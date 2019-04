Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

Videobeweis-Chef Drees zu Bayern-Elfer: Entscheidung «nicht korrekt»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Jochen Drees hat als Chef der DFB-Videoschiedsrichter Fehler beim umstrittenen Elfmeter für den FC Bayern München zum 3:2 im Pokal-Halbfinale in Bremen eingeräumt.



«Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt», wird Drees auf der Webseite des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag zitiert. Drees bemängelte zudem in einem SWR-Interview einen Kommunikationsfehler. Schiedsrichter Daniel Siebert und Videoassistent Robert Kampka hätten sich «im Prinzip diese Situation nochmal anschauen müssen. Und da haben beide einfach nicht auf die Art und Weise miteinander kommuniziert und geredet, wie wir das erwarten würden», sagte der frühere Bundesliga-Referee.

Deutsche Eishockey-Auswahl verliert Test trotz Draisaitl-Doppelpack

REGENSBURG (dpa) - Trotz eines Doppelpacks von Stürmerstar Leon Draisaitl hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eine unnötige Testspielniederlage gegen Österreich kassiert.



Beim 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) reichten am Donnerstag die Treffer des NHL-Profis in der 18. und 25. Minute nicht. Die Österreicher Daniel Jakubitzka (29.), Lukas Haudum (53.) und Dominique Heinrich (59.) sorgten in Regensburg für den Stimmungsdämpfer für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zwei Wochen vor WM-Start. Dabei waren Gastgeber deutlich überlegen und hatten eine Vielzahl von Großchancen auf weitere Tore. Am Samstag treffen beide Teams in Deggendorf erneut aufeinander.

Franziska und Solja verlieren WM-Halbfinale im Tischtennis-Mixed

BUDAPEST (dpa) - Die Tischtennis-Profis Patrick Franziska und Petrissa Solja haben bei den Weltmeisterschaften in Budapest das Endspiel im Mixed verpasst.



Der Weltranglisten-18. und die europäische Top-16-Siegern verloren am Donnerstagabend im Halbfinale in 1:4 Sätzen gegen die Titelverteidiger Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa aus Japan. Die Deutschen hatten allerdings schon vor dieser Niederlage die Bronzemedaille sicher, da dritte Plätze bei einer WM nicht extra ausgespielt werden. Die beiden holten damit die einzige deutsche Medaille in Budapest, da Timo Boll wegen Fiebers seine weiteren WM-Einsätze im Doppel und Einzel absagen musste.

Struff überrascht in Barcelona - Tennis-Viertelfinale gegen Nadal

BARCELONA (dpa) - Jan-Lennard Struff hat sich an seinem 29. Geburtstag ein attraktives Duell mit dem spanischen Tennis-Star Rafael Nadal gesichert.



Der Weltranglisten-51. aus Warstein siegte am Donnerstag beim ATP-Turnier in Barcelona überraschend gegen den an Position fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4, 3:6, 6:2 und zog ins Viertelfinale ein. Gegen den Weltranglisten-Zweiten Nadal hat Struff bislang noch nie gespielt. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev war ebenso wie sein Bruder Mischa Zverev bereits ausgeschieden.

Kerber zieht mit Sieg über Petkovic ins Stuttgarter Viertelfinale ein

STUTTGART (dpa) - Angelique Kerber steht nach einem Sieg im deutschen Duell mit Andrea Petkovic erstmals seit ihrem Titelgewinn 2016 wieder im Viertelfinale des Stuttgarter WTA-Turniers.



Die Wimbledonsiegerin gewann am Donnerstag das Achtelfinale gegen ihre Tennis-Freundin Andrea Petkovic souverän 6:2, 6:4. Die Kielerin war zuletzt von einem fiebrigen Infekt geschwächt, setzte sich gegen die Darmstädterin aber nach 74 Minuten durch. Als einzige von anfangs fünf deutschen Tennis-Damen steht Kerber unter den besten Acht und trifft am Freitag auf die Niederländerin Kiki Bertens.

VfL Wolfsburg verpflichtet Schweizer Nationalspieler Mbabu

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat für die neue Saison den Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu verpflichtet.



Der 24 Jahre alte Außenverteidiger kommt von Meister Young Boys Bern zum VfL und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Als Ablösesumme sind rund neun Millionen Euro im Gespräch.

Wechsel perfekt: 96-Stürmer Füllkrug kehrt zu Werder Bremen zurück

BREMEN/HANNOVER (dpa) - Der Transfer von Niclas Füllkrug vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zu Werder Bremen ist perfekt.



Dies teilten beide Clubs am Donnerstag mit. «Wir sind davon überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Angriffsspiel einnehmen kann», erklärte Bremens Sportchef Frank Baumann. Über die Modalitäten des ab Sommer gültigen Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart. Als Ablöse für den Stürmer ist eine Summe zwischen sechs und sieben Millionen Euro im Gespräch.