Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

RB Leipzig erstmals im Pokalfinale - 3:1-Sieg beim Hamburger SV

HAMBURG (dpa) - RB Leipzig steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals.



Der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga gewann das Halbfinalduell beim Zweitligisten Hamburger SV am Dienstagabend mit 3:1 (1:1). Endspielgegner der Sachsen am 25. Mai in Berlin ist entweder Werder Bremen oder Rekord-Pokalsieger Bayern München. Leipzig war vor 52 365 Zuschauern im Volksparkstadion durch einen Kopfball von Yussuf Poulsen in der 12. Minute in Führung gegangen, Bakery Jatta erzielte den Ausgleich für die Gastgeber (24.). Ein Eigentor von HSV-Abwehrspieler Vasilije Janjicic (53.) und der Treffer von Emil Forsberg (72.) machten den Finaleinzug des Erstligisten perfekt.

Auftakt-Aus für Alexander Zverev in Barcelona - Struff weiter

BARCELONA (dpa) - Alexander Zverev ist beim Herrentennis-Turnier in Barcelona schon in seinem Auftaktmatch gescheitert.



Der beste deutsche Tennisprofi unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry am Dienstag nach einem vergebenen Matchball 6:3, 5:7, 6:7 (5:7) und schied damit nach einem Freilos aus. Jan-Lennard Struff hat dagegen die dritte Runde erreicht. Der 28-Jährige aus Warstein gewann gegen den Belgier David Goffin nach einer überzeugenden Vorstellung mit 7:6 (8:6), 6:3. In der nächsten Runde trifft der Weltranglisten-51. Struff auf den Ungarn Marton Fucsovics.

Petkovic macht in Stuttgart Tennis-Duell mit Kerber perfekt

STUTTGART (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat das Achtelfinale in Stuttgart erreicht und das deutsche Duell mit Angelique Kerber perfekt gemacht.



Die 31-jährige Darmstädterin setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel gegen die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Bei ihrem ersten Auftritt in Stuttgart seit drei Jahren benötigte die Nummer 71 der Welt 1:52 Stunden für ihren Erfolg. Die ehemalige Weltranglisten- Erste Kerber profitierte von der Absage der rumänischen Topspielerin Simona Halep und erhielt für die erste Runde noch ein Freilos.

Boll bei Tischtennis-WM auch im Einzel weiter - Deutsche Damen raus

BUDAPEST (dpa) - Europameister Timo Boll steht bei der Tischtennis-WM in Budapest auch im Einzel in der dritten Runde.



Nur zwei Stunden nach seinem Erfolg im Doppel besiegte der 38-Jährige den Slowaken Lubomir Pistej am Dienstagabend klar in 4:0 Sätzen und spielt nun am Mittwoch in der Runde der besten 32 entweder gegen Marataka Morizono aus Japan oder gegen den Tschechen Tomas Polansky. Im Damen-Einzel sind dagegen alle deutschen Spielerinnen schon nach der zweiten Runde ausgeschieden. Europas Top-16-Sieger Petrissa Solja verlor gegen Cheng Hsien-Tzu mit 0:4.

Nach 7,69 Sekunden: Long schießt schnellstes Tor in Premier League

LONDON (dpa) - Shane Long hat kurzen Prozess gemacht und nach 7,69 Sekunden das schnellste Tor in der 27-jährigen Geschichte der Premier League erzielt.



Der 32 Jahre alte Fußballprofi vom FC Southampton brachte sein Team am Dienstagabend beim FC Watford mit dem ersten Angriff spektakulär in Führung. Wenig später twitterte die im Februar 1992 gegründete höchste englische Spielklasse den Rekord von Stürmer Long. Die bisherige Blitztor-Bestmarke hielt Ledley King (Tottenham), der im Jahr 2000 nach 9,9 Sekunden gegen Bradford traf.

Österreicher Oliver Glasner wird Labbadia-Nachfolger in Wolfsburg

WOLFSBURG (dpa) - Oliver Glasner soll den VfL Wolfsburg endgültig wieder in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga etablieren.



Der 44 Jahre alte Trainer kommt zur neuen Saison vom Linzer ASK zum Europapokal-Aspiranten Wolfsburg und löst dort Bruno Labbadia ab. Glasner erhält einen Vertrag bis 2022. Das teilte der VfL einen Tag nach dem 1:1 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt mit. «Wir bekommen mit ihm einen fachlich hervorragenden Trainer und einen echten Teamplayer», sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke am Dienstag.

Bundesliga-Derby Frankfurt gegen Mainz wird auf 12. Mai verlegt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt bekommt nach dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League am 9. Mai beim FC Chelsea mehr Zeit zur Erholung.



Die Deutsche Fußball Liga verlegte das Rhein-Main-Derby der Frankfurter gegen den FSV Mainz 05 am 33. Bundesliga-Spieltag um einen Tag auf den 12. Mai. Anstoß ist dann um 18.00 Uhr. Die Eintracht ist der letzte deutsche Verein im laufenden Europacup-Wettbewerb. Das Hinspiel gegen den englischen Premier-League-Verein aus London bestreiten die Hessen am 2. Mai.

VfB-Präsident Dietrich: Zweiter Investor bis Ende Juni sollte klappen

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart möchte bis Ende Juni einen zweiten Geldgeber präsentieren.



«Wir sind mit drei möglichen Investoren im Gespräch», berichtete Präsident Wolfgang Dietrich am Dienstag. «Ich bin guter Dinge, dass wir bis zum 30. 6. Klarheit haben», sagte der 70-Jährige, der in der Fußball-AG des Vereins auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Für 24,9 Prozent der Anteile will der VfB Stuttgart 100 Millionen Euro einnehmen. Ankerinvestor Daimler hat für 11,75 Prozent davon 41,5 Millionen Euro bezahlt.

Siege für Boll, Ovtcharov und Franziska bei Tischtennis-WM

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska haben bei der WM in Budapest die zweite Runde im Herren-Einzel erreicht.



Europameister Boll gewann am Dienstag sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Andrej Gacina in 4:2 Sätzen. Der Weltranglisten-Zwölfte Ovtcharov besiegte den Außenseiter Michael Tauber aus Israel mit 4:0. Die Nummer 18 Franziska gewann gegen den Ungarn Tamas Lakatos mit 4:0. «Das erste Spiel ist immer sehr wichtig, um ins Turnier zu kommen», sagte Ovtcharov.

Medien: Arsenal will Ex-Weltmeister Mustafi verkaufen

LONDON (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi steht englischen Medien zufolge beim FC Arsenal zum Verkauf.



Nach zuletzt schwächeren Auftritten des Abwehrspielers wolle Trainer Unai Emery Verstärkungen für die Defensive verpflichten und plane daher einen Transfer des 27-Jährigen, berichtete die «Daily Mail» am Dienstag. Es sei bislang für die Londoner aber schwierig, Interessenten für Mustafi zu finden, hieß es weiter. Arsenal-Coach Emery darf demnach sämtliche Transfer-Einnahmen für Neueinkäufe reinvestieren.

Bayern-Wunschprofi Hudson-Odoi fällt lange verletzt aus

LONDON (dpa) - Bayern-Wunschstürmer Callum Hudson-Odoi fällt wohl für lange Zeit verletzt aus.



Der 18 Jahre alte Angreifer des FC Chelsea zog sich nach eigenen Angaben am Montagabend beim 2:2 der Londoner gegen den FC Burnley einen Riss der Achillessehne zu. «Bin wirklich sauer», twitterte der englische Fußball-Nationalspieler in der Nacht zum Dienstag. «Muss hart arbeiten und versuchen, stärker für die nächste Saison zurückzukommen», fügte Hudson-Odoi hinzu. Der FC Bayern München hatte zuvor intensiv um den Chelsea-Jungstar geworben und für einen Transfer mindestens 30 Millionen Euro geboten.

Titelfavorit O'Sullivan bei Snooker-WM sensationell ausgeschieden

SHEFFIELD (dpa) - Titelfavorit Ronnie O'Sullivan ist bei der Snooker-WM in Sheffield sensationell in der ersten Runde gescheitert.



Der Weltranglisten-Erste aus England unterlag am Dienstag dem englischen Amateur James Cahill 8:10. O'Sullivan war bereits fünfmal Weltmeister und galt nach einer starken Saison wieder einmal als Top-Anwärter auf den Titel. Cahill war erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen und hat kein Ranking in der Weltrangliste.

Tennisprofi Mischa Zverev bei ATP-Turnier in Barcelona gleich raus

BARCELONA (dpa) - Mischa Zverev ist auch beim Herrentennis-Turnier in Barcelona gleich in der ersten Runde ausgeschieden.



Der 31 Jahre alte Hamburger verlor am Dienstag 3:6, 1:6 gegen den einstigen Top-Ten-Spieler und French-Open-Finalisten David Ferrer aus Spanien. Ein Doppelfehler besiegelte die klare Niederlage auf dem Centre Court. Der ältere Bruder von Alexander Zverev hat auf der ATP-Tour in diesem Jahr erst einen Sieg verbucht und ist nur noch die Nummer 96 der Weltrangliste.

Tennisturnier in Hamburg keine Europameisterschaft

HAMBURG (dpa) - Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird nun doch nicht als Europameisterschaft ausgetragen.



Die Titelkombination aus Hamburg Open und European Championship sei bei der Spielervereinigung ATP «nicht erwünscht gewesen», sagte Turnierveranstalter Peter-Michael Reichel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Berichte Hamburger Medien. Das Turnier in der Hansestadt, das vom 20. bis zum 28. Juli stattfindet, soll laut Reichel jetzt Hamburg European Open heißen.