Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.19

Hamilton mit roter Kappe und Tattoo-Plan vor dem Rennen

SHANGHAI (dpa) - So ist Lewis Hamilton einfach. Am Donnerstag trug der Superstar von Mercedes ausgerechnet eine rote Kappe.

Rot - zugegebenermaßen in einem etwas anderen Ton - ist aber vor allem die Farbe des Silberpfeil-Rivalen Ferrari. Er habe sie auch ein wenig durchboxen müssen, sagte der 34 Jahre alte Formel-1-Pilot am Donnerstag im Fahrerlager von Shanghai mit einem Grinsen. Der Titelverteidiger und fünfmalige Weltmeister überraschte zudem mit dem Plan, sich womöglich noch vor dem Rennen an diesem Sonntag ein neues Tattoo stechen zu lassen. Motiv und Stelle an seinem bereits großzügig verzierten Körper sind noch offen. Wann er es machen lassen will, ist etwas konkreter: am Samstag. Den durchaus überraschten Reporten erzählte Hamilton, dass das kein Problem sei und keine Schmerzen in Rennen verursache. Er habe sich seinen halben rechten Arm mal während Testfahrten 2013 stechen lassen, sagte der Glamour-Pilot.

Sportarzt im Doping-Skandal «Operation Aderlass» bleibt in U-Haft

MÜNCHEN (dpa) - Der haupt-verdächtige Sportarzt in einem internationalen Doping-Skandal bleibt in Untersuchungshaft.

Das habe die Ermittlungsrichterin am Donnerstag nach einem sogenannten Haftprüfungstermin entschieden, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts München mit. Die Richterin begründete ihre Entscheidung demnach unter anderem mit dem Ermittlungsstand, der weiter bestehenden Erwartung einer erheblichen Strafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Erfurter Sportarzt Mark S. soll angeblich Drahtzieher eines mutmaßlichen Doping-Netzwerkes sein. Nach bisherigen Angaben sollen im Rahmen der «Operation Aderlass» 21 Sportler aus acht Ländern und fünf Sportarten in Europa, in Südkorea und auf Hawaii verbotenes Eigenblut-Doping betrieben haben. Es geht um Winter- und Sommersportarten. Inzwischen sitzen fünf Beschuldigte in U-Haft, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I Anfang der Woche gesagt hatte. Eine mutmaßliche Helferin des Sportarztes sei inzwischen nach Deutschland ausgeliefert worden.

Brisantes Ferrari-Duell: Vettel nicht beunruhigt - Cleverer Leclerc

SHANGHAI (dpa) - Vettel und Leclerc, Vettel gegen Leclerc - das rote Stallduell steht vor der nächsten Bewährungsprobe.

Der viermalige Weltmeister Vettel wird nicht nervös. Sein Herausforderer erst recht nicht. Sie haben beide ein Ziel in China: Den Sieg beim Jubiläumsrennen. Sebastian Vettel gab sich weder beunruhigt, noch besorgt, sein Teamkollege gab die heikle Frage nach der Nummer 1 bei Ferrari mit einem Lächeln an den Teamchef weiter. «Ich treffe die Entscheidung nicht», betonte Leclerc, während der verantwortliche Mattia Binotto angelehnt an eine Ecke in der Teamunterkunft des italienischen Formel-1-Rennstalls aufmerksam den Ausführungen des Monegassen lauschte - und schwieg.

Suche nach neuem DFB-Präsidenten: Kandidaten-Vorstellung im Juli

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Spätestens Ende Juli wollen DFB und DFL einen Kandidaten für die Nachfolge des zurückgetretenen Verbandschefs Reinhard Grindel präsentieren.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Das Ziel sei es, auf dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt/Main «einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin zu wählen, der oder die gemeinsam getragen wird und zum zu erstellenden Anforderungsprofil passt», hieß es in einer Mitteilung. Bei der Auswahl eines Kandidaten für das DFB-Präsidentenamt solle zunächst herausgearbeitet werden, «welche Anforderungen und Erwartungen künftig mit dieser Rolle verknüpft» werde, schrieb der DFB.

Sven Mislintat wird Sportdirektor beim VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Sven Mislintat als Sportdirektor verpflichtet.

Der frühere Chefscout von Borussia Dortmund unterschrieb beim abstiegsbedrohten Tabellen-16. einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Das bestätigte der VfB am Donnerstag nach entsprechenden Medienberichten. «Sven Mislintat hat sich in seiner langjährigen beruflichen Laufbahn ein hohes Maß an Reputation erarbeitet. Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Art, Fußball zu denken, passt er perfekt zu uns», sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Mislintat, dessen Vertrag auch für die 2. Liga gelten soll, erwarb sich in Dortmund einen guten Ruf als Entdecker von Toptalenten wie zuletzt Ousmane Dembelé oder Jadon Sancho.

Vater von Köln-Trainer Anfang erlitt Herzinfarkt

DUISBURG/KÖLN (dpa) - Der Vater des Fußballtrainers Markus Anfang hat während des Zweitligaspiels des 1. FC Köln beim MSV Duisburg am Mittwochabend einen Herzinfarkt erlitten.

Dies bestätigte der 1. FC Köln am Donnerstagmorgen. Demnach habe Markus Anfang kurz nach dem Abpfiff davon erfahren. Der Kölner Coach begleitete seinen Vater direkt nach Spielende in eine Klinik. «Der Zustand von Dieter Anfang ist nach wie vor sehr ernst», teilte der Club mit. «Der gesamte FC wünscht Markus und seiner Familie ganz viel Kraft und seinem Vater alles Gute und dass er wieder auf die Beine kommt. In solchen Situationen wird der Fußball zur Nebensache, jetzt geht es nur um die Gesundheit von Markus' Vater», sagte Geschäftsführer Armin Veh. Nach der Partie, in der sich beide Teams 4:4 trennten, wurden am Mittwoch alle Medienaktivitäten und die Pressekonferenz abgesagt.

Acht-Spiele-Sperre für Atletico-Stürmer Costa nach Schiri-Beleidigung

BARCELONA (dpa) - Die Saison ist für Diego Costa vorbei: Der Stürmer von Atlético Madrid wurde nach seiner Schiedsrichter-Beschimpfung im Top-Duell der spanischen Fußball-Liga beim FC Barcelona für acht Spiele gesperrt.

Der 30 Jahre alte Profi bekomme vier Spiele, weil er Schiri Jesús Gil Manzano zunächst schwer beleidigt habe, und vier weitere Begegnungen, weil er nach seinem Feldverweis den Unparteiischen am Arm festgehalten habe, teilte der spanische Verband RFEF am Donnerstag mit. Atlético Madrid teilte mit, dass der Club Einspruch gegen die Sperre erheben werde. Der in Brasilien geborene Spanier habe seine Mutter schwer beleidigt, verriet der Schiedsrichter nach dem Match.

Sportchef Schröder bekennt sich zu Mainz

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann weiter auf die Dienste des umworbenen Rouven Schröder setzen. «Ich bleibe in Mainz», sagte der 43-jährige Sportvorstand am Donnerstag.

Er sei kein Reisender, damit sei das Thema erledigt. Schröder steht in Mainz noch bis Juni 2022 unter Vertrag. Zuletzt war der gebürtige Sauerländer mit dem Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden.

BVB-Sportdirektor Zorc mahnt Zurückhaltung bei Talent Moukoko an

DORTMUND (dpa) - Michael Zorc hat Meldungen über den angeblichen Millionenvertrag eines amerikanischen Sportartikel-Herstellers mit dem erst 14 Jahre alten Dortmunder Youssoufa Moukoko kommentiert und mehr Rücksichtnahme angemahnt.

«Wir sind nicht verantwortlich für die Handlungen der Ausstattungsfirmen», sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Angesichts des jungen Alters des Spielers sei Zurückhaltung angebracht: «Das ein oder andere Medium sorgt dafür, dass er immer wieder in den Schlagzeilen ist. Ich persönlich finde das nicht gut. Wir halten es beim BVB so, dass wir uns zu diesem Thema in der Öffentlichkeit zurückhalten.»

Nowitzkis NBA-Karriere endet mit Niederlage in San Antonio

SAN ANTONIO (dpa) - Die glorreiche NBA-Karriere von Basketball-Star Dirk Nowitzki ist mit einer Niederlage beim langjährigen Rivalen San Antonio Spurs zuende gegangen.

Der 40 Jahre alte Würzburger erzielte beim 94:105 (37:57) seiner Dallas Mavericks am Mittwochabend (Ortszeit) zum Abschluss noch einmal 20 Punkte und sicherte sich zehn Rebounds. Von den Spurs, mit denen sich Nowitzki in seinen 21 Jahren in Dallas immer wieder in den Playoffs duelliert hatte, wurde der Deutsche emotional verabschiedet. «Ich werde viel Zeit mit den Kids verbringen, ein bisschen Tennis spielen und Spaß haben, ein bisschen Wein trinken und die Seele und den Körper mal baumeln lassen», sagte Nowitzki. Im Sommer stehe eine «kleine Geburtstagsparty» zum 41. an, danach will er mit Ehefrau Jessica und den drei Kindern anfangen, zu reisen.

Sportarzt im Doping-Skandal «Operation Aderlass» bleibt in U-Haft

MÜNCHEN (dpa) - Der hauptverdächtige Sportarzt in einem internationalen Doping-Skandal bleibt in Untersuchungshaft.

Das habe die Ermittlungsrichterin am Donnerstag nach einem sogenannten Haftprüfungstermin entschieden, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts München mit. Die Richterin begründete ihre Entscheidung demnach unter anderem mit dem Ermittlungsstand, der weiter bestehenden Erwartung einer erheblichen Strafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Erfurter Sportarzt Mark S. soll angeblich Drahtzieher eines mutmaßlichen Doping-Netzwerkes sein. Nach bisherigen Angaben sollen im Rahmen der «Operation Aderlass» 21 Sportler aus acht Ländern und fünf Sportarten in Europa, in Südkorea und auf Hawaii verbotenes Eigenblut-Doping betrieben haben. Es geht um Winter- und Sommersportarten.

Thomsen neue Teammanagerin der deutschen Volleyballerinnen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die ehemalige Nationalspielerin Lisa Thomsen wird neue Teammanagerin der deutschen Volleyballerinnen.

Die zweimalige Vize-Europameisterin tritt ihre neue Aufgabe ab der zweiten Saisonhälfte mit Blick auf die Europameisterschaft vom 23. August bis 8. September und die nachfolgende Olympia-Qualifikation an. «Für mich war es früher schon immer eine Herzensangelegenheit, wenn ich für Deutschland spielen durfte. Über die Möglichkeit Teammanagerin zu werden, musste ich daher keine Sekunde nachdenken und freue mich riesig darauf», sagte die 33 Jahre alte frühere Libera, die 112 Länderspiele absolviert hat. Bei der WM 2018 fungierte noch Co-Trainer Andreas Vollmer als Teammanager.

Frankreichs Altstar Malouda überrascht von eigenem Rausschmiss

Zürich (dpa) - Der frühere französische Vize-Weltmeister Florent Malouda hat auf Twitter überrascht auf seine Freistellung als Assistenztrainer beim FC Zürich reagiert.



«Wirklich, das habe ich nicht gewusst ..??», schrieb der 38-Jährige am Donnerstag als Antwort auf eine Mitteilung des Schweizer Fußball-Erstligisten. Dieser hatte zuvor erklärt, dass man «in gegenseitigem Einvernehmen» beschlossen habe, «die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden». Es habe sich «herausgestellt, dass die verschiedenen Projekte, in welchen Florent Malouda weiterhin engagiert ist, zeitlich nicht mit den vom FCZ vorgesehenen Aufgaben kompatibel sind», hieß es weiter. Malouda hatte 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen und verlor 2006 mit Frankreichs Nationalmannschaft das WM-Finale gegen Italien. Seit Februar unterstützte Malouda in Zürich den Trainerstab im Talent- und Stürmertraining.