Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

Bottas fährt Tagesbestzeit vor Vettel beim China-Training

SHANGHAI (dpa) - Sebastian Vettel hat sich im zweiten Freien Training zum Großen Preis von China knapp dem WM-Führenden Valtteri Bottas geschlagen geben müssen.



Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland verwies den deutschen Ferrari-Fahrer am Freitag auf dem Shanghai International Circuit um 27 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. In 1:33,330 Minuten fuhr Bottas auch die Tagesbestzeit, nachdem Vettel im ersten Training zum 1000. Formel-1-Rennen in 1:33,911 Minuten auf Rang eins gefahren war. In der etwas schnelleren Session am Nachmittag kam Max Verstappen im Red Bull auf Rang drei, der fünfmalige Weltmeister und fünfmalige China-Sieger Lewis Hamilton wurde Vierter. Am Vormittag hatte der britische Mercedes-Star den zweiten Platz belegt, Verstappen war Vierter geworden.

Kovac: Keine Strafe für Lewandowski und Coman nach Trainingsstreit

MÜNCHEN (dpa) - Eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Robert Lewandowski und Kingsley Coman beim Training des FC Bayern München wird für die beiden Fußball-Profis ohne disziplinarische Konsequenzen bleiben.



«Es wird keine Geldstrafe geben, weil die Jungs einsichtig waren», berichtete Trainer Niko Kovac am Freitag. Der Vorfall bei der Übungseinheit am Donnerstag sei im Anschluss zu dritt besprochen worden. Beide Akteure hätten sich entschuldigt, es täte ihnen leid. «Es kam zu einer Handgreiflichkeit», bestätigte Kovac. Man könne die Angelegenheit aber auch positiv bewerten: «Wir leben!»

Toni Kroos dementiert: Abschied bei Real nicht geplant

MADRID (dpa) - Toni Kroos hat bestritten, dass er Real Madrid im Sommer verlassen möchte. «Das sind absolut falsche Informationen», twitterte der deutsche Fußball-Nationalspieler am Freitag.



Zuvor hatte die spanische Sportzeitung «As» berichtet, der 29-Jährige trage sich mit Abschiedsgedanken. Demnach wäre ein Abgang des Weltmeisters von 2014 möglicherweise gar im Sinne von Trainer Zinédine Zidane. Kroos war zuletzt wegen schwankender Leistungen in dieser für Real enttäuschenden Saison mehrfach kritisiert worden.

Eintrachts Ndicka im Europa-League-Rückspiel gegen Lissabon gesperrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Evan Ndicka ist nach seiner Roten Karte im Europa-League-Spiel bei Benfica Lissabon für eine Partie gesperrt worden.



Der Abwehrspieler fehlt den Hessen somit im Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Donnerstag, wie der Fußball-Bundesligist kurz vor dem Abflug aus Lissabon mitteilte. Der 19-Jährige war bei der 2:4-Niederlage seines Teams bei den Portugiesen am Donnerstag bereits nach 20 Minuten wegen einer Notbremse vom Platz geflogen. In einem möglichen Halbfinale in der Europa League wäre der Franzose damit wieder spielberechtigt.

Eintracht-Stürmer Sebastién Haller droht länger auszufallen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Sebastién Haller droht länger auszufallen, als bisher angenommen.



Wie der Stürmer von Eintracht Frankfurt den Zeitungen der VRM am Rande des Europa-League-Spiels bei Benfica Lissabon erklärte, könne er noch nicht abschätzen, wann er wieder auf den Platz zurückkehre. «Das kann in einer, aber auch erst in sechs Wochen sein. Für die nächsten Spiele stehe ich aber definitiv nicht zur Verfügung», sagte der Franzose. Ihm sei es wichtig, die Bauchmuskelverletzung komplett auszukurieren, damit es nicht noch schlimmer werde. Der 24-Jährige hatte die Verletzung im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart erlitten und konnte auch nicht in Lissabon spielen.

Anfangs Vater «auf Weg der Besserung» - Infarkt schon vor dem Spiel

KÖLN (dpa) - Dem Vater des Kölner Trainers Markus Anfang geht es nach seinem Herzinfarkt vor dem Spiel am Mittwoch in Duisburg besser.



«Mein Vater ist auf dem Weg der Besserung», sagte Markus Anfang am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Montag: «Aber die Situation ist immer noch ernst.» Wie Anfang zudem erklärte, ereignete sich der Zwischenfall bereits früher als gedacht. «Er ist schon vor dem Spiel, als wir uns aufgewärmt haben, zusammengebrochen», sagte der 40-Jährige. Dass er am Freitag die Pressekonferenz abhielt und auch die Vorbereitung auf das HSV-Spiel übernimmt, sei für ihn selbstverständlich.

83. Masters - Starker Auftakt von Golf-Idol Langer

AUGUSTA (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer ist stark in das 83. Masters gestartet.



Der mit 61 Jahren älteste Teilnehmer des Major-Turniers im Augusta National Golf Club spielte am Donnerstag (Ortszeit) eine 71er-Auftaktrunde und liegt damit auf einem sehr guten geteilten 21. Rang. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer aus Mettmann ist nach seiner 73er-Runde 44. an der Magnolia Lane. Die Führung beim mit elf Millionen Dollar dotierten Event im US-Bundesstaat Georgia teilen sich Bryson DeChambeau und Brooks Koepka. Die beiden US-Amerikaner spielten jeweils eine beeindruckende 66er-Runde.

Nina Schroth gewinnt Silbermedaille bei Gewichtheber-EM

BATUMI (dpa) - Nächste Medaille für die deutsche Mannschaft bei den Europameisterschaften im Gewichtheben im georgischen Batumi: Nina Schroth hat sich am Freitag in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo die Silbermedaille im olympischen Zweikampf geholt.



Die 27 Jahre alte Mutterstädterin bewältigte insgesamt 222 Kilogramm und ließ nur der Griechin Eleni Konstantinidi knapp den Vortritt. Hätte Schroth den letzten Versuch im Stoßen mit 123 Kilo geschafft, wäre sie Europameisterin geworden. Zudem sicherte sich Schroth Silber im Reißen und Bronze im Stoßen.

Olympia-Held Toba überzeugt im Mehrkampf-Finale auf EM-Platz elf

STETTIN (dpa) - Andreas Toba hat mit Platz elf im Mehrkampf bei den Turn-Europameisterschaften in Stettin die deutschen Erwartungen erfüllt.



Bei seinem Comeback nach drei Jahren ohne einen kompletten Sechskampf beeindruckte der 28 Jahre alte Turner aus Hannover vor allem durch seine Ausgeglichenheit. Mit 82,231 Punkten verfehlte er nach einem Wettkampf ohne grobe Fehler seine beste EM-Platzierung mit Rang sieben von 2013 in Moskau nur knapp. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war Toba viel Aufmerksamkeit zuteil geworden, weil er mit einem zuvor erlittenen Kreuzbandriss am Pauschenpferd weiter turnte und damit der deutschen Riege den Einzug ins olympische Team-Finale ermöglichte. Erstmals Europameister wurde der Russe Nikita Nagorny mit 88,665 Punkten.

Ringer Schwarz in EM-Halbfinale - Kudla, Popp und Schmitt bangen

BUKAREST (dpa) - Bei der Ringer-EM in Rumänien kämpft Roland Schwarz um eine Medaille.



Der Burghauser erreichte souverän das Halbfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm. Dort stand am Freitagabend das Duell mit dem Bulgaren Daniel Alexandrow an. Mit einem Erfolg würde Schwarz den deutschen Ringer-Männern in Bukarest das erste Edelmetall sichern. Am Abend stand zudem das Finale von Anna Schell aus Aschaffenburg in der Kategorie bis 72 Kilogramm an.

Eishockey-Goalie Grubauer verliert Playoff-Auftaktspiel in Calgary

CALGARY (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche zum Auftakt der diesjährigen Playoffs in der nordamerikanischen NHL eine Niederlage kassiert.



Die Avs mussten sich am Donnerstag (Ortszeit) im ersten Spiel der K.o.-Runde den Calgary Flames mit 0:4 geschlagen geben. Der 27-jährige Rosenheimer kam bei der Auswärtspleite gegen das an Nummer eins gesetzte Team in der Western Conference auf 28 Paraden.

Handballer kurz vor der EM-Qualifikation - Prokop blickt voraus

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Ein Remis reicht den deutschen Handballern gegen Polen, um sich am Samstag für die EM zu qualifizieren.



Der Bundestrainer erwartet von seiner Mannschaft auf manchen Positionen Steigerung im Vergleich zum Hinspiel - und er hat schon die kommenden Monate im Kopf. Der Blick von Handball-Bundestrainer Christian Prokop geht schon voraus. Erst soll am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) gegen Polen das Ticket für die EM 2020 gelöst werden, dann will der 40-Jährige die Grundlage für ein erfolgreiches Turnier schaffen. «Das ist ein Matchball, den wir haben, um das Ticket für die Europameisterschaft 2020 zu ziehen», sagte Prokop einen Tag vor der Partie in Halle/Westfalen. Schon ein Remis würde der DHB-Auswahl reichen, um sich für die Endrunde im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu qualifizieren. «Sollte das erfolgreich gestaltet werden, gibt mir das als Trainer die Möglichkeit, im Juni den einen oder anderen Hoffnungsträger einzuladen.» Der Coach hat das Turnier bereits im Kopf, denn alles andere als ein Erfolg gegen die international zweitklassigen Polen wäre für den WM-Vierten eine herbe Enttäuschung.

«150 Kilogramm»: Rentner Nowitzki mit Vorfreude auf das neue Leben

SAN ANTONIO/DALLAS (dpa) - Zum Abschied gibt's noch einmal reichlich Tränen. Mit großen Emotionen beendet Dirk Nowitzki endgültig seine glorreiche Karriere.



Nun soll ein neues Leben beginnen mit Tennis, Wein - und womöglich etwas Völlerei. Das erste Bier als Basketball-Rentner gönnte sich Dirk Nowitzki noch vor dem Heimflug nach Dallas. Mit großen Emotionen und reichlich Tränen verabschiedete sich der Superstar von der NBA-Bühne, sogar drei ehemalige US-Präsidenten würdigten seine ruhmreiche Karriere. Nun soll endlich Schluss sein mit dem asketischen Leben eines Profisportlers. «Es ist auch mal schön, dass ich nicht immer nach einer Halle suchen muss, wenn ich unterwegs bin, nicht ständig auf meine Diät achten muss», sagte ein erleichterter Nowitzki nach seinem letzten Spiel und scherzte: «Mal schauen, ob ich die 150 Kilogramm schaffe die nächsten Monate.»

Borussia Mönchengladbach geht auf China-Reise - Spiel in Guangzhou

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach geht unmittelbar nach Ende der Saison auf China-Reise.



Der Club wird vom 19. bis 26. Mai in Guangzhou und Shanghai Station machen. In Shanghai hat der Club vor acht Monaten ein Büro eröffnet, in Guangzhou steht am 22. Mai ein Spiel gegen Guangzhou R&F auf dem Programm. «Wir möchten durch die Tour mit unserer Mannschaft verstärkt auf unsere Arbeit in China hinweisen, weitere Projekte anstoßen und unsere Kontakte vertiefen», sagte Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers.