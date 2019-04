Von: Redaktion DER FARANG | 06.04.19

Mainz nach Kantersieg gegen Freiburg dicht vor Klassenerhalt

MAINZ (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat mit dem höchsten Saisonsieg einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga geschafft.



Die Rheinhessen bezwangen am Freitag den SC Freiburg unerwartet deutlich mit 5:0 (3:0). Mann des Tages bei den Gastgebern war Angreifer Jean-Philippe Mateta mit drei Treffern in der 26., 33. und 77. Minute. Zudem waren vor 27.305 Zuschauern Jean-Paul Boetius in der 20. Minute und Karim Onisiwo in der 73. Minute erfolgreich. Höher hat der FSV noch nie in der Bundesliga gewonnen. Durch den Kantersieg zog Mainz mit nun 33 Punkten an Freiburg vorbei und ist Zwölfter. Die Breisgauer liegen einen Zähler dahinter auf Rang 13.

Staatsanwaltschaft prüft Verdacht gegen Ex-DFB-Chef Grindel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dem zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel droht juristischer Ärger wegen des Verdachts der «Veruntreuung von Verbandsvermögen».



Gegen den 57-Jährigen laufe bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Verdachtsprüfung, teilte Pressesprecherin Nadja Niesen auf dpa-Anfrage mit. Sollte sich der Verdacht erhärten, würde die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten. Kein Gegenstand der Prüfung sei allerdings das Uhren-Geschenk aus der Ukraine, das zu Grindels Rücktritt geführt habe, hieß in einer Präzisierung der Staatsanwaltschaft zum Sachverhalt am Freitagabend.

BVB ohne Alcácer und Guerreiro - Neuer und Alaba für München fraglich

MÜNCHEN (dpa) - Ohne Torjäger Paco Alcácer und Raphael Guerreiro ist Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund zum Liga-Gipfel beim Zweiten FC Bayern München gereist.



Abdou Diallo und Lukasz Piszczek stehen dem BVB im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) dagegen zur Verfügung, wie mehrere Medien vom Abflug der Dortmunder am Freitag berichteten. Der FC Bayern will erst am Spieltag entscheiden, ob die wiedergenesenen Manuel Neuer und David Alaba beim Top-Duell zum Einsatz kommen.

Bayer-Geschäftsführer Völler: Havertz bleibt in Leverkusen

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz wird auch in der kommenden Saison bei Bayer 04 Leverkusen spielen.



Das bekräftigte Geschäftsführer Rudi Völler am Freitag in einer Tweet seines Vereins. Der 19 Jahre alte Havertz war zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Es war über eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro spekuliert worden. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis Ende Juni 2022, er beinhaltet nach Völlers Angaben keine Ausstiegsklausel.

Ferrari identifiziert Motorenproblem an Leclercs Wagen

SAKHIR (dpa) - Ferrari hat das folgenschwere Motorenproblem am Wagen von Sebastian Vettels Teamkollege Charles Leclerc beim Formel-1-Rennen von Bahrain ermittelt.



Wie die Scuderia am Freitag mitteilte, führen die Ingenieure und Techniker den plötzlichen Antriebsverlust auf einen Kurzschluss in der Steuereinheit des Einspritzsystems zurück. Der 21 Jahre alte Stallrivale Vettels hatte den Grand Prix von Sakhir am Sonntag souverän angeführt, ehe er in der Schlussphase des zweiten Saisonrennens wegen eines dramatischen Leistungsrückgangs bis auf Platz drei zurückfiel.

Augsburg gleicht im DEL-Halbfinale mit München aus - Mannheim gewinnt

AUGSBURG (dpa) - Außenseiter Augsburger Panther stellt Titelverteidiger EHC Red Bull München im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vor erhebliche Probleme.



In einem Eishockey-Krimi setzte sich das Überraschungsteam am Freitagabend 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) durch und glich in der Serie im Modus Best of Seven zum 1:1 aus. Titelfavorit Adler Mannheim meisterte unterdessen den nächsten Schritt zum angestrebten Finaleinzug. Der Hauptrundensieger gewann das zweite Duell mit den Kölner Haien auswärts verdient 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Damit führt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Halbfinalserie mit 2:0.

Münchner Basketballer beenden Euroleague-Saison mit Sieg

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben die Saison in der Euroleague mit einem Sieg beendet.



Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic gewann am Freitagabend zu Hause gegen Herbalife Gran Canaria mit 84:77 (44:35). Erfolgreichster Werfer der Münchner war Derrick Williams mit 20 Punkten. Die Bayern schließen die Vorrunde in der Königsklasse mit 14 Siegen und 16 Niederlagen ab.

Werth startet mit Sieg ins Weltcup-Finale der Dressur

GÖTEBORG (dpa) - Mit einem Sieg ist Isabell Werth in das Weltcup-Finale in Göteborg gestartet.



Die 49 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg erhielt am Freitag für ihren Grand Prix mit der Stute Weihegold 81,755 Prozent. Die Prüfung war die Qualifikation für die Kür am Samstag, die alleine über den Weltcup-Sieg entscheidet. Werth ritt vor rund 8.000 Zuschauern im Scandinavium nahezu fehlerfrei und gewann den Grand Prix vor Laura Graves (USA) mit Verdades (80,109). Dritter wurde der Däne Daniel Bachmann Andersen mit Zack (78,152).