumherum gesessen haben, angegriffen. Da gibt es viele Zeugen», sagte Buchwald am Freitag der Deutschen Presse-Agentur über Porth.

Nach 118 Einsätzen: Babett Peter beendet Nationalmannschaftskarriere

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach 118 Länderspielen beendet Babett Peter ihre Karriere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.



«Nach zwei olympischen Medaillen und dem Gewinn des Weltmeister- sowie des Europameistertitels habe ich mich dazu entschieden, meine Laufbahn im DFB-Trikot zu beenden. Ich sehe aktuell keine sportliche Perspektive, um meine Werte und fußballerischen Qualitäten in der Frauen- Nationalmannschaft einzubringen», wurde die 30-Jährige am Freitag in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert.

Champions League: Sonderkongress diskutiert über Auf- und Abstieg

BERLIN (dpa) - Über die Zukunft der Fußball-Clubwettbewerbe nach 2024 wollen Vertreter der European Club Association (ECA) auf einer Außerordentlichen Vollversammlung am 6. und 7. Juni in Malta diskutieren.



Das Meeting biete den Vereinen nach ECA-Angaben die Möglichkeit zum Meinungsaustausch «über Prinzipien, die für die Zukunft des europäischen Fußballs nach 2024 fundamental sind». Bei der Champions League wird auch über die Möglichkeit von Auf- und Abstieg diskutiert. «Ein pan-europäisches Ligensystem in Form einer Pyramide» biete den Vereinen die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln, heißt es.

Hoffenheim scheitert im Halbfinale der UEFA Youth League am FC Porto

NYON (dpa) - Die U19-Junioren von 1899 Hoffenheim sind im Halbfinale der europäischen UEFA Youth League ausgeschieden.



Der Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten musste sich am Freitagnachmittag in Nyon dem FC Porto mit 0:3 (0:1) geschlagen geben und verpasste damit den ersten Finaleinzug eines deutschen Teams in dem Wettbewerb. Romario Baro (39. Minute), Fabio Silva (78.) und Tiago Matos (88.) erzielten die Tore für die Portugiesen, die nun am kommenden Montag in Nyon um den Titel spielen. Die Junioren von Borussia Dortmund, Schalke 04 und dem FC Bayern München waren allesamt in der Vorrunde ausgeschieden.

Eintracht Frankfurt muss vorzeitiges Saisonende von Haller fürchten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt muss ein vorzeitiges Saisonende des verletzten Stürmers Sebastien Haller fürchten.



«Sebastien ist seit heute in Österreich bei einem Spezialisten, den ich sehr, sehr gut kenne. Wir unternehmen alles, dass wir um eine Operation kommen», sagte Trainer Adi Hütter am Freitag in Frankfurt. «Es gibt Möglichkeiten. Er wird mal noch nicht operiert. Es gibt Chancen, dass er auch so zu 100 Prozent wieder fit wird.» Haller laboriert seit Ende März an einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung und ist seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Der genannte Spezialist sei kein Arzt, versicherte Hütter.

Vorzeitiges Aus für Ludwig/Kozuch in China

XIAMEN (dpa) - Für das neue deutsche Beachvolleyball-Nationalduo Laura Ludwig und Margareta Kozuch ist der gemeinsame Anlauf in die Olympia-Qualifikation nach nur zwei Spielen erst einmal gestoppt.



Olympiasiegerin Ludwig und die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Kozuch verloren beim Vier-Sterne-Welttourturnier in China auch ihr zweites Gruppenspiel. Nach dem 0:2 (19:21, 17:21) gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Alexandra Klineman am Freitag muss das erst im Januar neu zusammengestellte Team nun in der kommenden Woche in Malaysia einen neuen Anlauf nehmen.