Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.19

Leon Draisaitl sagt für Eishockey-WM zu - Auch Holzer und Kahun dabei

MÜNCHEN (dpa) - Stürmerstar Leon Draisaitl hat seine Zusage für die Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai gegeben.



Der 23 Jahre alte Ausnahmespieler der Edmonton Oilers steht dem Nationalteam in der Vorbereitung auf die WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) bereits nach Ostern zur Verfügung. Zum Kader stoßen dann auch schon die NHL-Profis Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Dominik Kahun (Chicago Blackhawks). Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Karfreitag mit. Fraglich ist dagegen noch die WM-Teilnahme von Tobias Rieder (Edmonton) und Nico Sturm (Minnesota Wild). Die DEB-Auswahl testet mit dem NHL-Trio kommende Woche zweimal gegen Österreich.

«Operation Aderlass»: Festnahmen und Befragungen in Österreich

INNSBRUCK (dpa) - Im Zusammenhang mit einem internationalen Dopingskandal sind in Österreich weitere Personen festgenommen und befragt worden.



Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte, wurden die Österreicher inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Es seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ob es sich bei den Personen um Sportler handelte, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit umfangreichen Doping-Ermittlungen, die am 27. Februar zu einer Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld geführt hatten. Bei der «Operation Aderlass» wurden fünf Sportler festgenommen. Zudem nahmen die Ermittler einen Erfurter Sportarzt als möglichen Drahtzieher eines mutmaßlichen Doping-Netzwerkes fest.

Eintracht-Heimspiel gegen Chelsea ausverkauft

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Für das Halbfinal-Hinspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den FC Chelsea gibt es keine Tickets mehr.



Die Heimpartie des DFB-Pokalsiegers am 2. Mai ist ausverkauft, teilte der Verein am Freitag mit. Alle Blind-Date-Pässe, die für die komplette K.o.-Phase von der Zwischenrunde bis zum Halbfinale angeboten wurden, seien vergriffen. Für das Rückspiel am 9. Mai in London erhält der Fußball-Bundesligist nach Angaben vom Freitag lediglich 2235 Eintrittskarten.

Wegen Ajax-Halbfinale: Niederländische Liga verlegt ganzen Spieltag

ZEIST (dpa) - Nach dem Halbfinal-Einzug von Ajax Amsterdam in der Champions League verlegt der niederländische Fußball-Verband KNVB einen kompletten Spieltag in die Zeit nach dem eigentlichen Saisonende.



Ajax hätte am 28. April bei De Graafschap spielen müssen. Der niederländische Verband wollte Amsterdam aber mindestens zwei volle Tage Ruhepause gewähren. Eine Vorverlegung war wegen Königsnacht und Königstag am 26. und 27. April aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Und eine Einzel-Austragung des Ajax-Spiels aus Gründen des fairen Wettbewerbs keine Option; Ajax und Eindhoven kämpfen vier Spieltage vor dem Saisonende punktgleich um den Meistertitel. Wahrscheinlich soll der eigentliche 33. Spieltag nun am 15. Mai nachgeholt werden. Und damit drei Tage nach dem 34. und eigentlich letzten.

Golden State nach Durant-Gala gegen Clippers wieder vorn

LOS ANGELES (dpa) - Kevin Durant hat die Golden State Warriors in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder auf Kurs gebracht.



Der 30-Jährige erzielte beim 132:105 (73:52)-Auswärtserfolg des Titelverteidigers bei den Los Angeles Clippers am Donnerstag (Ortszeit) 38 Punkte, verteilte sieben Assists und holte vier Rebounds. Damit liegen die Warriors in der Erstrundenserie mit 2:1-Siegen gegen die Clippers vorne. Ebenfalls in der Western Conference gingen die San Antonio Spurs durch einen 118:108 (61:58)-Heimsieg gegen die Denver Nuggets mit 2:1 in der Playoffserie in Führung. Im Osten setzten sich die Philadelphia 76ers mit 131:115 (65:59) bei den Brooklyn Nets durch und liegen nun ebenfalls mit 2:1-Siegen vorn.

Noch lange nicht die letzte WM: Roßkopf traut Boll Medaille zu

BUDAPEST (dpa) - Am Sonntag beginnen in Budapest die Weltmeisterschaften im Tischtennis. Die Deutschen sind mit gleich drei Spielern aus den Top 20 der Weltrangliste dabei.



Ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist viel Bewegung in diese Sportart geraten. Ein guter alter Freund von Timo Boll hätte in der nächsten Woche endlich einmal Zeit, die Tischtennis-WM zu verfolgen. Auf seinen eigenen Spielplan muss Dirk Nowitzki keine Rücksicht mehr nehmen. Der deutsche Tischtennis- und der deutsche Basketball-Star kennen und schätzen sich seit den Olympischen Spielen 2008. Doch während Nowitzki seine erfolgreiche Karriere in der vergangenen Woche beendet hat, ist Boll davon immer noch einige Jahre entfernt.

Snooker-Finale Williams - O'Sullivan möglich - Deutsche nicht dabei

SHEFFIELD (dpa) - Ein Snooker-Traumfinale zwischen Titelverteidiger Mark Williams aus Wales und dem englischen Weltranglistenersten Ronnie O'Sullivan ist bei der WM in Sheffield möglich.



Dies ergab die Ansetzung des Veranstalters World Snooker. «The Welsh Potting Machine», wie Williams genannt wird, ist als Titelträger des Vorjahres traditionell an Position eins gesetzt, «The Rocket» O'Sullivan an Platz zwei. Auf dem Weg in ein mögliches Endspiel erwartet Williams unter anderem ein Duell mit dem schottischen Vorjahresfinalisten John Higgins und dem Engländer Barry Hawkins. Für O'Sullivan könnte es zu Duellen mit Judd Trump (England), Ding Junhui (China) sowie dem langjährigen Snooker-Primus Mark Selby aus England kommen. Deutsche Spieler haben sich für das Turnier nicht qualifiziert. Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg waren jeweils deutlich in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

Berlin wieder Station des Schwimm-Weltcups

BERLIN (dpa) - Berlin wird nach einem Jahr Pause wieder Station des Schwimm-Weltcups sein.



Vom 11. bis 13. Oktober geht es in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark um Siege und ein ordentliches Preisgeld. Die deutsche Hauptstadt ist damit eine von sieben Stationen der international renommierten Schwimmserie. Die Wettkämpfe werden anders als in der Vergangenheit nicht auf der Kurzbahn, sondern auf der 50-Meter-Bahn geschwommen.